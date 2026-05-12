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PM मोदी की अपील का असर.. क्या बिहार के सरकारी दफ्तरों में 'वर्क फ्रॉम होम' से होगा सारा काम?

क्या पीएम मोदी की अपील पर बिहार के सरकारी दफ्तरों में 'वर्क फ्रॉम होम' की शुरुआत होने वाली है? जानें इसके फायदे और नुकसान..

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बिहार में सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 12, 2026 at 7:04 PM IST

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पटना: ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के जारी युद्ध के कारण दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है. ऐसे में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम पर हो रही विदेशी मुद्रा खर्च कम करने के लिए लोगों से 'बचत' की अपील की. उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को अधिक से अधिक अपनाने की बी सलाह दी. इस अपील पर बिहार सरकार के मंत्रियों ने काम करना शुरू कर दिया है.

"मेरी देश के हर नागरिक से अपील है कि जहां तक संभव हो, पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम करें. डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है कि टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी. ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मिटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम की प्राथमिकता दी जाए."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

क्या बोले आईटी मंत्री?: पीएम मोदी की इस अपील पर बिहार सरकार में आईटी मिनिस्टर नीतीश मिश्रा का कहना है कि हम लोगों की कोशिश है कि अधिक से अधिक मीटिंग ऑनलाइन और वर्चुअल हो. उन्होंने कहा कि अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर कार्यक्रम किया था. उसमें तमाम मंत्री ऑनलाइन ही जुड़े थे.

"हम लोगों की पूरी कोशिश है कि जहां तक संभव हो सके ऑनलाइन मीटिंग और वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित हो. अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने सहयोग शिविर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था, जिसमें सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से ही जुड़े थे. जहां तक वर्क फ्रॉम होम की बात है तो प्राइवेट सेक्टर में यह लागू है. हम लोगों को भी इसे ग्रैजुअली देखना है. जिस माध्यम से भी पेट्रोलियम की बचत हो, उसी के लिए प्रधानमंत्री ने सलाह दी है."- नीतीश मिश्रा, आईटी मिनिस्टर, बिहार

सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम की तैयारी (ETV Bharat)

टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी: बिहार सरकार के कई मंत्री लगातार वर्चुअल और ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं. बिहार सरकार में युवा मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, 'हमारी कोशिश रहती है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी की सुविधा है, उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल हो. पीएम मोदी की अपील के बाद हम लोग अधिक से अधिक ऑनलाइन मीटिंग ही करते हैं.'

जो संभव है, जरूर करेंगे: वहीं, भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि जहां तक संभव होगा, पीएम मोदी की सलाह को हम लोग जमीन पर उतारेंगे. इस सवाल पर क्या बिहार सरकार में वर्क फ्रॉम होम लागू करना संभव है? मंत्री ने कहा कि जो भी संभव होगा, वह सब किया जाएगा.

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सरकारी दफ्तरों में 'वर्क फ्रॉम होम'! (ETV Bharat)

"हम लोग प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करेंगे. वर्चुअल और ऑनलाइन मीटिंग पर जोर दिया जाएगा. बिहार सरकार के कर्मचारी भी प्रधानमंत्री की सलाह की तारीफ कर रहे हैं."- लेसी सिंह, मंत्री, भवन निर्माण विभाग

हर जगह वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं: इंजीनियर सुनील चौधरी का कहना है कि यह अच्छी पहल है लेकिन हर जगह वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता है. सॉफ्टवेयर के माध्यम से जहां काम होता है, वहां तो संभव है लेकिन फाइलों के माध्यम से जहां काम होता है, वहां एकाएक वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं हो सकता है. धीरे-धीरे वहां लागू किया जा सकता है.

क्या कहते हैं जानकार?: बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुनील चौधरी का कहना है कि कोरोना के समय हम लोगों ने ऑनलाइन काम शुरू किया था लेकिन फाइल के माध्यम से जो काम हो रहा है, उसको एकाएक ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है. हां धीरे-धीरे इसे ऑनलाइन किया सकता है और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी, सभी को लैपटॉप भी देना होगा.

