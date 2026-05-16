PM मोदी-CM योगी की अपील का असर, गोरखपुर में कार पूल करके कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री और दो सांसद
शनिवार को गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (प्रथम चरण) का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 5:45 PM IST
गोरखपुर/वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने को लेकर की गई अपील का असर अब राजनीतिक कार्यक्रमों में भी देखने को मिल रहा है. गोरखपुर में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में एक केंद्रीय मंत्री और दो सांसद कार पूल कर पहुंचे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, कुशीनगर के सांसद विजय दुबे एक ही कार से सवार होकर पहुंचे.
सांसद रवि किशन ने एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, अपनी गाड़ी से पहुंचे और उन्होंने रवि किशन व सांसद विजय दुबे को अपनी कार में साथ लिया. उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी की “कार पूल” और ईंधन बचाने की अपील से प्रेरित पहल बताया.
आज गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु माननीय केंद्रीय ग्राम विकास राज्यमंत्री श्री @kamleshpassi67 जी एवं माननीय सांसद कुशीनगर श्री @Vijaydubeybjp जी के साथ कार पूल करते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान किया। माननीय… pic.twitter.com/YvrPQo1Q5y— Ravi Kishan (@ravikishann) May 16, 2026
सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए कार पूलिंग अपनाने, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत, जनसहभागिता और जिम्मेदार नागरिकता को लेकर जो संदेश पूरे देश में दिया जा रहा है, कार पूल उसी सोच को आगे बढ़ाने का एक सार्थक प्रयास है.
डबल इंजन सरकार आमजन के कल्याण, विकास की परियोजनाओं एवं रोजगार सृजन के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।— Ravi Kishan (@ravikishann) May 16, 2026
महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की पावन तपोस्थली जनपद गोरखपुर में आज अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (प्रथम चरण) के भूमिपूजन एवं शिलान्यास हेतु आयोजित… pic.twitter.com/78GZrEuYtw
उन्होंने कहा कि यदि हम सभी अपने दैनिक जीवन में ऐसे छोटे-छोटे सकारात्मक बदलाव अपनाएं, तो विकसित भारत के संकल्प को और अधिक मजबूती मिल सकती है. गोरखपुर में बनने जा रहा यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूर्वांचल के युवाओं के सपनों को नई दिशा देने के साथ-साथ खेल, रोजगार और क्षेत्रीय विकास के नए आयाम स्थापित करेगा...
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (प्रथम चरण) का भूमि पूजन और शिलान्यास किया. इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर इंटरनेशनल स्टेडियम के निर्माण से पूर्वी उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिलेगी और क्षेत्र में विकास व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
वाराणसी नगर निगम में 'नो फ्यूल डे' मनाया गया : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए वाराणसी नगर निगम ने अपनी नई पहल शुरू की है. जिसके तहत शनिवार को नगर निगम में 'नो फ्यूल डे' मनाया जा रहा है.
इस दौरान अभियान की कमान खुद महापौर अशोक कुमार तिवारी ने संभाली. महापौर हाथ में छाता लेकर पैदल ही नगर निगम कार्यालय के लिए निकल पड़े तो वहीं, दूसरी ओर नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल अपने आवास से ई-स्कूटी चलाकर दफ्तर पहुंचे. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने और ईंधन की बचत के लिए यह मुहिम लगातार जारी रहेगी और भविष्य में इसके और भी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे.
महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है. इसी क्रम में नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यह कदम उठाया है. उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से राष्ट्रहित में सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट्रोल-डीजल वाहनों का उपयोग न करने की अपील की. इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा सहारा मिलेगा.
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