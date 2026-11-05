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बिहार दौरे पर आ रहे हैं PM मोदी, जोर-शोर से चल रही तैयारी

पीएम मोदी (फाइल फोटो) ( ANI )

वैशाली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं. बताया जा रहा है कि छठ के बाद वह वैशाली आएंगे. राजापाकड़ थाना क्षेत्र के जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तावित है. दरअसल, बिहार में एनडीए सरकार का एक वर्ष पूरा हो रहा है. इसी के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे.

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