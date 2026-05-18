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कानपुर और महराजगंज में 500 करोड़ से बनेंगे पीएम मित्र पार्क, एक लाख युवाओं को मिलेगा रोज़गार

कानपुर में दूसरा और महराजगंज में यूपी का तीसरा पीएम मित्र पार्क बनेगा. ( ETV Bharat )

कानपुर: पूरी दुनिया में कानपुर की पहचान एक औद्योगिक नगरी के तौर पर है. इसे मैनचेस्टर आफ ईस्ट का दर्जा दोबारा मिल सके, इस मकसद के साथ पहली बार औद्योगिक नगरी में पीएम मित्र पार्क बनाया जाएगा.

कानपुर के साथ ही महराजगंज में यूपी का तीसरा पीएम मित्र पार्क होगा. सबसे पहला पार्क लखनऊ-हरदोई बॉर्डर पर बनकर तैयार हो रहा है. दूसरा कानपुर में बनेगा. ये जानकारी कानपुर मंडल के कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने दी.

उन्होंने बताया, देश में सात स्थानों पर पीएम मित्र पार्क बनाने का फैसला केंद्र ने किया था, जिसमें यूपी से लखनऊ को चयनित किया गया था. हालांकि, उसके बाद फिर से केंद्र व शासन ने दो पीएम मित्र पार्क बनाने के लिए प्रस्तावित स्थलों की सूची मांगी. इसमें कानपुर व महाराजगंज को शामिल किया गया.

कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने कहा, इस पार्क की सबसे बड़ी विशेषता यही होगी, कि यहां पर एक छत के नीचे सभी तरह की टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्लग एंड प्ले मॉडल पर संचालित होंगी. साथ ही इंडस्ट्री से जुड़े सभी ज़रूरी उपकरण व अन्य सामान भी मिल सकेंगे.

500 करोड़ रुपये केंद्र से मिलेंगे, एक लाख युवाओं को रोजगार भी: कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने बताया, केंद्र सरकार से पीएम मित्र पार्क के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी. साथ ही एक लाख युवाओं को रोजगार भी इसके माध्यम से देने की योजना बनी है.