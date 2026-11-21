ETV Bharat / state

'बिहार के करोड़ों लोग गरीबी से बाहर' बोले PM मोदी- '12 साल में बदल गई देश की तस्वीर'

वैशाली में पीएम मोदी का कार्यक्रम ( ETV Bharat )

वैशाली: पीएम मोदी ने वैशाली में गंगा नदी पर बने 6 लेन के नीतीश सेतु का शनिवार को उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने बिहार में सड़क,बिजली और शहरी विकास की कई परियोजनाओं की सौगात दी. राजापाकर में जनसभा को संबोधित करने के दौरान पीएम ने कहा कि हमने 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है.

बिहार का अहम योगदान- PM