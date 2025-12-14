ETV Bharat / state

PM कुसुम योजना, सोलर पंप बुकिंग की आखिरी तारीख कल; इन बातों का रखें खास ध्यान, जानें क्या हैं नियम?

मेरठ : प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम योजना) देशभर में संचालित है. ऐसे में प्रदेश में फिर एक बार काफी समय के बाद किसानों को अनुदान पर सोलर पम्प पाने का अवसर मिलने जा रहा है. 15 दिसंबर तक आवेदन किये जा सकते हैं. इस योजना के तहत सेंकड़ों किसानों को लाभ मिल सकता है. किसान कैसे पंजीकरण कराएं, कैसे लाभ मिलेगा, क्या है पूरी प्रक्रिया? इस बारे में मेरठ के उप कृषि निदेशक नीलेश चौरसिया ने जानकारी दी.

उप कृषि निदेशक नीलेश चौरसिया ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम योजना) के अंतर्गत किसानों को अनुदान पर सोलर पम्प पाने का अवसर अन्नदाताओं के पास है. उन्होंने बताया कि मेरठ जिले में भी इस योजना के तहत सेंकड़ों किसानों को लाभ मिल सकता है.

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 306 किसानों को लाभ मिल सकता है. 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन https://agriculture.up.gov.in पर कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि लक्ष्य से अधिक अगर बुकिंग होती है तो फिर जनपद स्तरीय गठित समिति की मौजूदगी में ई-लाटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि जो किसान ऑनलाइन बुकिंग के लिए पंजीकरण कराएंगे उन्हें पांच हजार रुपये टोकन मनी भी ऑनलाइन जमा करानी होगी. पोर्टल पर जिलेवार 2 एचपी और 3 एचपी का लक्ष्य है, वहीं किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार भी सोलर पम्प का चयन कर आगे बढ़ सकते हैं.

उन्होंने बताया कि 2 एचपी (हॉर्स पावर) के लिए 4 इंच बोरिंग, 3 एवं 5 एचपी (हॉर्स पावर) के लिए 6 इंच, 7.5 इंच और 10 एचपी (हॉर्स पावर) के लिए 8 इंच की बोरिंग होना जरूरी है. खास बात ये है कि सत्यापन के समय अगर किसान के खेत में बोरिंग नहीं पाई जाएगी तो टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी और आवेदन भी निरस्त हो जाएगा.





इन बातों का भी रखें ध्यान : 22 फीट तक 2 एचपी, सरफेस, 50 फीट तक 2 एचपी, सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एचपी सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर के लिए 7.5 एचपी और 10 एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप उपयुक्त होते हैं.