20 लाख वर्गफीट में सभा स्थल.. 60 LED स्क्रीन और लाखों की भीड़, PM मोदी की रैली की व्यापक तैयारी
PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी की रैली के लिए वैशाली में भव्य तैयारियां की गईं हैं. रिपोर्ट- अमरेश शर्मा
Published : November 20, 2026 at 10:43 AM IST
वैशाली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर 2026 को बिहार आ रहे हैं. वैशाली के जन्दाहा-राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र (जाफरपट्टी) में मुख्य कार्यक्रम होगा. ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई हैं. कार्यक्रम में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए सभा स्थल, यातायात, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है. सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने की तैयारी की गई है.
पीएम आएंगे बिहार दौरे पर
इस अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाना प्रस्तावित है. साथ ही जंदाहा-राजापाकर-महुआ औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास तथा नीतीश सेतु का उद्घाटन भी कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण होंगे. इन कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र में विकास एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है.
बिहार में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार! 21 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी वैशाली की धरती से बिहार को लगभग ₹3 लाख करोड़ की 2,500 से अधिक विकास योजनाओं की सौगात देंगे। NDA सरकार की ये विकास परियोजनाएं बिहार में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन एवं आवागमन को नई गति प्रदान करेंगी। #NDA4Bihar— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 19, 2026
20 लाख वर्गफीट में भव्य सभा स्थल
मुख्य कार्यक्रम स्थल जंदाहा-राजापाकर-महुआ औद्योगिक क्षेत्र, जाफरपट्टी पंचायत, में लगभग 20 लाख वर्गफीट क्षेत्र में विशाल सभा स्थल विकसित किया गया है. यहां भव्य मंच बनाया गया है. लाखों की संभावित भीड़ को देखते हुए सभा स्थल के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम का स्पष्ट दृश्य उपलब्ध कराने के लिए कुल 60 एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं. इससे दूरस्थ स्थानों पर बैठे लोग भी मंच पर होने वाले कार्यक्रम को देख सकेंगे.
पेयजल एवं स्वच्छता की व्यापक व्यवस्था
कार्यक्रम में आने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 32 पेयजल टैंक, 17 बोरिंग एवं 180 रनिंग वाटर टैप की व्यवस्था की गई है. इसके अतिरिक्त आम जनता के बैठने वाले स्थानों पर पेयजल की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 140 वाटर डिस्पेंसर लगाए जाएंगे. इनकी व्यवस्था विशेष रूप से दर्शकों के बैठने वाले क्षेत्रों में की गई है.
स्वच्छता एवं जनसुविधा के लिए कुल 540 शौचालयों की व्यवस्था की गई है. इनमें मुख्य कार्यक्रम स्थल पर 300 शौचालय हैं, जिनमें 150 पुरुषों एवं 150 महिलाओं के लिए निर्धारित हैं. इसके अतिरिक्त पार्किंग एवं अन्य स्थलों पर 240 शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं.
मात्र दो दिन का इंतज़ार, बिहार को मिलेगी विकास की बड़ी सौगात! यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के आगमन से बिहार में विकास के नए युग की होगी शुरुआत। स्वागत है मोदी जी! 🙏 #NitishSetu #WelcomeModiJi #NDA4Bihar https://t.co/E2fUY5gF36— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 19, 2026
27 मेडिकल कैंप एवं 25 एम्बुलेंस
लाखों लोगों की संभावित उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुल 27 मेडिकल कैंप स्थापित किए गए हैं. इसके साथ ही विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर 25 एम्बुलेंस की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्वास्थ्य संबंधी परिस्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके.
सुरक्षा जांच के लिए 100 DFMD
कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रखने एवं सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने के लिए कुल 100 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) लगाए गए हैं. इनके माध्यम से प्रवेश करने वाले लोगों की सुरक्षा जांच की जाएगी. इससे प्रवेश द्वारों पर भीड़ का प्रबंधन एवं लोगों का सुगम आवागमन सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी.
30 अग्निशमन वाहन एवं 25 क्रेन
किसी भी अग्नि दुर्घटना अथवा आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए 30 अग्निशमन वाहनों की विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर तैनाती की गई है. इसके अतिरिक्त कार्यक्रम स्थल एवं संबंधित मार्गों पर वाहन खराब होने अथवा दुर्घटना के कारण यातायात बाधित होने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए कुल 25 क्रेन की व्यवस्था की गई है. इनकी सहायता से खराब वाहनों को शीघ्र हटाकर यातायात को सुचारू रखा जाएगा.
14 पार्किंग स्थल, प्रत्येक जोन में फूड कोर्ट
विभिन्न जिलों से आने वाले वाहनों के व्यवस्थित ठहराव के लिए कुल 14 पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं. प्रत्येक पार्किंग जोन में लोगों की सुविधा के लिए फूड कोर्ट, मेडिकल कैंप एवं कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है। इससे दूर-दराज से आने वाले लोगों को भोजन, स्वास्थ्य सुविधा एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध हो सकेगी.
जिलावार रूट एवं पार्किंग व्यवस्था
विभिन्न जिलों से आने वाले वाहनों के सुगम परिचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा विस्तृत रूट चार्ट तैयार किया गया है. निर्धारित मार्गों के माध्यम से वाहनों को संबंधित पार्किंग स्थलों तक पहुंचाया जाएगा. यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे से बनारसी चौक पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा. आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से निर्धारित रूट चार्ट एवं पार्किंग व्यवस्था का पालन करने की अपील की गई है.
