पीएम मोदी की अपील के बाद कृषि विभाग में कार पूल सिस्टम लागू, वर्चुअल होंगी किसानों की ट्रेनिंग और संगोष्ठियां
पीएम की ईंधन बचत की अपील के बाद विभाग ने ग्लोबल एग्रीटेक मीट 2026 भी की निरस्त.
Published : May 18, 2026 at 5:01 PM IST
जयपुर : बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन के अपव्यय पर चिंता जाहिर करते हुए ईंधन संयम की अपील की है. इसका कई जगहों पर असर दिखाई दिया है. पीएम की इस अपील के बाद प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा ने भी पेट्रोल-डीजल की खपत को कम करने का निर्देश दिया है. इस कड़ी में राजस्थान के कृषि विभाग ने अनूठी पहल करते हुए विभाग में कार पूल सिस्टम लागू किया है. इसके साथ ही किसानों की ट्रेनिंग और संगोष्ठियां भी वर्चुअल मोड पर करवाने का फैसला लिया है. इससे पहले विभाग ने 23 से 25 मई तक होने वाले राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट 2026 को भी आगामी आदेश तक रद्द करने का ऐलान किया है.
दस किलोमीटर का रूट किया तैयार : कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि दस कलोमीटर के दायरे में जिन अधिकारियों के घर हैं, वे अलग-अलग गाड़ियों से कार्यालय आने के बजाए आपस में समन्वय कर एक ही कार से ऑफिस आएंगे. इसके लिए अधिकारियों की सूची तैयार करने के बाद गाड़ी का रूट भी तय किया गया है. यह व्यवस्था सोमवार से लागू कर दी गई है. उनका कहना है कि प्रदेशभर से आने वाले किसान विभाग के अधिकारियों से सीख लेते हैं. ऐसे में ईंधन बचत का संदेश प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचे. इसके लिए यह व्यवस्था अपनाई गई है.
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वर्चुअल मीटिंग के लिए खास सेटअप तैयार : उनका कहना है कि विभाग की ट्रेनिंग और संगोष्ठियों में प्रदेशभर से किसान जयपुर आते हैं. इसमें भी काफी ईंधन खर्च होता है. ऐसे में ईंधन संयम का संदेश देते हुए किसानों की ट्रेनिंग और संगोष्ठियां भी वर्चुअल मोड पर करवाने का फैसला लिया गया है. उनका कहना है कि कृषि विभाग ने वर्चुअल ट्रेनिंग के लिए खास सेटअप तैयार किया है. उन्होंने कहा इसका मकसद ईंधन संयम और ईंधन की मितव्ययता का संदेश देना है. उनका कहना है कि वर्चुअल संगोष्ठी और ट्रेनिंग के लिए एक ई स्टूडियो तैयार है, जिसके जरिए किसानों और अन्य साझेदारों से वर्चुअल मीटिंग की जा रही है.
GRAM 2026 का आयोजन किया स्थगित : उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से 23 से 25 मई तक राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट (GRAM) 2026 का आयोजन भी करवाया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद विभाग ने इस कार्यक्रम को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है. इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में किसानों का जयपुर आना प्रस्तावित था. देश के अलग-अलग इलाकों से कृषि वैज्ञानिकों के आने का कार्यक्रम था, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनी और स्टॉल्स लगाई जानी थी. इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर ऊर्जा और ईंधन की खपत के मद्देनजर ताजा हालात में इसे रद्द करने का फैसला लिया गया है.