Explainer: क्या पलायन खत्म करने आ रहे पीएम मोदी, बिहार दौरे का क्या है आर्थिक-राजनीतिक गणित?
PM Modi Bihar Visit: एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर पीएम मोदी तीन लाख करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे. -रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 21, 2026 at 6:51 AM IST
पटना: क्या 13 हजार एकड़ जमीन और एक मेगा पुल दशकों से जारी पलायन को रोक पाएगा? क्या उत्तर बिहार अब बाढ़ और पिछड़ेपन का दंश भूलकर उद्योगपतियों की नई पसंद बनेगा? एनडीए सरकार का एक साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के वैशाली में बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं. शनिवार को राज्य को तीन लाख करोड़ रुपए की ढाई हजार विकास योजनाओं की सौगात देंगे. आइए, आसान बिंदुओं में समझते हैं कि पीएम के इस दौरे का आर्थिक और सियासी गणित क्या है.
वैशाली से निवेश का क्या ब्लूप्रिंट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले 5571.69 करोड़ की लागत से तैयार 9.76 किलोमीटर लंबे सिक्स लेन 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन करेंगे, जिसकी कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक कुल लंबाई 19.76 किलोमीटर है. इसके बाद वैशाली की जनसभा से 21 विभागों की 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक की 103 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा. इसको लेकर बीजेपी की ओर से कई जगह पोस्टर लगाकर इन योजनाओं का प्रचार भी किया जा रहा है.
किन प्रमुख प्रोजेक्ट्स से बदलेगी उत्तर बिहार की तस्वीर?
इस दौरे में प्रधानमंत्री वैशाली में 13000 एकड़ क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रियल पार्क) का शिलान्यास भी करेंगे. इसके अलावा राजधानी पटना समेत 13 नगर निकायों के कचरे से बिजली, बायोगैस और जैविक खाद बनाने के लिए 514.59 करोड़ रुपए की योजना की नींव रखी जाएगी. साथ ही पूर्वी चंपारण में 393 करोड़ रुपए की लागत से बनी चोरमा-बैरगनिया सड़क का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, जिससे मिथिलांचल, सीमांचल और तिरहुत में बड़ा बदलाव दिखेगा.
निवेश और रोजगार को लेकर सरकार का बड़ा दावा
उत्तर बिहार से बाढ़ और पिछड़ेपन के कारण सबसे अधिक पलायन होता है, जिसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है. सरकार 50 लाख करोड़ तक के निवेश की तैयारी कर रही है और इस साल पांच लाख करोड़ निवेश लाने का दावा मुख्यमंत्री ने किया था. सम्राट चौधरी ने कहा कि "प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से चार लाख करोड़ के निवेश आकर्षित किए जाएंगे और नीतीश सेतु से उत्तर बिहार में विकास की नई गति मिलेगी."
सरकार के सहयोगी दलों का क्या कहना है?
उपमुख्यमंत्री और जदयू नेता विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि "माहौल तो बदल रहा है, प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. बात निवेश की है तो आज भी ढाई लाख करोड़ का समझौता हुआ है. निश्चित रूप से स्थितियां बदलेंगी." वहीं, जदयू प्रवक्ता शंभू शरण सिन्हा ने बताया कि "कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एनडीए के सभी पांचों घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने कई राउंड की बैठक की है और बिहार को चार लाख करोड़ की योजनाओं का तोहफा मिलेगा.".
"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले नीतीश सेतु का उद्घाटन करेंगे और फिर वैशाली में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस जनसभा में बिहार को तोहफा देंगे. बिहार को चार लाख करोड़ की योजनाओं का तोहफा देने का है, जिसमें 60 हजार करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा." -शंभू शरण सिन्हा, जदयू प्रवक्ता
संजय झा ने विकास पर क्या कहा?
जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि "नीतीश कुमार के 20 साल में ही बिहार में निवेश का माहौल बना है, चीनी मिल को भी लोग ले रहे हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी निवेश आ रहा है, अगले पांच सालों में बिहार में इंडस्ट्रिलाइजेशन में बहुत कुछ होने वाला है."
"पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि "कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल का लोकार्पण ऐतिहासिक अवसर है, यह उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच विकास का सेतु होगा." -संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, JDU
निवेश की राह में सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
एएन सिन्हा शोध संस्थान के विशेषज्ञ डॉ. विद्यार्थी विकास का मानना है कि घोषणाओं का असर तभी होता है, जब वह जमीन पर उतरती हैं. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में कई बड़ी घोषणाएं की हैं, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि कितना काम जमीन पर उतरा है.
"पुल, सड़क, औद्योगिक पार्क, डैम, ग्रिड के निर्माण और सरकारी इन्वेस्टमेंट से प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आकर्षित होते हैं, लेकिन असर सही क्रियान्वयन से ही दिखेगा." -डॉ. विद्यार्थी विकास, विशेषज्ञ, एएन सिन्हा शोध संस्थान
विपक्ष इन दावों को क्यों खारिज कर रहा है?
विपक्षी दल सरकार के इन दावों और योजनाओं को चुनावी जुमला बताकर खारिज कर रहे हैं. आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि "पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं लेकिन बिहार की स्थिति नहीं बदली है, हर बार बिहार के लोगों को झूठ बोलकर चले जाते हैं और इस बार भी झूठ परोसने आ रहे हैं." इसके अलावा कई योजनाएं राघोपुर से जुड़ी होने के कारण नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है.
"प्रधानमंत्री फिर से झूठ परोसने के लिए आ रहे हैं. 12 वर्षों से ज्यादा का उनका शासन है. आज तक बिहार को क्या मिला? पिछली चुनाव में देश के गृह मंत्री ने कहा था कि इसबार वोट दे दीजिए. बिहार बाढ़मुक्त हो जाएगा. दो महीने पहले ही 85 लाख जिंदगी गोते खा रही थी. एनडीए के सभी नेता बिहार से झूठ बोलकर गठबंधन को मजबूत करते हैं." -आरजू खान, प्रवक्ता, आरजेडी
'नीतीश सेतु' के नामकरण पर क्यों गरमाई है सियासत?
कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर सिक्स लेन महासेतु का नाम नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखने को लेकर इन दिनों खूब सियासत हो रही है. विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि "गंगा नदी पर जेपी सेतु, गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु भी हैं, अब नीतीश सेतु हो जाएगा तो उनके नाम पर सेतु का नाम होने से लोग खुश हैं." माना जा रहा है कि इसके जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो रही है.
क्या इस आर्थिक पैकेज के पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश भी है?
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि, प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यक्रम भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर ही आयोजित होता है. देश में पांच राज्यों में चुनाव है और बिहार के पड़ोसी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है तो बिहार के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश होगी.
बिहार में विधानसभा चुनाव के समय जो वादा किया गया था, इन्वेस्टमेंट लाने का तो उसके लिए काम हो रहा है. इसके साथ बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जितने चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी और एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है तो एक बिहार के लोगों को मैसेज देने की कोशिश भी होगी की बिहार उनकी प्राथमिकता में है.
"क्योंकि जन सुराज के प्रशांत किशोर और विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के बाद केंद्र की तरफ से बिहार के लिए कुछ नहीं किया गया है. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से विपक्ष को जवाब देने की कोशिश भी होगी." -प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ
नीतीश कुमार करेंगे पीएम का स्वागत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पटना एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, जबकि वैशाली में सम्राट चौधरी, दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी व विजेंद्र यादव और प्रभारी मंत्री निशांत मौजूद रहेंगे. इससे पहले सम्राट चौधरी ने निशांत कुमार और नीतीश कुमार के आवास पर जाकर मुलाकात की. समीक्षा बैठक में सुरक्षाकर्मियों द्वारा निशांत से हुए व्यवहार को मानवीय भूल बताते हुए जदयू नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है.
वैशाली की धरती से होने वाले इन ऐलानों और 'नीतीश सेतु' जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स से उत्तर बिहार में बुनियादी ढांचे और निवेश की उम्मीद जरूर जगी है. हालांकि, बिहार में उद्योग और रोजगार की नई राह तभी खुलेगी जब ये लाखों करोड़ के आंकड़े कागजों और पोस्टरों से निकलकर जमीन पर फैक्ट्रियों के रूप में नजर आएंगे.
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