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वाराणसी में 'सेवा संकल्प अभियान' का शुभारंभ; रक्षा मंत्री बोले- "PM मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक और सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है!"

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू उपस्थित रहे.

वाराणसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ व अन्य
वाराणसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ व अन्य (Photo credit: मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 6:40 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 7:55 PM IST

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वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर काशी से वडनगर तक जाने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' का भव्य शुभारंभ किया गया. इस दौरान वाराणसी से वडनगर तक एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू उपस्थित रहे.

यात्रा के तहत 250 बाइकों पर सवार 500 सेवा यात्री लगभग 20 दिनों में 10 राज्यों के 1200 गांवों से गुजरेंगे. रोजाना 100 किलोमीटर का सफर तय करते हुए और प्रतिदिन चार कार्यक्रमों के जरिए यह दल ग्रामीणों को स्वच्छता व जल संरक्षण के प्रति जागरूक करेगा तथा जनसेवा के संकल्प को गति देगा.

वाराणसी में 'सेवा संकल्प अभियान' का शुभारंभ (Video credit: ETV Bharat)

रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र, सिगरा में गुरुवार को आयोजित सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान उपस्थित रहे. सबसे पहले अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित और प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री को सम्मानित किया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक महान नेता सिर्फ सड़कें और पुल ही नहीं बनाता, बल्कि लोगों को स्वावलंबी और सशक्त भी बनाता है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत के युवा,महिलाएं और छोटे कारोबारी अपने सामर्थ्य से देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि जहां अन्य लोग समस्याएं देखते हैं, वहीं प्रधानमंत्री समाधान और संभावनाएं तलाशते हैं. उनके अथक प्रयासों से काशी की मीनाकारी से लेकर मुरादाबाद के पीतल तक, आज भारत की सदियों पुरानी धरोहर और शिल्प दुनिया के कोने-कोने तक पहुंच रहे हैं.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक और सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है! Made-in-India सेमीकंडक्टर चिप्स से लेकर काशी-अयोध्या के भव्य पुनरुत्थान तक, आज भारत के पास Technology भी है, Talent भी है और अपनी महान सांस्कृतिक विरासत पर गर्व भी. तकनीक को आम नागरिक की ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर जीवन आसान बनाना ही मोदी जी का विज़न है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आज मैं काशी की धरती पर आकर गौरवान्वित हूं. काशी विश्व की प्राचीन नगरी के साथ ऊर्जा की नगरी है. आज काशी के लिए ऐतिहासिक दिन है, देश के प्रधानमंत्री की कर्मभूमि काशी है. काशी ने देश को ऐसा नेता दिया है जिसके पास वैश्विक स्तर की सोच के साथ विकास की क्षमता है. उन्होंने कहा कि यह नया भारत है, यह आत्मनिर्भर भारत है. उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेला में करोड़ों-करोड़ों लोगों की सहभागिता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शानदार प्रयासों से संभव हुई.


इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम सभी के लिए गौरव और सौभाग्य का दिन है. भारत के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बाबा विश्वनाथ धाम में पूजन कर उनके स्वस्थ रहने की कामना की गई. इस दौरान यहां के पुरोहितों और आचार्यों का भी सम्मान किया गया. बडनगर से काशी तक बाइक रैली में शामिल बाइकर्स से संवाद कर प्रसाद वितरित किया गया.

उन्होंने कहा कि योग को वैश्विक पहचान दिलाने से लेकर कुंभ को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिलने तक ये सभी उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बदलते भारत की उस गौरवशाली कहानी का हिस्सा हैं, जिसे आज पूरा विश्व देख रहा है. वडनगर के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ाने तक की प्रधानमंत्री की यात्रा में उनके अथक परिश्रम, तप और साधना को पूरा देश और दुनिया देख रही है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 25 वर्ष पूर्व 'सेवा-संकल्प' के साथ जो ऐतिहासिक यात्रा गुजरात से प्रारंभ की थी, आज देश का प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस महाअभियान का सहभागी है. बता दें कि इस मौके पर देश भर में 17 सितम्बर को प्रत्येक बूथ पर 200 'आशीर्वाद का दीया' जलाने का अभियान चलाया जाएगा. यह सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा.

इस दौरान कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हम सभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और हम उनके लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे. यह जो सेवा संकल्प अभियान चला है यह जन-जन को जोड़ने का अभियान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का जो विजन है, उसे हम देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे. उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और इस बार 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी चल रही है.


इस मौके पर राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, पंकज चौधरी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन-अर्चन किया. सभी लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निरीक्षण किया. इस दौरान बटुकों और तीर्थ पुरोहितों का सम्मान किया गया. स्वच्छता प्रहरियों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया. तत्पश्चात् उपस्थित श्रद्धालुओं एवं अन्य लोगों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केक काटकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्म दिवस मनाया.



यह भी पढ़ें : पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर होगा सेवा संकल्प यात्रा का आगाज, हर घर जलेगा आशीर्वाद का दीया

Last Updated : September 17, 2026 at 7:55 PM IST

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