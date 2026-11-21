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आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं PM मोदी, जानें उनका मिनट-टू-मिनट पूरा कार्यक्रम, सौगातों पर सबकी नजर

पीएम मोदी का बिहार दौरा ( ETV Bharat )

पटना/वैशाली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं. एनडीए सरकार के एक साल होने पर प्रधानमंत्री का बिहार दौरा हो रहा है. पीएम के इस दौरे पर पूरे बिहार के निगाहें हैं. पीएम मोदी प्रदेश को कई सौगात देने वाले हैं, वहीं नीतीश सेतु का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी वैशाली में करीब तीन लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.

क्या है PM मोदी का पूरा कार्यक्रम?