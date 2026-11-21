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Explainer: क्या पलायन खत्म करने आ रहे पीएम मोदी, बिहार दौरे का क्या है आर्थिक-राजनीतिक गणित?

पीएम नरेंद्र मोदी बिहार दौरा ( ETV Bharat )

पटना: क्या 13 हजार एकड़ जमीन और एक मेगा पुल दशकों से जारी पलायन को रोक पाएगा? क्या उत्तर बिहार अब बाढ़ और पिछड़ेपन का दंश भूलकर उद्योगपतियों की नई पसंद बनेगा? एनडीए सरकार का एक साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के वैशाली में बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं. शनिवार को राज्य को तीन लाख करोड़ रुपए की ढाई हजार विकास योजनाओं की सौगात देंगे. आइए, आसान बिंदुओं में समझते हैं कि पीएम के इस दौरे का आर्थिक और सियासी गणित क्या है.

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