नक्सलवाद के खात्मे के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिन रात कर रहे काम: विजय बघेल, दुर्ग सांसद

दुर्ग सांसद ने कहा कि छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है. हम विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं.

RAJYOTSAV 2025
विजय बघेल दुर्ग सांसद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 1, 2025 at 8:48 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में शामिल होने पहुंचे दुर्ग सांसद विजय बघेल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, प्रदेश विकास की राह पर दौड़ रहा है. मैं सभी प्रदेशवासियों को राज्योत्सव की बधाई देता हूं. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी ने अलग राज्य का सपना देखा और उसे पूरा किया. अटल जी के सपने को सच करने और प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए हम सब लगे हैं.

दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दी बधार्ई: दुर्ग सांसद विजय बघेल नेकहा कि छत्तीसगढ़ विकास के नए-नए आयाम को गढ़ रहा है. अपनी मेहनत से हर दिन नित नई ऊंचाइयों पर आगे जा रहा है. हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पहले और तीन बार लगातार राज्य के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, उनके नेतृत्व में जो विधानसभा भवन बना है उन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है. यह प्रगति की ओर आगे बढ़ने का एक नायाब तोहफा है. विजय बघेल ने कहा कि देश का नेतृत्व आज पीएम मोदी के हाथों में हैं. मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ लोकसभा में बैठता हूं. पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ आना हमसभी के लिए सौभाग्य की बात है.

विपक्ष को दिया जवाब: ईटीवी भारत ने जब दुर्ग सांसद से कहा कि कांग्रेस लगातार रोजगार को लेकर आप से सवाल कर रही है. इसपर विजय बघेल ने कहा कि आज का मौका इन सवालों का नहीं है. बस्तर बदल रहा है और नक्सलवाद खत्म हो रहा है. इस संकल्प के साथ हम सभी आगे बढ़ रहे हैं. नक्सलवाद का खात्मा होते ही बस्तर में तेजी से विकास का काम शुरू होगा और रोजगार के मौके भी बनेंगे. विजय बघेल ने कहा कि बस्तर में विकास की रफ्तार बढ़ेगी.

युवाओं से अपील: दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि युवाओं से मेरी अपील है कि वो शासन की ओर से शुरू की गई योजनाओं का लाभ लें. विजय बघेल ने कहा कि जैसे-जैसे देश आगे बढ़ा है हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ा है. यह पूरी तरह से लोगों के लोगों के मन में दिख रहा है. जैसे-जैसे विकास हो रहा है लोगों के मन में विश्वास बैठ रहा है. यह केवल कहने की बात नहीं है यह साक्षात रूप से दिख रहा है.


पीएम की तारीफ: विजय बघेल ने कहा कि देश आजाद हुआ तो इस देश के कई विघटन हुए बर्मा की बात करिए , श्रीलंका की बात करिए, पाकिस्तान की बात करिए सारे देश में आग लगी हुई है. सभी जगह पर विकास लटका हुआ है लेकिन फिर भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है. विजय बघेल ने कहा कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को वह छत्तीसगढ़ देकर जाएं जिसे देखकर लोग बोलें कि हमारे पूर्वजों ने बेहतरीन छत्तीसगढ़ बनाया है. विजय बघेल ने कहा कि इसीलिए हमेशा कहा जाएगा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया.

