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नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान की शुरुआत, बलौदाबाजार में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने युवाओं को दिलाई नशामुक्ति की शपथ

बलौदाबाजार में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने युवाओं को दिलाई नशामुक्ति की शपथ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने उपस्थित युवाओं को नशे से दूर रहने, समाज और परिवार को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने और नशामुक्त भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ दिलाई. इस अवसर पर युवाओं ने नशामुक्ति पर आधारित एक आकर्षक नाटिका प्रस्तुत कर यह संदेश दिया कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है.

बलौदाबाजार: देश को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशव्यापी "नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान" का शुभारंभ किया. बलौदाबाजार में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में युवाओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

युवा बदलेंगे भारत की तस्वीर

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ रहे हैं और "नशा मुक्त युवा, विकसित भारत" अभियान उसी सोच का विस्तार है. उन्होंने कहा कि युवा यदि नशे से दूर रहेंगे तो वे अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और क्षमता का उपयोग देश के विकास में कर सकेंगे.

नशा एक ऐसी बुराई है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है. इसका असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा परिवार इसकी कीमत चुकाता है.भारत के इतिहास में जब भी परिवर्तन आया है, उसमें युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका रही है. इसलिए आज भी युवाओं को आगे आकर नशे के खिलाफ जनजागरण अभियान का हिस्सा बनना होगा-टंकराम वर्मा,राजस्व मंत्री

PM मोदी ने देशव्यापी अभियान की शुरुआत की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

100 सप्ताह तक चलेंगे कार्यक्रम

राजस्व मंत्री ने बताया कि यह अभियान केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है. इसके तहत अगले 100 सप्ताह तक प्रदेश और देशभर में खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, जनजागरूकता रैलियों, नुक्कड़ नाटकों, प्रतियोगिताओं और विभिन्न सामाजिक आयोजनों के माध्यम से युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा. उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे इन कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपने गांव, मोहल्ले और समाज में भी नशामुक्ति का संदेश पहुंचाएं.

जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिया संस्कारों का संदेश

जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न अभियान चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ-साथ पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है, इसलिए युवाओं को अच्छे संस्कार, सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर समाज के लिए प्रेरणा बनना चाहिए.

नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर बोले, विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा जरूरी

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का साल 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब देश का युवा स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त होगा. उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जिले में भी अगले 100 सप्ताह तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें खेल, कला, संस्कृति और जनजागरूकता कार्यक्रम शामिल होंगे। उन्होंने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लेने की अपील की.

बड़ी संख्या में जुटे युवा

कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य ईशान वैष्णव, एसडीएम दीपक निकुंज, खेल अधिकारी प्रीति बंछोर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे. युवाओं ने कार्यक्रम के अंत में नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया.