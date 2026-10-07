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पीएम मोदी के 25 साल, सीएम साय ने मशाल लेकर किया सेवा ज्योति यात्रा का नेतृत्व, 38 जगह संकल्प चौक बनाने का ऐलान

रायपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में सेवा, संकल्प और राष्ट्र निर्माण का संदेश गूंजा. राजधानी रायपुर में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के जिला मुख्यालयों सहित 38 स्थानों पर सेवा ज्योति संकल्प चौक बनाने की घोषणा की. रायपुर के तेलीबांधा चौक को भी सेवा ज्योति संकल्प चौक के रूप में विकसित किया जाएगा.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प दिलाया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने हाथों में मशाल लेकर सेवा ज्योति यात्रा का नेतृत्व किया और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से शुरू हुई यात्रा तेलीबांधा चौक तक पहुंची. यात्रा में बड़ी संख्या में युवा और नागरिक उत्साह के साथ शामिल हुए.

पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी. मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सेवाकाल के 25 वर्ष पूरे हुए हैं. इस अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी अवसर पर राजधानी रायपुर में सेवा ज्योति संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है. पूरे प्रदेश में 38 स्थानों पर सेवा ज्योति संकल्प चौक बनाए जाएंगे. रायपुर में तेलीबांधा चौक को भी इसी रूप में विकसित किया जाएगा.

बनाए जाएंगे 38 सेवा ज्योति संकल्प चौक

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये संकल्प चौक केवल चौक नहीं, बल्कि जनसेवा, राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के संकल्प के प्रतीक होंगे. आने वाली पीढ़ियों को इनसे यह प्रेरणा मिलेगी कि राष्ट्र की प्रगति में प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है.

"मोदी के 25 साल: जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित की यात्रा"

मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 से शुरू हुई नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं. यह यात्रा जनसेवा, सुशासन, विकास और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण की यात्रा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं को देश का प्रधान सेवक मानते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश को आगे ले जा रहे हैं. उनके नेतृत्व में भारत ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं.

विकसित भारत संकल्प सभा (ETV BHARAT)

17 सितंबर से चल रहा सेवा संकल्प अभियान

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत सेवा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जनकल्याण और सामाजिक सहभागिता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान की शुरुआत में 17 सितंबर को प्रदेशवासियों ने डेढ़ करोड़ से अधिक आशीर्वाद के दीये जलाकर प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की थी.

"2047 तक विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में कदम"

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य केवल सरकार का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित छत्तीसगढ़ जरूरी है. इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047 तैयार किया है. इस विजन के माध्यम से प्रदेश के हर क्षेत्र और हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग: CM साय

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया था. इसलिए वे प्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों तथा संभावनाओं से अच्छी तरह परिचित हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा के दौरान प्रदेश को अपेक्षा से बढ़कर सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है.

सिंगापुर से छत्तीसगढ़ के लिए निवेश के नए रास्ते

अपने हालिया सिंगापुर प्रवास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि देश के राज्यों को भी दुनिया के देशों के साथ आर्थिक और संस्थागत संबंध मजबूत करने चाहिए. इसी दिशा में छत्तीसगढ़ और हरियाणा को सिंगापुर में आयोजित प्रथम Singapore-India Network for Growth (SING) Forum-2026 में भागीदारी का अवसर मिला.

सिंगापुर में उद्योग जगत, निवेशकों और बिजनेस फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ निवेश और साझेदारी को लेकर सार्थक चर्चा हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति वैश्विक विश्वास बढ़ा है और इसका लाभ छत्तीसगढ़ जैसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों को भी मिल रहा है-विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

वी विल डू इट’ से पूरा होगा विकसित भारत का सपना

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वी विल डू इट के उद्घोष का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन सामूहिक प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है. भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के संकल्प के साथ हर व्यक्ति को अपने दायित्वों का ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करना होगा.

बृजमोहन अग्रवाल ने दी बधाई

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशवासियों की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु रहने की कामना करते हुए नागरिकों से सेवा ज्योति यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लेकर राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया.

ये जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी और मोतीलाल साहू मौजूद रहे. इनके अलावा पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, इंद्र कुमार साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल, विभिन्न निगम-मंडलों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे.