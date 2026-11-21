'बिहार के करोड़ों लोग गरीबी से बाहर' बोले PM मोदी- '12 साल में बदल गई देश की तस्वीर'
PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी ने कहा कि 12 साल के भीतर-भीतर हमने 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है.
Published : November 21, 2026 at 5:41 PM IST
वैशाली: पीएम मोदी ने वैशाली में गंगा नदी पर बने 6 लेन के नीतीश सेतु का शनिवार को उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने बिहार में सड़क,बिजली और शहरी विकास की कई परियोजनाओं की सौगात दी. राजापाकर में जनसभा को संबोधित करने के दौरान पीएम ने कहा कि हमने 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है.
बिहार का अहम योगदान- PM
पीएम ने कहा कि गरीबी के खिलाफ अभियान में बहुत बड़ा योगदान हमारे बिहार का है. बीते वर्षों में पूरी मेहनत से डबल इंजन की सरकार ने काम किया. केंद्र सरकार ने योजनाएं बनाईं और राज्य में एनडीए सरकारों ने उसे लागू किया.
"जनकल्याण की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाया गया. बिहार में लाखों लोगों को पक्के मकान मिले. अगस्त में 11 लाख घरों को मंजूरी दी गई है. 70 लाख किसानों के खातों में हजारों करोड़ों रुपये पीएम किसान निधि के तहत भेजे गए हैं."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
'बिहार के करोड़ों लोग गरीबी से बाहर'
पीएम मोदी ने कहा कि 50 लाख ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया गया है. ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि आज बिहार के करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकल गए हैं और देश भी इस सफलता तक पहुंचा है.
"अब हमें न रुकना है न थकना है एनडीए के सभी घटक दलों को मिलकर समर्थ,समृद्ध और आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए लगातार काम करना है."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
बिजली उत्पादन का बड़ा केंद्र बिहार
इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब बिहार में हजारों गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, आज वही मेरा बिहार बिजली उत्पादन का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. आज शहरी यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए 100 आधुनिक पीएमई बसों को भी हरी झंडी दिखाई गई है.
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज हजारों गरीब परिवारों को उनके पक्के घरों की चाबी सौंपी गई है. मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए बिहार के लोगों को बधाई देता हूं. हमारा बिहार एक लंबी यात्रा करके आज यहां तक पहुंचा है.
विपक्ष पर हमला
इस दौरान पीएम मोदी ने पुराने दौर की याद दिलाते हुए कहा कि आप याद करिए, एनडीए के शासन के पहले समय कैसा होता था? तब गिनती घोटालों की होती थी, लेकिन आज बिहार में हो रहे निवेश के आंकड़े पेश किए जाते हैं. तब आंकड़े अपराधों के आते थे, अब अपराधियों पर कार्रवाई की बात चर्चा में आती है.
बिहार में विकास ने पकड़ी रफ्तार
उन्होंने कहा कि एनडीए के शासन काल में विकास की होड़ दिखती है. उत्तर बिहार हो, नालंदा, गयाजी, कैमूर हो या राजधानी पटना, हर इलाके में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है. डबल इंजन सरकार में बिहार के विकास की रफ्तार जारी है. पिछले एक साल में हुए काम भी इसका उदाहरण है.
नई गन्ना प्रोत्साहन नीति का जिक्र
नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश समझौते किए गए हैं. गयाजी में 6000 करोड़ रुपए की स्टील परियोजना पर काम शुरू हो रहा है. मोतिहारी सहित बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू करने के लिए नई गन्ना प्रोत्साहन नीति लाई गई है.
"किसानों के लिए हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 11 हजार नए नलकूप लगाने की पहल हुई है. सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. 1 साल में 200 से ज्यादा नए डिग्री कॉलेज शुरू हुए हैं."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
मां सीता महिला विश्वविद्यालय को मंजूरी
उन्होंने कहा, हमारी बेटियों के लिए मां सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है. बिहार के विकास की लिस्ट इतनी लंबी है कि इसे किसी एक मंच से नहीं गिनाया जा सकता है. बिहार के विकास को यहां आकर ही महसूस किया जा सकता है.
50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला
पीएम ने कहा, जब साफ नीयत से काम होता है तो नतीजे भी दिखते हैं. जिस देश में कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे लगाती रही, गरीबों को गुमराह करती रही, वोट लुटाती रही, वहां 12 साल के भीतर-भीतर हमने 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है. ये सरकार की इच्छा शक्ति का परिणाम है. यह सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का नतीजा है.
80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज
गरीबी के खिलाफ देश की लड़ाई इसलिए जीत रहा है कि हमने करोड़ों गरीबों के जीवन को आसान बनाने, उन्हें सुविधाएं देने को प्राथमिकता दी. हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया, करोड़ों परिवारों को पक्का मकान देकर उन्हें सुरक्षा का भाव दिया.
मुक्त इलाज की गारंटी देकर महंगे इलाज के बोझ से मुक्त किया. हमने शौचालय, बिजली और पानी पहुंचाकर करोड़ों-करोड़ों गरीबों को सम्मानपूर्ण जीवन दिया. इसके कारण जो गरीब था, उसमे भी एक आत्मविश्वास जगा और वो गरीबी को परास्त करके आगे बढ़ा है.
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