🚦 21 नवंबर को वैशाली में बदली रहेगी यातायात व्यवस्था! माननीय प्रधानमंत्री के 21 नवंबर 2026 को वैशाली जिले के जाफरपट्टी (राजापाकर-जंदाहा औद्योगिक क्षेत्र) में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए हैं। 📢 आमजनों से विशेष अपील 🔹 यात्रा के दौरान यातायात संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें। 🔹 निर्धारित मार्ग परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आवागमन करें। 🔹 अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। 🔹 कार्यक्रम के दौरान सुगम यातायात एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। आपका सहयोग, सुरक्षित एवं सुगम यातायात की पहचान! जिला प्रशासन, वैशाली — आपकी सुविधा और सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। @IPRDBihar @BiharTransport #samratchoudhary #CMSamrat #Vaishali #TrafficAdvisory #TrafficDiversion #DistrictAdministrationVaishali #PMVisitVaishali— District Magistrate, Vaishali (@dm_vaishali) November 20, 2026
प्रधानमंत्री के आगमन एवं प्रस्थान का कार्यक्रम
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी का 21 नवंबर को दोपहर 1:20 बजे वैशाली जिले के रुस्तमपुर में आगमन प्रस्तावित है. इसके बाद मुख्य कार्यक्रम स्थल जंदाहा-राजापाकर-महुआ औद्योगिक क्षेत्र, जफरपट्टी में कार्यक्रम आयोजित होगा. पीएम का दोपहर 3:15 बजे जफरपट्टी (वैशाली) से प्रस्थान प्रस्तावित है.
आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, वैशाली बनेगी ऐतिहासिक पल की साक्षी! 21 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के प्रस्तावित आगमन को लेकर वैशाली के जन्दाहा-राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र (जाफरपट्टी) स्थित मुख्य कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। लोकतंत्र की जननी वैशाली की धरती पर प्रधानमंत्री जी का आगमन विकास, विश्वास और नई उम्मीदों का उत्सव बनेगा। #BiharWelcomesModiji— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 18, 2026
जिलाधिकारी ने लिया तैयारियों का जायजा
जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, अग्निशमन, विद्युत एवं पार्किंग सहित सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों एवं यातायात मार्गों का उपयोग करें.
"माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 21 नवंबर 2026 को प्रस्तावित वैशाली दौरे को जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं. लाखों लोगों की संभावित भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य एवं जनसुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे से बनारसी चौक पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। सभी वाहन चालक निर्धारित रूट एवं पार्किंग व्यवस्था का पालन करें."- वर्षा सिंह, जिलाधिकारी, वैशाली
माननीय प्रधानमंत्री के वैशाली आगमन को लेकर जिला प्रशासन की व्यापक तैयारी पूरी! माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 21 नवंबर 2026 को प्रस्तावित वैशाली दौरे को लेकर जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। लाखों लोगों की संभावित भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य एवं जनसुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनसुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं एक नजर में👇 🔹 20 लाख वर्गफीट में भव्य सभा स्थल का निर्माण 🔹 60 LED स्क्रीन से कार्यक्रम का सीधा दृश्य 🔹 540 शौचालय एवं 32 पेयजल टैंक 🔹 27 मेडिकल कैंप एवं 25 एम्बुलेंस 🔹 100 DFMD से सुरक्षा जांच 🔹 30 अग्निशमन वाहन एवं 25 क्रेन की तैनाती 🔹 14 पार्किंग स्थल, प्रत्येक जोन में फूड कोर्ट, मेडिकल कैंप एवं कंट्रोल रूम 🔹 180 रनिंग वाटर टैप एवं 140 वाटर डिस्पेंसर की व्यवस्था। इस ऐतिहासिक अवसर पर विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास प्रस्तावित है। साथ ही जंदाहा-राजापाकर-महुआ औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास एवं नीतीश सेतु का उद्घाटन भी कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण होंगे। 📍 आम नागरिकों के लिए जरूरी सूचना: 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे से बनारसी चौक पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। सभी वाहन चालक निर्धारित रूट एवं पार्किंग व्यवस्था का पालन करें। जिला प्रशासन की अपील है कि लोग निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें, सुरक्षा जांच में सहयोग करें तथा किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचें। सुरक्षित व्यवस्था, सुगम आवागमन और ऐतिहासिक आयोजन की भव्य तैयारी! @IPRDBihar @BiharTransport @RCD_Bihar #samratchoudhary #CMSamrat #PMNarendraModi #PMVisitVaishali #प्रधानमंत्री_का_वैशाली_दौरा #Vaishali #जिला_प्रशासन_वैशाली #BiharGovernment #विकसित_बिहार #विकसित_भारत #ऐतिहासिक_वैशाली #जनसभा #जनसुविधा #सुरक्षा_व्यवस्था #TrafficAdvisory #DevelopmentWithModi #PMVisitBihar #21November2026 #BiharDevelopment #JafarPatti #NitishSetu— District Magistrate, Vaishali (@dm_vaishali) November 19, 2026
समस्तीपुर में ट्रैफिक रूट में बदलाव
वैशाली मे पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए समस्तीपुर एसएसपी ने भी अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं. 20 नवंबर की रात 9 बजे से 21 नवंबर के रात 9 बजे तक समस्तीपुर से वैशाली होकर बस, ट्रक समेत अन्य छोटी बड़ी गाड़ियों की नो एंट्री रहेगी. इस दौरान वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल करने को कहा गया है. समस्तीपुर से पटना जाने के लिए एनएच-28 के माध्यम से बेगूसराय या मुजफ्फरपुर के रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है.
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