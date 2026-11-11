PM मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे 2 लाख लोग, तैयारियों पर वैशाली में NDA की बड़ी बैठक
Bihat NDA Meeting: पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले एनडीए ने वैशाली में कार्यकर्ता सम्मेलन किया. तैयारियों की समीक्षा की गई. रिपोर्ट- अमरेश शर्मा
Published : November 11, 2026 at 8:41 PM IST
वैशाली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को प्रस्तावित वैशाली दौरे को सफल बनाने के लिए एनडीए ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में बुधवार को हाजीपुर में एनडीए के घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी जुटान हुई. इस बैठक को राजनीतिक हलकों में एनडीए की महापंचायत के रूप में देखा जा रहा है. इसमें सभी घटक दलों के नेताओं ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया. साथ ही कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देने की जिम्मेदारी सौंपी गई.
दो लाख लोग जुटेंगे
बैठक में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में दो लाख से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया. उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता आपसी समन्वय और एकजुटता के साथ इस लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं. कार्यक्रम की सफलता के लिए संगठन के प्रत्येक स्तर पर सक्रियता जरूरी है.
क्या बोले नित्यानंद राय?
वहीं केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैशाली दौरा ऐतिहासिक होने वाला है. इस कार्यक्रम की तैयारी केवल एनडीए के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि बिहार की जनता भी कर रही है. उन्होंने कहा कि भले ही यह क्षेत्रीय और सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन पूरे बिहार के लोगों में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह है. प्रधानमंत्री इस दौरान हजारों करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिससे बिहार के विकास को नई गति मिलेगी.
"प्रधानमंत्री जी के बिहार दौरे को लेकर एनडीए के तमाम नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं. छठ के तुरंत बाद पीएम मोदी आ रहे हैं. उसी कड़ी में हमलोग तैयारियों में जुटे हैं."- नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री
पीएम के दौरे से कार्यकर्ता उत्साहित
मंच से एनडीए के अन्य नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि किसी भी बड़े आयोजन की सफलता के लिए लोगों को आमंत्रित करना जरूरी है. बिना निमंत्रण के कोई कार्यक्रम में नहीं पहुंचता. इसलिए सभी कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने का न्योता दें और अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें.
बैठक में जदयू बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, मंत्री लखेंद्र पासवान, भाजपा के बिहार प्रभारी हरीश जी, विधायक सिद्धार्थ पटेल,संजय सिंह,जदयू जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह तथा एनडीए के विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एनडीए की इस जुटान ने जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है.
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