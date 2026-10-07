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PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे, छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में बीजेपी के कई आयोजन

दुर्ग/सूरजपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में दुर्ग जिले में ‘सेवा संकल्प’ के तहत विशेष सभा का आयोजन किया गया. रविशंकर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, आम नागरिक और छात्र-छात्राएं पहुंचे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और देशवासियों को वर्चुअली संबोधित करते हुए 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और इस दौरान सामने आई चुनौतियों का उल्लेख किया. सभा में प्रधानमंत्री के संबोधन को कार्यकर्ताओं ने सुना और उनके सेवा, संघर्ष और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया. कार्यक्रम के बाद बाइक रैली भी निकाली गई.

पिछले 25 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने विषम परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया है. उनसे देश और भाजपा कार्यकर्ताओं को सीख लेनी चाहिए. विकसित भारत 2047 का सपना हम सभी मिलकर पूरा कर सकते हैं.- शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव

गुजरात की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में और देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया. उनका यह कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा.- पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय

दुर्ग दौरे पर सीएम

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 8 अक्टूबर को दुर्ग पहुंचेंगे और यहीं से महतारी वंदन योजना की किस्त का बटन दबाकर हितग्राहियों के खातों में राशि जारी करेंगे. सेवा संकल्प अभियान के तहत हितग्राहियों को सामग्रियों का वितरण भी किया जाएगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री रंगोली का निरीक्षण करेंगे.

सूरजपुर में भी आयोजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में आज 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर सूरजपुर के रंग मंच मैदान में आयोजन किया गया. इसमें गुजरात की सह प्रभारी और विधायक गोमती साय शामिल हुईं. फरवरी 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. यहीं से सरकार के मुखिया के तौर पर उनके 25 वर्ष के सफर की शुरुआत हुई.

सूरजपुर में सेवा ज्योति यात्रा का समापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सेवा ज्योति यात्रा का समापन

सूरजपुर में सेवा ज्योति यात्रा के समापन अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. गोमती साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक देश की सेवा में लंबा समय दिया है और यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. सेवा ज्योति यात्रा के सूरजपुर जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद यात्रा का समापन किया गया, इसी दौरान एक चौक का नामकरण सेवा ज्योति यात्रा चौक के नाम से किया गया.