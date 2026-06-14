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मोदी सरकार के 12 साल पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग में गिनाई उपलब्धियां, कहा- सेवा, सुरक्षा और स्वाभिमान के नए प्रतिमान बने

विजय शर्मा ने कहा- IED मुक्त गांवों का अभियान होगा तेज, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी होगी सख्त कार्रवाई

PM Modi 12 years
मोदी सरकार के 12 साल पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग में गिनाई उपलब्धियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 5:55 PM IST

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दुर्ग: मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र की एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे होने पर उनके कार्यों की सराहना करना था.

विजय शर्मा गिनाई उपलब्धि

गृहमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवाकाल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि देश की सेवा करते हुए पीएम मोदी को 12 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, जिसके साथ ही वे लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए देश के सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए हैं. गृहमंत्री ने रेखांकित किया कि मोदी सरकार ने देश के निर्माण, सांस्कृतिक संस्कारों, राष्ट्रीय स्वाभिमान और आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के मोर्चों पर नए और मजबूत प्रतिमान स्थापित किए हैं.

विजय शर्मा ने कहा- बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी होगी सख्त कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पश्चिम बंगाल चुनाव पर कहा-

पश्चिम बंगाल चुनाव और उनकी संभावित भूमिका के सवाल पर विजय शर्मा ने कहा कि मैं खुद को भाजपा का एक साधारण और अनुशासित कार्यकर्ता मानता हूं. संगठन मेरे संबंध में जो भी जिम्मेदारी तय करेगा, उसका पूरी निष्ठा से पालन करेंगे. उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने खुद को मजबूत नहीं किया होता, तो वर्तमान में वहां की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती थी.

गांवों को बम (IED) से मुक्त करने का अभियान

राज्य की कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर एक बड़ा एलान करते हुए गृहमंत्री ने बस्तर में चल रहे नक्सल विरोधी 'आईईडी फ्री विलेज अभियान' का विशेष रूप से जिक्र किया. उन्होंने बताया कि बस्तर की बड़ी सफलता को देखते हुए अब इसी तर्ज पर दुर्ग संभाग के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों, जैसे मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ के अंदरूनी गांवों में भी यह विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों को नक्सलियों के बिछाए बारूदी सुरंगों (IED) के खतरे और उनकी हिंसक गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त कराना है.

अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर एक्शन

गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल की सीमा सुरक्षा और बांग्लादेशी घुसपैठ के गंभीर मुद्दे पर राज्य सरकार का रुख साफ किया. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी गई है. इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर भी अवैध रूप से छिपकर रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित करने का काम तेजी से चल रहा है, जिसके पहले चरण में लगभग 50 लोगों की पहचान की जा चुकी है. इन सभी संदिग्धों की गहन जांच की जा रही है और नियम के अनुसार इन्हें जल्द ही डिपोर्ट करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

इस विशेष अवसर पर दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर और दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बाघमार सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और निष्ठावान कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे.

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