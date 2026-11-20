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20 लाख वर्गफीट में सभा स्थल.. 60 LED स्क्रीन और लाखों की भीड़, PM मोदी की रैली की व्यापक तैयारी

वैशाली में पीएम मोदी की रैली ( ETV Bharat )

वैशाली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर 2026 को बिहार आ रहे हैं. वैशाली के जन्दाहा-राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र (जाफरपट्टी) में मुख्य कार्यक्रम होगा. ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई हैं. कार्यक्रम में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए सभा स्थल, यातायात, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है. सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने की तैयारी की गई है.

पीएम आएंगे बिहार दौरे पर

इस अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाना प्रस्तावित है. साथ ही जंदाहा-राजापाकर-महुआ औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास तथा नीतीश सेतु का उद्घाटन भी कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण होंगे. इन कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र में विकास एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है.