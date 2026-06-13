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पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह- विश्व गुरु बनेगा भारत, सीएम साय ने कहा- न छेड़ेंगे, न छोड़ेंगे, नया भारत, नया संकल्प

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत भी 58 करोड़ से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच मिला है. उन्होंने कहा कि अपना घर होना गरीबों का सपना होता है. आज गौरव के साथ हम बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिले हैं. छत्तीसगढ़ के लिए यह सौभाग्य की बात है कि पिछली सरकार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए 18 लाख परिवारों को भी दो वर्षों में स्वीकृति देने का काम किया गया है.

उन्होंने कहा कि कोरोना काल से भारत सरकार मुफ्त अनाज देने का काम कर रही है और आज पूरे देश में 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है. आज सभी के लिए 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था है. आयुष्मान भारत योजना के तहत देशभर में 60 करोड़ से अधिक हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह देश की जनता का प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास का परिणाम है. आज गौरव के साथ हम बता सकते हैं कि पूरे देश में 58 करोड़ से अधिक गरीबों के बैंक खाते खोले गए हैं. जनधन योजना के तहत 32 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के नाम पर हैं.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास के लिए अद्भुत कार्य किए हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पहले कार्यकाल, वर्ष 2014 से 2019 तक, उन्हें उनके साथ राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला. देश की जनता ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना है. जब वे 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तब देश के मात्र सात राज्यों में भाजपा-एनडीए की सरकार थी, लेकिन आज उनके 12 वर्ष पूरे होने पर देश के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है.

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर रायपुर में कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों को मोदी अपना परिवार मानते हैं. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को मूल मंत्र मानते हुए वे दिन-रात 140 करोड़ भारतवासियों की चिंता करते हैं. उनके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है. एक ऐसा भारत, जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है. दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है. ऐसा नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन रहा है.

रायपुर: नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर रायपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ. इसमें केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए. उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक क्षेत्र में देश लगातार तरक्की कर रहा है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्र की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज देश जहां खड़ा है, वह पीएम मोदी की देन है. छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त हुआ है तो वह भी पीएम मोदी की सोच और रणनीति का हिस्सा है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 लाख 70 हजार प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं. यानी प्रतिदिन लगभग 1600 प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं. इनमें से 10 लाख 60 हजार आवास पिछले ढाई वर्षों में बने हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले धुएं के कारण माताओं-बहनों की आंखें खराब होती थीं, लेकिन आज 11 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है. प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की और आज पूरे देश में 16 करोड़ से अधिक घरों तक नल के माध्यम से पानी पहुंच चुका है.

आदिवासी विकास को लेकर भी छत्तीसगढ़ में व्यापक कार्य हुए हैं. पीएम मोदी के नेतृत्व में चाहे शौचालय निर्माण की बात हो, शिक्षा की बात हो, विकास की बात हो या नक्सलवाद के सफाए की बात हो, हर क्षेत्र में विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं पर काम हुआ है. बीते 12 वर्षों में देश और राज्यों ने विकास के कई नए मानदंड स्थापित किए हैं.- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह- विश्व गुरु बनेगा भारत, सीएम साय ने कहा- न छेड़ेंगे, न छोड़ेंगे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनजातीय समाज के विकास के लिए स्वर्णिम काल : गिरिराज सिंह

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के इन 12 वर्षों में जनजातीय समाज के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना शुरू की गई, जिसका बजट 79 हजार करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 66 हजार 61 गांव इस योजना में शामिल हैं. आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के लिए अलग विभाग का गठन किया गया है, जिसका बजट 15 हजार करोड़ रुपये है. इस तरह यह 12 वर्ष समाज के लिए स्वर्णिम काल साबित हुए हैं.

उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान अन्नदाता हैं. पहले किसानों के पास खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं होती थी. उन्हें महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था और बाद में भारी ब्याज के साथ लौटाना पड़ता था. लेकिन आज किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है और इसके माध्यम से देश के किसानों को 10 लाख करोड़ रुपये का सस्ता ऋण दिया गया है.

छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि यहां किसानों को सरकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज पर केसीसी का लाभ दिया जा रहा है, जिससे किसानों को फायदा मिल रहा है. आज देश में 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य 4 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है. छत्तीसगढ़ में भी अब तक 10 लाख महिलाएं लखपति बन चुकी हैं और वे अब करोड़पति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.- गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

सौर ऊर्जा को मिला बढ़ावा

गिरिराज सिंह ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत देशभर में 4.50 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं. यह योजना बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है. वहीं सुरक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला अधिकारियों की संख्या 3 हजार से बढ़ाकर 11 हजार की गई है. प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं. इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना पर विशेष जोर दिया जा रहा है. आज पूरे देश में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 65 हजार घरों में सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं. यह आत्मनिर्भर और बदलते भारत की नई कल्पना है.

भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब मोदी सरकार ने काम शुरू किया था, तब टैक्स संग्रह 2 लाख 42 हजार करोड़ रुपये के स्तर पर था. आज भारत 22 देशों के साथ रुपये में व्यापार कर रहा है. उन्होंने कहा कि यह छोटी उपलब्धि नहीं है. उन्होंने कहा कि केंद्र का बजट 16 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 53.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा है. भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया गया है. देश की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया गया है.

उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार पहले लगभग 250 बिलियन डॉलर था, जो बढ़कर 680 बिलियन डॉलर तक पहुंचा और एक समय 724 बिलियन डॉलर तक गया. वहीं देश का निर्यात 28 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 83 लाख करोड़ रुपये हो गया है. गिरिराज सिंह ने कहा कि एक समय महंगाई दर दो अंकों में, यानी करीब 10 प्रतिशत तक थी, जिसे घटाकर 5 प्रतिशत से नीचे लाने का काम किया गया. उन्होंने कहा कि इतने काम के बाद भी यदि कुछ लोगों को यह दिखाई नहीं देता, तो वे क्या कर सकते हैं. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि शायद उन्हें अपना चश्मा बदलने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि देश नरेंद्र मोदी को प्यार कर रहा है. मोदी सरकार ने दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा उपलब्ध कराया है. जब उनकी सरकार आई थी, तब 1 जीबी डेटा की कीमत 100 रुपये से अधिक थी, जबकि आज यह लगभग 10 रुपये तक उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि आज शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करता हो. उन्होंने कहा कि भारत आज मोबाइल फोन के सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल हो चुका है. स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं ने 22 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है. देश ने न केवल बजट को चार गुना किया है, बल्कि टैक्स संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है.

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी कभी मीडिया के साथ कलावती के घर गरीबी समझने गए थे, जबकि नरेंद्र मोदी गरीब परिवार में पैदा हुए और गरीबी में जीवन जिया है. उन्होंने एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा, “जिसके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई.” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रक ड्राइवरों के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझीं, कुलियों के साथ समय बिताया और उनकी कठिनाइयों को करीब से देखा. यही अंतर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में है.

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के गरीबों के दिलों में बसते हैं और 145 करोड़ देशवासियों के विश्वास का केंद्र हैं. उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम किया है. नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है और आज दुनिया का हर देश भारत के साथ हाथ मिलाना चाहता है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि यह ताकत देश के 145 करोड़ लोगों की ताकत है. प्रधानमंत्री देशहित में निर्णय लेते हैं और यही कारण है कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और विश्वगुरु राष्ट्र बनेगा, यही प्रधानमंत्री मोदी का सपना है.