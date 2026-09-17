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पीएम मोदी का बर्थडे: अल्बर्ट हॉल पर जलाए 50 हजार 'आशीर्वाद के दीये', 17 अक्टूबर तक होंगे कई कार्यक्रम

भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी हुआ दीप प्रज्वलन: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम आवास पर आशीर्वाद का दीया जलाया. वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां मदन राठौड़ और अजेय कुमार की मौजूदगी में दीप प्रज्वलित किया गया. पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की. भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दीप जलाकर प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान और शुभकामनाएं व्यक्त कीं. कार्यक्रम के जरिए सेवा, जनभागीदारी और विकसित राजस्थान से विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया.

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान-जनसेवा ही प्रभुसेवा के रूप में मनाया जा रहा है. इसके तहत गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम आवास, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश पार्टी मुख्यालय, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने जवाहर सर्किल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दीया कुमारी सहित प्रमुख नेताओं ने 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के तहत घरों, मंदिरों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए गए. जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर 50 हजार दिए जलाए गए. हालांकि इस दौरान शहर में बारिश का दौर भी रहा. बारिश की फुहारों के बीच पार्टी के नेताओं ने घर और दफ्तर में 'आशीर्वाद का दिया' जलाया.

सीएम भजनलाल ने हर घर दीप जलाने का किया आह्वान: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने घरों और प्रमुख स्थानों पर 'आशीर्वाद का दीया' जलाने का आह्वान किया था. उन्होंने पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन की 25 वर्ष की यात्रा का उल्लेख करते हुए सेवा, सुशासन और जनकल्याण को उनके सार्वजनिक जीवन का प्रमुख आधार बताया. सीएम ने कहा कि देश आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बना है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में जल, ऊर्जा, परिवहन और औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं को गति मिली है. राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, राजस्थान रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो फेज-2 और ‘राइजिंग राजस्थान’ जैसी परियोजनाओं इस दौरान धरातल पर उतर सकी.

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दिए जलाते हुए (Source- CMO/BJP)

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एक महीने चलेगा 'सेवा संकल्प अभियान': मदन राठौड़ ने प्रदेश भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा और जनभागीदारी से जोड़ते हुए कार्यकर्ताओं से विभिन्न सेवा गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राजस्थान में शुरू किए गए 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक अलग-अलग सेवा गतिविधियां आयोजित होंगी. इनमें रक्तदान, स्वास्थ्य सेवाएं, गरीब कल्याण, स्वच्छता, ‘मेरे सपनों का भारत’, ‘नमो सेवा-अनकही कहानियां’, ‘सेवा ज्योति यात्रा’ और ‘सेवा सेतु’ जैसे कार्यक्रम शामिल हैं. सेवा सेतु’ के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित कर पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने में सहायता देने की योजना है.

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यहां जले 'आशीर्वाद के दीये': 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के तहत जयपुर में भाजपा के प्रमुख नेताओं ने अलग-अलग स्थानों पर दीप प्रज्वलित किए. मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के साथ अन्य प्रमुख नेताओं ने भी दीप प्रज्वलित किया. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने गोविंद देव मंदिर में 'आशीर्वाद का दीया' जलाया. उनके साथ प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल और जिला अध्यक्ष अमित गोयल मौजूद रहे. उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अल्बर्ट हॉल पर दीप प्रज्वलित किया. इस दौरान राज्यसभा सांसद अलका गुर्जर और सांसद मंजू शर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ भी मौजूद रहीं. भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने जवाहर सर्किल स्थित पत्रिका गेट पर दीप जलाया. इस दौरान विधायक कालीचरण सराफ, पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा भी मौजूद रही. राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने आदर्श नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दीप प्रज्वलित किया.