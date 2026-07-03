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PM Modi Barmer Visit : विकास की सौगात के साथ मारवाड़ की राजनीति पर भी बड़ा संदेश...

मारवाड़ से विकास का महाअभियान शुरू होने जा रहा है. पीएम मोदी बाड़मेर दौरे से रिफाइनरी, रोजगार और राजनीतिक का संदेश भी देंगे.

PM Modi Rajasthan Visit
तैयारियों का जायजा लेते सीएम भजनलाल (Source : Rajasthan BJP)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 3, 2026 at 6:10 PM IST

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जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को बाड़मेर की धरा पर आ रहे हैं. पीएम मोदी का दौरा केवल एक औद्योगिक परियोजना के उद्घाटन तक सीमित नहीं है. यह दौरा राजस्थान के विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत ढांचे, निवेश, रोजगार और राजनीतिक संदेश इन सभी आयामों को एक साथ जोड़ता है. बाड़मेर के पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का राष्ट्र को समर्पण, जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, जयपुर मेट्रो फेज-2 की आधारशिला और हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण जैसे कार्यक्रम न केवल विकास को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि रेतीले धोरे की सियासत को भी अलग दिशा देंगे.

कांग्रेस के लिए यह चुनौती इसलिए भी है, क्योंकि रिफाइनरी परियोजना की शुरुआत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हुई थी, लेकिन इसका उद्घाटन भाजपा सरकार के कार्यकाल में हो रहा है. राजनीतिक दृष्टि से भी यह दौरा राजस्थान के विकास मॉडल और केंद्र-राज्य की डबल इंजन सरकार की उपलब्धि के रूप में पेश करेगा. ऐसे में विकास के श्रेय की राजनीति भी इस दौरे का महत्वपूर्ण पहलू बन गई है.

श्रवण सिंह बगड़ी को सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

राष्ट्र को समर्पित होगी रिफाइनरी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बालोतरा के पचपदरा से 4 जुलाई को भारत की प्रथम ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे. दुनिया की सबसे उन्नत रिफाइनरी में से एक यह परियोजना देश के लिए पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित 9 एमएमटीपीए क्षमता वाली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 79 हजार 459 करोड़ के निवेश से स्थापित की गई है.

इस परियोजना ने 2.4 एमएमटीपीए पेट्रोकेमिकल क्षमता के साथ रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल उत्पादन को एकीकृत किया है. इस रिफाइनरी में क्रूड ऑयल से विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है. राजस्थान के क्रूड तथा आयातित क्रूड के मिश्रण को प्रोसेस्ड करने के लिए यह रिफाइनरी अत्याधुनिक सुविधाओं से डिजाइन की गई है. इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 बेहद उच्चस्तरीय है और पेट्रोकेमिकल उत्पादन 26 प्रतिशत से अधिक है, जो दक्षता और संधारणीयता के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप है.

पढ़ें : पीएम मोदी कल आएंगे पचपदरा, उद्घाटन को तैयार रिफाइनरी एवं जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, जानिए किसने क्या कहा...

पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में बढ़ेगी आत्मनिर्भरता : यह कॉम्प्लेक्स भारत की ईंधन क्षमता को सुदृढ़ बनाने, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने तथा औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. साथ ही, पेट्रोकेमिकल एवं प्लास्टिक पार्क के विकास के लिए एक आधारभूत उद्योग के रूप में कार्य करेगा, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योगों एवं अनुषंगी क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा. राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री-फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.

PM Modi Rajasthan Visit
पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेते मदन राठौड़ (Source : Rajasthan BJP)

राजस्थान की रेतीली धरती पर इस परियोजना का निर्माण अद्वितीय इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है. इस परियोजना के निर्माण के लिए डेढ़ करोड़ घन मीटर मिट्टी हटाई गई जो गीजा के पिरामिड से 6 गुना अधिक है. इसमें 16 लाख घन मीटर कंक्रीट का उपयोग किया गया है जो बुर्ज खलीफा से 5 गुना अधिक है. राजस्थान रिफाइनरी में एफिल टॉवर से 40 गुना अधिक करीब 3 लाख मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है. इसमें इस्तेमाल की गई 28 हजार किलोमीटर लंबी केबल पृथ्वी के व्यास से भी दोगुनी है. रिफाइनरी में स्थापित 125 मीटर का कोक डोम गोल गुंबज से 3 गुना बड़ा है.

