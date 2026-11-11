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PM मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे 2 लाख लोग, तैयारियों पर वैशाली में NDA की बड़ी बैठक

वैशाली में एनडीए की बैठक ( ETV Bharat )

वैशाली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को प्रस्तावित वैशाली दौरे को सफल बनाने के लिए एनडीए ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में बुधवार को हाजीपुर में एनडीए के घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी जुटान हुई. इस बैठक को राजनीतिक हलकों में एनडीए की महापंचायत के रूप में देखा जा रहा है. इसमें सभी घटक दलों के नेताओं ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया. साथ ही कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देने की जिम्मेदारी सौंपी गई.

दो लाख लोग जुटेंगे

बैठक में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में दो लाख से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया. उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता आपसी समन्वय और एकजुटता के साथ इस लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं. कार्यक्रम की सफलता के लिए संगठन के प्रत्येक स्तर पर सक्रियता जरूरी है.