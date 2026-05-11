ETV Bharat / state

पीएम मोदी के आह्वान का झारखंड के सर्राफा बजार पर प्रभाव पड़ने के आसार, वैकल्पिक व्यवस्था करने का आग्रह

रांचीः पीएम मोदी के द्वारा अमेरिका ईरान युद्ध से इंडियन सप्लाई पर पड़ रहे असर को देखते हुए पेट्रोल डीजल बचाने और एक साल सोना नहीं खरीदने की अपील का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है. पीएम की इस अपील के बाद सर्राफा कारोबार पर सोमवार को असर पड़ता दिखा. आभूषण दुकान में लोग बेहद ही जरूरी वजहों से सोना खरीदते नजर आए.

झारखंड में प्रति दिन सौ करोड़ से ज्यादा का कारोबार

आम तौर पर आंकड़ों के मुताबिक रांची सहित पूरे झारखंड में प्रति दिन सौ करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता है. विवाह और विशेष आयोजन पर यह काफी बढ़ जाता है. इधर झारखंड सोना-चांदी खुदरा व्यवसायी संघ के महासचिव संतोष सोनी ने जहां पीएम मोदी के आह्वान का स्वागत किया है, वहीं यह भी चिंता जताई है कि इससे स्वर्णकारों का व्यवसाय प्रभावित होगा और हर दिन महंगा हो रहा सोना एक गरीब परिवार से दूर हो जायेगा.

जानकारी देते झा.सोना-चांदी खुदरा विक्रेता संघ के महासचिव (Etv Bharat)

पुराना सोना के बदले नया सोना केवल व्यवसायिक फंडाः संतोष सोनी

उन्होंने कहा कि एक गरीब परिवार के लोग पैसा इकठ्ठा कर अपनी बेटी की शादी के लिए पहले से ही सोना खरीदकर रखते हैं. ऐसे में यदि एक दो साल बाद वो खरीदारी करेंगे तो आज के दर से बिक रहा सोना उस समय दोगुना से अधिक हो जायेगा ऐसे में वो इसे कैसे खरीदेंगे. एक सवाल के जवाब में पुराना सोना के बदले नया सोना आभूषण खरीदने के ऑफर का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ ग्राहकों को आकर्षित करने का व्यावसायिक फंडा है.