पीएम मोदी के आह्वान का झारखंड के सर्राफा बजार पर प्रभाव पड़ने के आसार, वैकल्पिक व्यवस्था करने का आग्रह

पीएम मोदी के आह्वान का झारखंड के सर्राफा बजार पर प्रभाव पड़ने के आसार, वैकल्पिक व्यवस्था करने का आग्रह
PM मोदी की एक साल तक सोना न खरीदने की अपील का सर्राफा बजार में असर देखा गया. ट्रेडर्स ने चिंता जताई.
Published : May 11, 2026 at 5:50 PM IST
रांचीः पीएम मोदी के द्वारा अमेरिका ईरान युद्ध से इंडियन सप्लाई पर पड़ रहे असर को देखते हुए पेट्रोल डीजल बचाने और एक साल सोना नहीं खरीदने की अपील का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है. पीएम की इस अपील के बाद सर्राफा कारोबार पर सोमवार को असर पड़ता दिखा. आभूषण दुकान में लोग बेहद ही जरूरी वजहों से सोना खरीदते नजर आए.
झारखंड में प्रति दिन सौ करोड़ से ज्यादा का कारोबार
आम तौर पर आंकड़ों के मुताबिक रांची सहित पूरे झारखंड में प्रति दिन सौ करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता है. विवाह और विशेष आयोजन पर यह काफी बढ़ जाता है. इधर झारखंड सोना-चांदी खुदरा व्यवसायी संघ के महासचिव संतोष सोनी ने जहां पीएम मोदी के आह्वान का स्वागत किया है, वहीं यह भी चिंता जताई है कि इससे स्वर्णकारों का व्यवसाय प्रभावित होगा और हर दिन महंगा हो रहा सोना एक गरीब परिवार से दूर हो जायेगा.
पुराना सोना के बदले नया सोना केवल व्यवसायिक फंडाः संतोष सोनी
उन्होंने कहा कि एक गरीब परिवार के लोग पैसा इकठ्ठा कर अपनी बेटी की शादी के लिए पहले से ही सोना खरीदकर रखते हैं. ऐसे में यदि एक दो साल बाद वो खरीदारी करेंगे तो आज के दर से बिक रहा सोना उस समय दोगुना से अधिक हो जायेगा ऐसे में वो इसे कैसे खरीदेंगे. एक सवाल के जवाब में पुराना सोना के बदले नया सोना आभूषण खरीदने के ऑफर का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ ग्राहकों को आकर्षित करने का व्यावसायिक फंडा है.
हाल के दिनों में बढ़ा है सोना में निवेश का क्रेज
हाल के दिनों में सोना में निवेश करने का क्रेज बढ़ा है. आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल सोने के आयात पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं. 2024- 25 में यह आंकड़ा 4.89 लाख करोड़ रुपए था जो 2025-26 में 6.40 लाख करोड़ रुपए रहा. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में देश में निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से भी ज्यादा हो गई है. निवेश के प्रति बढ़ रही रुचि और इससे मिल रहे रिटर्न ने गोल्ड की मांग बढ़ा दी है.
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