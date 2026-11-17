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'चुनावी वादों को पूरा कर रही डबल इंजन की सरकार', PM मोदी के बिहार दौरे पर बोले चिराग पासवान

राजापाकर क्षेत्र पहुंचे चिराग पासवान ( ETV Bharat )

वैशाली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र स्थित राजापाकर आ रहे हैं. उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर सांसद चिराग पासवान ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह समेत वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके तैयारियों की जानकारी ली.

निर्धारित समय पर पूरे हो कार्य: चिराग पासवान