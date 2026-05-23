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बिना सोना कैसे होगा कन्यादान? पीएम मोदी की अपील के बाद उठे सवाल

सनातन परंपरा में कन्यादान, सोना के बिना अधूरा माना जाता है. पीएम मोदी की अपील के कारण शादियों वाले घरों की चिंता बढ़ी हुई है.

Gold business in Bihar
सोने के कारोबार पर पीएम की अपील का असर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 23, 2026 at 2:58 PM IST

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पटना: बिहार में कुछ दिनों बाद शादी-विवाह का मौसम शुरू होने वाला है. सर्राफा बाजारों में इस समय आमतौर पर भारी भीड़ रहती थी. दुकानों में दुल्हनों के गहनों की चमक, परिवारों की खरीदारी और रिश्तेदारों की आवाजाही से बाजार गुलजार रहता था. लेकिन इस बार नजारा बदला हुआ है. दुकानों में सन्नाटा पसरा है, शोकेस में सजे हार और कंगन ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं.

सोने के कारोबार पर पीएम की अपील का असर: कई दुकानदार दिनभर कुर्सी पर बैठे ग्राहकों की राह देख रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह अपील मानी जा रही है जिसमें उन्होंने देशहित में लोगों से अगले एक साल तक सोना नहीं खरीदने की बात कही थी. प्रधानमंत्री की इस अपील का असर अब सीधे बिहार के शादी बाजार और कन्यादान की परंपराओं पर दिखाई देने लगा है.

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सोना के बिना कन्यादान अधूरा: सनातन परंपरा में शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि एक धार्मिक संस्कार माना जाता है. इसी कारण शादी में सोने के आभूषणों का विशेष महत्व रहा है. बिहार के कई हिस्सों में आज भी यह मान्यता है कि बिना सोने के कन्यादान अधूरा माना जाता है. ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील के बाद परिवार असमंजस में पड़ गए हैं. ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि बिना सोना के हम कन्यादान कैसे करें?

हल्के वजन वाले गहनों की खरीदारी: एक तरफ राष्ट्रहित की भावना है तो दूसरी तरफ बेटी की शादी और सामाजिक परंपराओं का दबाव. यही वजह है कि लोग अब भारी गहनों की जगह हल्के वजन वाले जरूरी आभूषण खरीदने पर मजबूर हो गए हैं. पटना के आचार्य राजन उपाध्याय बताते हैं कि सनातन परंपरा में कन्या को सोने के पांच आभूषण देना अनिवार्य माना गया है.

"इसके अलावा वर को भी सोने की अंगूठी दी जाती है. कन्यादान के समय सोना दान और गौ दान की परंपरा सदियों से चली आ रही है. गरीब परिवार भी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करते हैं. बिहार में छेंका की रस्म के दौरान कन्या पक्ष वर को सोने की अंगूठी देता है ताकि विवाह के बाद वह धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ कर सके. मान्यता है कि यज्ञ में सोने की अंगूठी पहनकर ही पवित्रिकरण की प्रक्रिया पूरी होती है."-आचार्य राजन उपाध्याय

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दुकानों में सजे सोने के आभूषण की तस्वीर (ETV Bharat)

आचार्य राजन उपाध्याय के मुताबिक शादी में दुल्हन के लिए ढोलना सबसे जरूरी आभूषण माना जाता है. कई क्षेत्रों में इसे 'ताक पात ढोलना' भी कहा जाता है. इसके अलावा मंगलसूत्र, मांग टीका, कंगन, अंगूठी, झुमका, कनबाली और नथुनी का विशेष महत्व होता है. यही वजह है कि प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद लोग इन जरूरी आभूषणों की खरीदारी करने बाजार पहुंच रहे हैं. हालांकि पहले जहां लोग 20 से 30 ग्राम तक के गहने खरीदते थे, अब उसी डिजाइन को 5 से 10 ग्राम में बनवाने की कोशिश हो रही है.

बहन की शादी के लिए खरीद रहा गहने- शिवकुमार: पटना के बाकरगंज सर्राफा बाजार में खरीदारी करने पहुंचे शिवकुमार अपनी बहन की शादी की तैयारी में जुटे हैं. उनके चेहरे पर खुशी से ज्यादा चिंता दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और देशहित में उनकी अपील का समर्थन भी करते हैं, लेकिन बहन की शादी में कुछ आभूषण तो खरीदना ही पड़ता है. उन्होंने बताया कि इस बार वह केवल जरूरी गहने ही खरीद रहे हैं.

