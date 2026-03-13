ETV Bharat / state

पीएम किसान की 22वीं किस्त: बिहार के 73 लाख किसानों के खातों में आज आएंगे 1467 करोड़

बस थोड़ी ही देर में बिहार के 73 लाख किसानों के खाते में पीएम नरेंद्र मोदी 1467 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर करने वाले हैं-

PM Narendra Modi
पीएम नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 13, 2026 at 10:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 मार्च को असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे. कार्यक्रम के दौरान देशभर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जाएगी. इस किस्त का लाभ बिहार के लाखों किसानों को भी मिलने जा रहा है.

बिहार के 73 लाख किसानों को मिलेगा लाभ : बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के तहत बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. इस किस्त के माध्यम से राज्य के किसानों के खातों में लगभग 1,467 करोड़ रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी. इससे किसानों को खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

''पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि से किसानों को खेती-किसानी के कार्यों में आर्थिक सहयोग मिलेगा. यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.'' - रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री, बिहार

खेती के खर्च में मिलेगी राहत : बिहार में इस समय रबी फसलों की देखभाल और अगली फसल की तैयारी का दौर चल रहा है. ऐसे समय में मिलने वाली यह राशि किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगी. किसान इस पैसे का उपयोग बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसे जरूरी कार्यों में कर सकेंगे. इससे छोटे और सीमांत किसानों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है.

राज्य में योजना का बड़ा लाभार्थी वर्ग : बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की संख्या काफी अधिक है. राज्य के लगभग हर जिले में बड़ी संख्या में किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं. सरकार के अनुसार समय-समय पर किसानों का सत्यापन और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया भी चल रही है ताकि पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिल सके.

किसानों की आय बढ़ाने की पहल : कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि से किसानों को खेती-किसानी के कार्यों में आर्थिक सहयोग मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. राज्य सरकार भी किसानों को योजना का लाभ समय पर दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है.

बिहार में रिमोट कंट्रोल से गुजराती शासन : बावजूद इसके प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में 200 से ज्यादा सीटें लाने के बावजूद भी नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे. ये बीजेपी का पूर्वनियोजित प्लान था. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभाने में सक्षम नहीं हैं.

''मुख्यमंत्री कुमार का राज्यसभा में जाना पहले से ही तय था, यह भाजपा के लोग पूर्व में ही तय कर चुके थे. चुनाव जीतने के बाद 200 से भी ज्यादा सीट लाने के बावजूद अब वे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे. भाजपा के लोग अब अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाएंगे. गुजरात में बैठे लोग गुजरात से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से बिहार में शासन करेंगे.''- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जनसुराज

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त
PM KISAN YOJANA
73 LACKS BIHAR FARMER
PM KISAN YOJANA 22ND INSTALLMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.