'चुनावी वादों को पूरा कर रही डबल इंजन की सरकार', PM मोदी के बिहार दौरे पर बोले चिराग पासवान
PM Modi Bihar Visit:पीएम मोदी के वैशाली आने से पहले चिराग पासवान ने राजापाकर क्षेत्र में बन रहे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया.रिपोर्ट-अमरेश कुमार शर्मा
Published : November 17, 2026 at 12:34 PM IST
वैशाली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र स्थित राजापाकर आ रहे हैं. उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर सांसद चिराग पासवान ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह समेत वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके तैयारियों की जानकारी ली.
निर्धारित समय पर पूरे हो कार्य: चिराग पासवान
बैठक में मंच निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, पेयजल, आम लोगों की सुविधा और कार्यक्रम स्थल पर बुनियादी व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने और कार्यक्रम में आने वाले लोगों के सुगम आवागमन पर विशेष जोर दिया.
21 नवंबर को वैशाली आ रहे प्रधानमंत्री मोदी
सांसद चिराग पासवान ने कहा कि 21 नवंबर को प्रधानमंत्री का राजापाकर आगमन बिहार के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को डबल इंजन की सरकार एक-एक कर पूरा कर रही है. उन्हें इस बात की विशेष खुशी है कि इन विकास कार्यों की शुरुआत उनके संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से हो रही है.
राजापाकर में बनेगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी
सांसद चिराग पासवान ने आगे कहा कि विकसित भारत का निर्माण विकसित बिहार के बिना संभव नहीं है. बिहार में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार के कारण अब औद्योगिकीकरण के लिए बेहतर माहौल तैयार हुआ है. राजापाकर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी को बढ़ावा देने के साथ फूड प्रोसेसिंग से जुड़े विभिन्न क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे.
रोजगार के अवसर होंगे पैदा
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के संस्थान निफ्टेम की स्थापना भी इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी. इन परियोजनाओं से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने वाले शिलान्यास और उद्घाटन विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे.
चिराग ने की पूर्व सीएम नीतीश की तारीफ
बिदुपुर-कच्ची दरगाह सिक्सलेन पुल के नामकरण को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का सपना था कि हाजीपुर की जनता को आवागमन की कठिनाइयों से मुक्ति मिले. इस पुल के निर्माण से बड़ी आबादी को राहत मिलेगी. उन्होंने खुशी जताई कि पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार का योगदान महत्वपूर्ण रहा है और यह उनके प्रति सम्मान का प्रतीक है.
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