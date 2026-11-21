आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं PM मोदी, जानें उनका मिनट-टू-मिनट पूरा कार्यक्रम, सौगातों पर सबकी नजर
PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी 3 लाख करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात, 9.76 किमी लंबे नीतीश सेतु का करेंगे उद्घाटन. रिपोर्ट-अमरेश कुमार/रंजीत कुमार
Published : November 21, 2026 at 7:01 AM IST
पटना/वैशाली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं. एनडीए सरकार के एक साल होने पर प्रधानमंत्री का बिहार दौरा हो रहा है. पीएम के इस दौरे पर पूरे बिहार के निगाहें हैं. पीएम मोदी प्रदेश को कई सौगात देने वाले हैं, वहीं नीतीश सेतु का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी वैशाली में करीब तीन लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.
क्या है PM मोदी का पूरा कार्यक्रम?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1:00 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे. 1:20 पर प्रधानमंत्री रुस्तमपुर हेलीपैड वैशाली पहुंचेंगे. 1:25 पर पीएम मोदी रुस्तम हेलीपैड से कच्ची दरगाह के लिए रवाना होंगे और 1:30 पर कच्ची दरगाह सिक्स लेन पुल पर पहुंचेंगे. 1:30 से लेकर 1:45 तक नरेंद्र मोदी कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन पुल का मुआयना करेंगे.
1:55 पर पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे. इसके बाद 2:00 बजे से लेकर 3:15 तक कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे जहां उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. 3:15 पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल से रवाना होंगे और 3:20 पर हेलीपैड पहुंचेंगे. 3:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.
प्रधानमंत्री से बिहार को आर्थिक सहायता की उम्मीद
नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बड़े विकास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं. प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है. एक तरफ बिहार को बुनियादी ढांचे, सड़क, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, तो दूसरी तरफ बिहार को पैकेज की उम्मीद भी है.
नीतीश सेतु का होगा उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा नदी पर बने छह लेन के कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. करीब 19.7 किलोमीटर लंबा यह पुल पटना के कच्ची दरगाह को वैशाली के बिदुपुर से जोड़ता है. इसमें 9.7 किलोमीटर का मुख्य पुल और 10 किलोमीटर की एप्रोच रोड शामिल है. इस पुल के चालू होने से पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन आसान होगा. गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम करने और राघोपुर दियारा के लोगों को पटना से बेहतर कनेक्टिविटी देने में भी यह पुल महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा गया है.
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बिहार को मिलेगा उपहार
प्रधानमंत्री वैशाली के राजापाकर क्षेत्र स्थित जाफरपट्टी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां दोपहर करीब 2 बजे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं का संबंध सड़क संपर्क, ऊर्जा, शहरी आधारभूत संरचना, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से है. प्रधानमंत्री इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे.
100 ई बसों को दिखाई जाएगी हरी झंडी
इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 26,900 से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी होगा. इसके अलावा बिहार में 100 पीएम-ई बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी. इससे शहरों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने की कोशिश होगी. औद्योगिक विकास को गति देने के लिए वैशाली के जाफरपट्टी में औद्योगिक पार्क और कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी जाएगी.
क्या सोचते हैं राजनीतिक विश्लेषक?
राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में विकास योजनाओं के साथ-साथ बिहार के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और आने वाले दिनों में निवेश तथा रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री क्या संदेश देते हैं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी.
प्रधानमंत्री का यह दौरा विकास योजनाओं की सौगात के साथ-साथ बिहार की सियासत में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है. कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. प्रशासन का अनुमान है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे. ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर विकास की चर्चा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है.
''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की चिंता सबसे अधिक करते हैं. जब-जब वह बिहार आते हैं तो प्रदेश को सौगात देते हैं. इस बार भी बिहार आ रहे हैं और बिहार के लिए ढेरो सौगात अपने साथ ला रहे हैं. 35000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहा है. इसके अलावा प्रधानमंत्री कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं.''- प्रेम रंजन पटेल, भाजपा प्रवक्ता
सज-धजकर तैयार है वैशाली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर वैशाली की धरती पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड के जाफरपट्टी पंचायत में भव्य सभा स्थल तैयार किया गया है. करीब 20 लाख वर्गफीट में विकसित इस कार्यक्रम स्थल पर मुख्य मंच से लेकर विशाल पंडाल तक को आकर्षक ढंग से सजाया गया है. पूरे इलाके में एनडीए के पोस्टर, बैनर और झंडे लगाए गए हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान बिहार को करीब तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात देंगे. 2500 से ज्यादा योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसमें सबसे बड़ा आकर्षण 9.76 किलोमीटर लंबा नीतीश सेतु होगा, जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा जंदाहा-राजापाकर-महुआ औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला भी रखी जाएगी. इन परियोजनाओं को बिहार में आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
5 बड़े पंडाल, 60 एलईडी स्क्रीन से होगा सीधा प्रसारण
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभा स्थल पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पांच बड़े पंडाल बनाए गए हैं. कार्यक्रम स्थल पर 60 एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, ताकि दूर बैठे लोग भी प्रधानमंत्री का संबोधन और कार्यक्रम को आसानी से देख सकें. बैठने की व्यवस्था से लेकर पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाओं तक का विशेष ध्यान रखा गया है.
पेयजल के लिए 32 पानी के टैंक, 17 बोरिंग, 180 रनिंग वाटर टैप और 140 वाटर डिस्पेंसर लगाए गए हैं. स्वच्छता व्यवस्था के तहत कुल 540 शौचालय बनाए गए हैं. भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास मार्ग निर्धारित किए गए हैं. प्रशासन की ओर से कार्यक्रम स्थल पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.
27 मेडिकल कैंप, 25 एंबुलेंस और 30 अग्निशमन वाहन तैनात
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने वाली संभावित भारी भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं को भी मजबूत किया गया है. सभा स्थल पर 27 मेडिकल कैंप बनाए गए हैं, जबकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 25 एंबुलेंस तैनात रहेंगी. सुरक्षा जांच के लिए 100 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं. आगजनी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए 30 अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की गई है.
इसके अलावा कार्यक्रम स्थल या आसपास खराब होने वाले वाहनों को तत्काल हटाने के लिए 25 क्रेन भी उपलब्ध रहेंगी. दूसरे जिलों से आने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए 14 पार्किंग जोन बनाए गए हैं. इन पार्किंग स्थलों पर फूड कोर्ट, मेडिकल कैंप और कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था की गई है. प्रशासन का प्रयास है कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हजारों पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा
प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए जिला और राज्य स्तर के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी लगातार तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं. कार्यक्रम स्थल से लेकर हाजीपुर और आसपास के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है. हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. सुरक्षा एजेंसियों के साथ जिला प्रशासन समन्वय बनाकर काम कर रहा है.
प्रधानमंत्री के आगमन से करीब दो घंटे पहले नीतीश सेतु पर यातायात बंद कर दिया जाएगा. वहीं 12 बजे से बनारसी चौक पर भी यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा. अलग-अलग जिलों से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं. पार्किंग स्थलों तक पहुंचने के लिए भी विशेष यातायात योजना तैयार की गई है, ताकि मुख्य कार्यक्रम स्थल के आसपास जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो.
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