13 मार्च को बिहार के 73 लाख किसानों के खाते में आएगी 22वीं किस्त
बिहार के 73 लाख किसानों के लिए खुशखबरी है. इस दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी होगी. पढ़ें
Published : March 12, 2026 at 8:51 AM IST
पटना: प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की राशि का इंतजार बिहार के किसानों के लिए भी समाप्त हो रहा है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 22वीं किस्त का वितरण 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के गुवाहाटी से किया जाएगा. बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के मुताबिक, देशभर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए सहायता राशि भेजी जाएगी. बिहार के भी 73.34 लाख किसानों को 2000 की राशि मिलेगी.
बैंक खातों में पहुंचेंगे 1467 करोड़ : बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के मुताबिक, बिहार के 73.34 लाख से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में लगभग 1,467 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी. प्रधानमंत्री ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे.
बिहार के 73 लाख किसानों को मिलेगा लाभ : रामकृपाल यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है. इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाती है.
''बिहार सरकार भी किसानों को इस योजना का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है. बिहार सरकार राज्य के किसानों का व्यापक स्तर पर पंजीकरण, आधार सत्यापन तथा बैंक खातों की एनपीसीआई से लिंकिंग सुनिश्चित करवा रही है. बिहार सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों को समय पर योजना का लाभ मिल सके.'' - रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री, बिहार
कृषि मंत्री की किसानों से अपील : कृषि मंत्री ने राज्य के सभी किसानों से अपील की है कि जो किसान अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़े हैं, वे शीघ्र अपना पंजीकरण कराएं और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें, ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ प्राप्त हो सके.
नवंबर 2025 में मिला था 21वीं किस्त : पिछले साल नवंबर में बिहार के 73 लाख किसानों को 21वीं किस्त की राशि दी गई थी 1467 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से बिहार के किसानों को भेजा था. एक बार फिर से 73 लाख से अधिक बिहार के किसानों के खाते में दो-दो हजार की राशि प्रधानमंत्री भेजेंगे. हालांकि पिछले दिनों किसानों के फार्मर रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी हंगामा हुआ था