राजस्थान को बड़ी सौगात :

  • 79,459 करोड़ की HRRL रिफाइनरी
  • जोधपुर एयरपोर्ट नया टर्मिनल
  • जयपुर मेट्रो फेज-2 की आधारशिला
  • 45 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र
  • कुल विकास परियोजनाएं लगभग 1 लाख करोड़ रुपये
  • 9 एमएमटीपीए क्षमता वाली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स
  • 79 हजार 459 करोड़ के निवेश से स्थापित की गई है
  • इस परियोजना ने 2.4 एमएमटीपीए पेट्रोकेमिकल क्षमता के साथ रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल उत्पादन को एकीकृत
  • इस रिफाइनरी में क्रूड ऑयल से विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है

क्यों महत्वपूर्ण है पचपदरा रिफाइनरी ? : पचपदरा रिफाइनरी को राजस्थान के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी परियोजनाओं में गिना जा रहा है. इससे प्रदेश में पेट्रोकेमिकल उद्योगों का नया नेटवर्क विकसित होने की संभावना है. स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ेगा, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, होटल, व्यापार और छोटे उद्योगों को भी गति मिलेगी. रिफाइनरी के आसपास औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होने की उम्मीद है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में निवेश आकर्षित होगा. लंबे समय से अपेक्षाकृत कम औद्योगिक विकास वाले इस क्षेत्र के लिए यह परियोजना आर्थिक बदलाव का आधार बन सकती है.

हर ग्राम पंचायत तक पहुंचेगा कार्यक्रम : प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाड़मेर दौरे और पचपदरा रिफाइनरी के राष्ट्र को समर्पण कार्यक्रम को लेकर राजस्थान में व्यापक तैयारियां की गई हैं. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और जिला मुख्यालयों तक पहुंचाया जाएगा. इसके लिए एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तकनीकी व्यवस्था की जाएगी, ताकि प्रदेशभर के लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से जुड़ सकें.

पढ़ें : पीएम के मारवाड़ दौरे से पहले जोधपुर पहुंचे आला अधिकारी, सीएम भजनलाल संभालेंगे कमान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सभी स्थानों पर तकनीकी व्यवस्था के साथ पेयजल, छाया और चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं. राजधानी जयपुर में कार्यक्रम का विशेष लाइव प्रसारण एसएमएस स्टेडियम के इनडोर ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा. यहां जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, युवा और आम नागरिक प्रधानमंत्री के संबोधन और रिफाइनरी उद्घाटन कार्यक्रम को बड़ी एलईडी स्क्रीन पर देख सकेंगे. बगड़ी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि राजस्थान के विकास, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार के नए युग की शुरुआत है. इसलिए भाजपा इसे जनभागीदारी का अभियान बनाकर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है.

प्रदेशभर में लाइव प्रसारण :

  • सभी ग्राम पंचायतों में एलईडी
  • जिला मुख्यालयों पर स्क्रीन
  • नगर निकाय भी जुड़ेंगे
  • जयपुर SMS इनडोर स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम
  • पेयजल, छाया और चिकित्सा व्यवस्था
  • पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रहेंगी मौजूद
  • योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की तैयारी
  • सरकार के साथ संगठन भी हुआ सक्रिय

बाड़मेर में सीमित रहेगा मुख्य कार्यक्रम : सुरक्षा और प्रोटोकॉल को देखते हुए पचपदरा रिफाइनरी परिसर में इस बार कोई बड़ी सार्वजनिक सभा नहीं होगी. कार्यक्रम सीमित आमंत्रितों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा, जिसमें परियोजना से जुड़े अधिकारी, जनप्रतिनिधि और चुनिंदा अतिथि शामिल होंगे. मुख्य फोकस रिफाइनरी के उद्घाटन और अन्य विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर रहेगा. राज्य सरकार ने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की है. संबंधित मंत्री अपने जिलों में लाइव प्रसारण, जनसहभागिता और प्रशासनिक समन्वय की निगरानी करेंगे. सरकार चाहती है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का संदेश अंतिम गांव तक पहुंचे और अधिकतम नागरिक इससे जुड़ें.

परियोजनाओं की लागत :

  • प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को राजस्थान को मिलेगी सौगात
  • करीब एक लाख करोड़ के विकास की मिलेगी सौगात
  • एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी, पचपदरा (बाड़मेर) : 79,459 करोड़
  • जोधपुर एयरपोर्ट नया टर्मिनल : लगभग 400 करोड़
  • जयपुर मेट्रो फेज-2 : आधारशिला रखी जाएगी
  • 45 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे

भाजपा भी मैदान में सक्रिय : सरकारी तैयारियों के समानांतर भाजपा संगठन भी पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है. भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी के अनुसार पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर तक विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं. कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों को एलईडी स्क्रीन वाले कार्यक्रम स्थलों तक लाएं, अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करें और केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाएं. भाजपा इसे केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकास संवाद के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है.