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शादी के सीजन में भी सन्नाटा (ETV Bharat)

"भारी हार, मोटी चेन और रिश्तेदारों को दिए जाने वाले सोने के उपहार इस बार सूची से बाहर कर दिए गए हैं. पहले बहनों और करीबी रिश्तेदारों को कान का झुमका या सीकरी देने की परंपरा निभाई जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है. बेटी की विदाई बिना गहनों के अधूरी लगती है, लेकिन मजबूरी में अब हल्के गहनों से ही काम चलाना पड़ रहा है."- शिवकुमार, ग्राहक

ग्राहक लगभग गायब: दूसरी तरफ सर्राफा बाजार के दुकानदार भी भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. पटना के ज्वेलरी कारोबारी ओमप्रकाश बताते हैं कि 15 जून के बाद शादी का मुहूर्त शुरू हो जाएगा और सामान्य परिस्थितियों में इस समय तक बाजार में काफी भीड़ हो जाती थी. लोग महीनों पहले से गहनों की बुकिंग कर देते थे, लेकिन इस बार ग्राहक लगभग गायब हैं.

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चांदी के भी दाम बढ़े (ETV Bharat)

जरूरी आभूषण खरीद रहे लोग: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का असर लोगों के मन पर सीधा पड़ा है. लोग बाजार आ भी रहे हैं तो केवल जरूरी आभूषण खरीद रहे हैं. अंगूठी, ब्रेसलेट और चैन जैसे सामान्य गहनों की बिक्री लगभग बंद हो गई है. ओमप्रकाश कहते हैं कि सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने से कीमतों में पहले ही भारी उछाल आया था. अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद मांग और गिर गई है.

दुकान बंद करने की आ गई है नौबत: उन्होंने कहा कि पहले लोग 20 ग्राम की चेन लेते थे, अब 2 से 3 ग्राम की चेन बनवा रहे हैं. हालत यह है कि दुकानदारों को अपने कर्मचारियों का वेतन निकालना मुश्किल हो गया है. कई छोटे दुकानदारों के सामने दुकान बंद होने का खतरा पैदा हो गया है.

"जब एक प्रधानमंत्री लोगों से ताली बजाने के लिए कहते हैं तो निश्चित समय पर लोग बाहर निकलकर ताली बजाते हैं. जब वह एक चॉकलेट दिखाते हैं तो वह चॉकलेट बाजार से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है. ऐसे में उन्होंने सोना ना खरीदने को लेकर अपील किया है तो जाहिर है इसका असर तो होगा ही."- ओमप्रकाश, ज्वेलरी कारोबारी

सोने का कारोबार लगभग 75 प्रतिशत तक प्रभावित: ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन बिहार के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद बिहार में सोने का कारोबार लगभग 75 प्रतिशत तक प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि सामान्य दिनों में बिहार में रोजाना 100 से 125 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता था, लेकिन अब यह घटकर 25 से 30 करोड़ रुपए पर आ गया है. यानी कारोबारियों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

"प्रधानमंत्री की भावना राष्ट्रहित से जुड़ी है और व्यापारी भी उसका सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार को छोटे कारोबारियों की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए. लोगों को घर में रखे पुराने सोने को नए आभूषणों में बदलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए था. इससे ज्वेलरी दुकानदारों को मेकिंग चार्ज के रूप में कुछ आमदनी हो जाती और बाजार पूरी तरह ठप नहीं पड़ता."- अशोक कुमार वर्मा, अध्यक्ष, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन बिहार

बैंकों का दबाव बढ़ा: उन्होंने बताया कि अभी के समय जिनके घर में शादी है वही निकाल कर कुछ गहने की खरीदारी कर रहे हैं. सामान्य लोग ब्रेसलेट और अन्य गहने खरीदने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं. सबसे ज्यादा परेशानी छोटे दुकानदारों को हो रही है. कई कारोबारी ईएमआई तक नहीं चुका पा रहे हैं. लगातार कारोबार गिरने से बैंकों का दबाव बढ़ रहा है.

व्यवसायियों का क्रेडिट स्कोर हो जाएगा खराब: अगर स्थिति लंबे समय तक ऐसी ही बनी रही तो कई छोटे व्यापारी आर्थिक संकट में फंस सकते हैं. उन्होंने कहा कि आभूषण का व्यवसाय क्रेडिट सिस्टम पर चलता है जिसमें बैंक से लोन लिया जाता है. अगर 3 महीने तक व्यवसायी ईएमआई नहीं चुका पाएंगे तो वह डिफाल्टर हो जाएंगे और उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा. इसके बाद जब बाजार की स्थिति ठीक भी होगी तो उन्हें लोन नहीं मिल पाएगा. इन सब स्थितियों पर भी विचार करना चाहिए.

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