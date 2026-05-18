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पीएम मोदी की अपील के बाद कृषि विभाग में कार पूल सिस्टम लागू, वर्चुअल होंगी किसानों की ट्रेनिंग और संगोष्ठियां

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन के अपव्यय पर चिंता जाहिर करते हुए ईंधन संयम की अपील की है. इसका कई जगहों पर असर दिखाई दिया है. पीएम की इस अपील के बाद प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा ने भी पेट्रोल-डीजल की खपत को कम करने का निर्देश दिया है. इस कड़ी में राजस्थान के कृषि विभाग ने अनूठी पहल करते हुए विभाग में कार पूल सिस्टम लागू किया है. इसके साथ ही किसानों की ट्रेनिंग और संगोष्ठियां भी वर्चुअल मोड पर करवाने का फैसला लिया है. इससे पहले विभाग ने 23 से 25 मई तक होने वाले राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट 2026 को भी आगामी आदेश तक रद्द करने का ऐलान किया है. दस किलोमीटर का रूट किया तैयार : कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि दस कलोमीटर के दायरे में जिन अधिकारियों के घर हैं, वे अलग-अलग गाड़ियों से कार्यालय आने के बजाए आपस में समन्वय कर एक ही कार से ऑफिस आएंगे. इसके लिए अधिकारियों की सूची तैयार करने के बाद गाड़ी का रूट भी तय किया गया है. यह व्यवस्था सोमवार से लागू कर दी गई है. उनका कहना है कि प्रदेशभर से आने वाले किसान विभाग के अधिकारियों से सीख लेते हैं. ऐसे में ईंधन बचत का संदेश प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचे. इसके लिए यह व्यवस्था अपनाई गई है. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल (ETV Bharat Jaipur)