पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, वाहनों के काफिले पर लगेगी लगाम; कारपूलिंग पर जोर
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देश से ईंधन की बचत के आह्वान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं.
Published : May 13, 2026 at 7:10 AM IST
नई दिल्ली: ईंधन बचाने को लेकर पीएम की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' और संसाधनों के संयमित उपयोग के आह्वान पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभागीय कामकाज में प्रयुक्त होने वाले सरकारी वाहनों की संख्या को सीमित करने का आदेश जारी किया है. सरकार का यह कदम न केवल सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को कम करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ट्रैफिक प्रबंधन की दिशा में भी एक नजीर पेश करेगा.
कैबिनेट से लेकर अधिकारियों तक पर लागू होगा नियम
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह निर्णय पूरी दिल्ली सरकार पर व्यापक रूप से लागू होगा. इसमें सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि वे अपने और अपने विभाग के लिए वाहनों का उपयोग न्यूनतम और केवल अनिवार्य आवश्यकता के अनुरूप ही करें. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "प्रधानमंत्री का विजन देश को विकसित बनाने के साथ-साथ संसाधनों के प्रति संवेदनशील बनाना भी है. दिल्ली सरकार इस विजन को आत्मसात करते हुए अब फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाएगी. सरकारी मशीनरी को यह समझना होगा कि जनता का पैसा विलासिता के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए है."
कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता
इस नई नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है. सरकार ने आह्वान किया है कि यदि एक ही मार्ग पर या एक ही बैठक में शामिल होने के लिए कई अधिकारी जा रहे हैं, तो वे अलग-अलग गाड़ियों के बजाय कारपूलिंग का विकल्प चुनें. इसके साथ ही, अधिकारियों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे संभव होने पर दिल्ली मेट्रो या अन्य सार्वजनिक परिवहन माध्यमों का उपयोग करें, ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए.
पर्यावरण और जाम से मिलेगी राहत
विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली सरकार के इस निर्णय का दोहरा लाभ होगा. सड़कों पर सरकारी वाहनों की संख्या कम होने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो दिल्ली की हवा को साफ रखने में सहायक होगा. वीआईपी मूवमेंट और सरकारी गाड़ियों के लंबे काफिलों के कारण अक्सर लगने वाले जाम से आम जनता को राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने विभागों में मौजूदा वाहनों की संख्या और उनके उपयोग की तत्काल समीक्षा करें. जो वाहन अनावश्यक रूप से बेड़े में शामिल हैं, उन्हें हटाने या उनके उपयोग को सीमित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए.
आदेश में विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों और विधायकों से आग्रह किया गया है कि वे इस मुहिम में अग्रणी भूमिका निभाएं. सरकार का मानना है कि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग सादगी और मितव्ययिता का परिचय देंगे, तो इसका असर पूरे प्रशासनिक ढांचे और आम नागरिक पर भी पड़ेगा. इस निर्णय को दिल्ली की राजनीति में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के रूप में देखा जा रहा है. अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में धरातल पर यह बदलाव कितनी जल्दी नजर आता है और अन्य राज्य इससे क्या सीख लेते हैं. मंगलवार को दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आईएनए से कड़कड़डूमा तक मेट्रो का सफर किया था.
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