पढ़ें : क्या यमुना बनेगी शेखावटी में भाजपा के लिए 'गंगा', इन 21 सीटों पर है पार्टी की नजर

मारवाड़ की राजनीति में क्यों अहम है यह दौरा ? : मारवाड़ लंबे समय से राजस्थान की राजनीति का सबसे प्रभावशाली क्षेत्र माना जाता रहा है. आजादी के बाद कांग्रेस ने यहां मजबूत नेतृत्व तैयार किया. जयनारायण व्यास, बरकतउल्ला खान और अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र से आए. बाद के वर्षों में भाजपा ने राजपूत, किसान और ग्रामीण नेतृत्व के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की. भैरोंसिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के दौर में संगठन का विस्तार हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेटवर्क ने भी भाजपा को मजबूत आधार दिया. आज मारवाड़ भाजपा का सबसे मजबूत राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है.

मारवाड़ की राजनीतिक ताकत :

  • केंद्र में गजेंद्र सिंह शेखावत
  • प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़
  • कई कैबिनेट मंत्री मारवाड़ से
  • संगठन और सरकार दोनों में मजबूत भागीदारी
  • बाड़मेर का राजनीतिक गणित

बाड़मेर की राजनीतिक तस्वीर : बाड़मेर जिले की सात विधानसभा सीटों में भाजपा का मजबूत प्रतिनिधित्व है. पचपदरा, सिवाना, गुड़ामालानी और चौहटन में भाजपा विधायक हैं. बाड़मेर से निर्वाचित निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी भी भाजपा समर्थक मानी जाती हैं. जैसलमेर और पोकरण क्षेत्र में भी भाजपा का प्रभाव मजबूत है. इस पूरे क्षेत्र में मठ परंपरा, किसान राजनीति और सामाजिक नेतृत्व का चुनावी समीकरणों पर महत्वपूर्ण असर रहता है.

सरकार और संगठन में मारवाड़ की मजबूत भागीदारी : केंद्र सरकार में गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे वरिष्ठ मंत्री मारवाड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं. राज्य सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत, राज्य मंत्री केके विश्नोई और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत जैसे नेता इसी क्षेत्र से आते हैं. भाजपा संगठन की कमान भी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के हाथों में है, जबकि किसान मोर्चा का नेतृत्व कैलाश चौधरी कर रहे हैं. ऐसे में संगठन और सरकार दोनों स्तर पर मारवाड़ की मजबूत भागीदारी दिखाई देती है.

पढ़ें : सीएम भजनलाल ने पचपदरा रिफानरी और जोधपुर एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा

मुख्यमंत्री के लिए राजनीतिक अवसर : राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि रिफाइनरी का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए विकास आधारित नेतृत्व स्थापित करने का अवसर है. यदि रिफाइनरी से अपेक्षित औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर तेजी से सामने आते हैं तो इसका लाभ भाजपा को पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में मिल सकता है.

भाजपा की रणनीति स्पष्ट है कि विकास परियोजनाओं को जनता तक पहुंचाकर उन्हें राजनीतिक समर्थन में बदला जाए. कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि परियोजना की परिकल्पना और प्रारंभिक स्वीकृति उसके शासनकाल में हुई, लेकिन उद्घाटन भाजपा सरकार के कार्यकाल में हो रहा है. ऐसे में श्रेय की राजनीति तेज होना स्वाभाविक है. आने वाले समय में यह बहस केवल रिफाइनरी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि परियोजना से रोजगार, निवेश और स्थानीय विकास के कितने अवसर वास्तव में तैयार होते हैं.

पीएम मोदी के दौरे का असर :

  • पीएम के दौरे से बीजेपी की राजनीतिक जमीन मजबूत होगी
  • बाड़मेर ही नहीं, पूरे राजस्थान पर दिखेगा असर
  • प्रदेश भर में भाजपा गिनाएगी उपलब्धि
  • पंचायत-निकाय चुनाव में मिलेगा लाभ
  • गांव-ढाणी तक पकड़ मजबूत करने की तैयारी
  • राजनीति के साथ सामाजिक पकड़ होगी मजबूत
  • युवाओं के बीच पार्टी करेगी पकड़ मजबूत

आगे की राजनीति : वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का बाड़मेर दौरा केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकास और राजनीति का संगम बनकर उभर रहा है. एक ओर यह राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से नई दिशा देने वाली परियोजनाओं का शुभारंभ है, वहीं दूसरी ओर भाजपा इसे डबल इंजन सरकार की कार्यशैली और विकास मॉडल के उदाहरण के रूप में जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर चुकी है. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी, मेट्रो, एयरपोर्ट और रोजगार जैसी परियोजनाएं जमीन पर कितनी तेजी से परिणाम देती हैं और इनका राजनीतिक प्रभाव आगामी स्थानीय निकाय, पंचायत और विधानसभा चुनावों तक किस रूप में दिखाई देगा.

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