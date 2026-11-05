बिहार दौरे पर आ रहे हैं PM मोदी, जोर-शोर से चल रही तैयारी
PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरे पर आने वाले हैं. प्रस्तावित दौरे से पहले तैयारियां शुरू हो गई हैं. रिपोर्ट-
Published : November 5, 2026 at 4:31 PM IST
वैशाली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं. बताया जा रहा है कि छठ के बाद वह वैशाली आएंगे. राजापाकड़ थाना क्षेत्र के जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तावित है. दरअसल, बिहार में एनडीए सरकार का एक वर्ष पूरा हो रहा है. इसी के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे.
बिहार को कई तोहफे देंगे PM मोदी!
पिछले काफी समय से पीएम मोदी के कार्यक्रम की चर्चा हो रही है. प्रधानमंत्री प्रस्तावित दौरे में बिहार को कई तोहफा दे सकते हैं, जिसमें पीरपैंती थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास, विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलान्यास, सुल्तानगंज में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास सहित हजारों करोड़ की योजना शामिल है.
जायजा लेने पहुंचे संजय सरावगी
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सिमंत शेखर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वैशाली स्थित जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में आगमन प्रस्तावित है. कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पहुंचे थे. इस दौरान विधायक अवधेश सिंह, लालगंज के विधायक आदरणीय संजय सिंह, राजापाकर के विधायक महेंद्र राम सहित कई नेता मौजूद रहे.'
''देसरी मंडल के अध्यक्ष दयानंद झा के नेतृत्व में सैकड़ों उत्साहित कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपने प्रदेश के सह-प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया. इस दौरान प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को ऐतिहासिक एवं सफल बनाने हेतु संगठनात्मक तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह एवं उमंग देखने को मिला.''- सिमंत शेखर, प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा
प्रचंड जीत के साथ NDA की सरकार
दरअसल, 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली थी. एनडीए ने 202 सीटों पर परचम लहराया था, जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ 35 सीटें आयी थी. 6 निर्दलीय उम्मीदवारों की जात हुई थी. प्रशांत किशोर की पार्टी खाता तक नहीं खोल पायी थी. विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी और तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी हिट रही थी.
नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी बने CM
14 नवंबर 2025 को परिणाम घोषित हुए थे. इस जीत के बाद नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली थी. हालांकि 5 महीने में राजनीतिक फेरबदल हुआ. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद, सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. कहा जाए तो प्रदेश में बीजेपी नीत एनडीए सरकार चल रही है.
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