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

"बिहार सरकार में सचिवालय और अन्य कार्यालयों में अधिकांश काम फाइलों के माध्यम से ही निपटाया जाता है. जहां इस तरह के काम होते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना आसान नहीं है."- सुनील चौधरी, पूर्व महासचिव, बेसा

क्या चाहते हैं सरकारी कर्मचारी?: बिहार सरकार के कई कर्मचारियों ने बातचीत में कहा कि हमलोग तो चाहते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से वर्क फ्रॉम होम हो जाए लेकिन अभी जो व्यवस्था है उसमें जब तक फाइलों का काम ऑनलाइन माध्यम से नहीं शुरू होगा, तबतक वर्क फ्रॉम होम होना संभव नहीं है.

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पीएम की अपील पर होगा वर्क फ्रॉम होम? (ETV Bharat)

इनका कहना है कि सरकार ने वर्चुअल मीटिंग की दिशा में कोरोना के बाद से ही पहल की है. कर्मचारियों के अनुसार अब कार्यालय में जो कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार हो रहा है, उसमें ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए सभी आधुनिक इंतजाम किए जा रहे हैं लेकिन वर्क फ्रॉम होम के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा. सरकार को उस दिशा में धीरे-धीरे कदम बढ़ाना चाहिए.

सचिवालय में 5 दिन का वर्क कल्चर: बिहार के सचिवालय में 5 दिनों के वर्क कल्चर को अपनाया गया है. अन्य जगह अभी यह कल्चर भी डेवलप नहीं हुआ है. कोरोना के समय सरकारी कार्यालय में वर्क फ्रॉम होम तो लागू नहीं हुआ था लेकिन कर्मचारियों की संख्या सीमित कर दी गई थी. कुछ समय तक सरकारी कार्यालय बंद भी रहे थे.

वर्क फ्रॉम होम के फायदे: वर्क फ्रॉम होम होने से रोज घंटों का सफर तय करके ऑफिस पहुंचना या ट्रैफिक में फंसने की परेशानी खत्म हो जाएगी. पेट्रोल, बाहर का खाना और फॉर्मल कपड़ों पर होने वाले खर्च में भी बचत होगी. आप अपने हिसाब से अपना वर्क स्टेशन सेटअप कर सकते हैं.

वर्क फ्रॉम होम के नुकसान: वहीं, वर्क फ्रॉम होम के कई नुकसान भी हैं. ऑफिस की मीटिंग और आमने सामने बातचीत की कमी. कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं, जो ऑफिस से ही करना होता है. कई बार घर पर रहने के कारण काम के घंटे बढ़ जाते हैं. आपसे उम्मीद की जाती है कि आप घर पर हैं और पूरा समय काम को दे सकते हैं.

साइबर स्कैम: पिछले कुछ सालों में वर्क फ्रॉम होम वाली नौकरी में इजाफा हुआ है, जिसके बाद स्कैमर्स एक्टिव हो गए हैं. ऐसे में घर से काम करने पर कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है. अगर आपको किसी कंपनी से नौकरी के लिए कॉल आता है तो नौकरी देने के नाम पर सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांगते हैं.

पश्चिम एशिया युद्ध के कारण अभी फिलहाल उस तरह की स्थितियां पैदा नहीं हुई है लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से चिंता जाहिर की है और जो जानकारी मिल रही है, बिहार सरकार भी कई स्तर पर भी कई अहम कदम उठाने की तैयारी हो रही है. मुख्यमंत्री के स्तर पर होने वाली मीटिंग और कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से ही होगी, यह तय है.

ये भी पढ़ें: मोदी की अपील...सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम जलाओ, विदेश कम घूमो, जानिए कैसे सरकार के बच सकते हैं 2 लाख करोड़ रुपए

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