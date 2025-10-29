ETV Bharat / state

PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का किसानों को इंतजार, नवंबर में खाते में गिर सकता है पैसा

पीएम किसान सम्मान निधी का बेसब्री से इंतजार कर रहे किसानों को नवंबर में खत्म हो सकता है इंतजार, जारी हो सकती है 21वीं किस्त.

PM KISAN NIDHI 21 INSTALLMENT
नवंबर में आ सकती है पीएम सम्मान निधि की 21वीं किस्त (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 7:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार किसानों को बड़ी बेसब्री से है. बताया जा रहा है कि यह किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है. पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त में जारी की गई थी, जो तय समय से थोड़ी देरी से पहुंची थी. रबी सीजन की शुरुआत होने वाली है और किसानों को इंतजार है कि अगर समय से पैसा मिल जाएगा तो खेती में कुछ आर्थिक सहायता मिल जाएगी.

कब आ सकती है 21वीं किस्त?

पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार देशभर के किसानों के साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों को भी है. किसानों के इस इंतजार की बड़ी वजह रबी सीजन की खेती की शुरुआत है. शहडोल आदिवासी बहुल इलाका है. ऐसे में इस मौके पर इस किस्त के मिल जाने से उनकी खेती में इनको एक आर्थिक मदद होगी. किसान संतोष शर्मा और प्रकाश द्विवेदी बताते हैं कि "उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजार है. क्योंकि अभी गेहूं की बुवाई करनी है, बीज लेना है. खाद लाना है और अगर ये किस्त आ जाती है तो बहुत लाभ होगा."

PM Kisan Samman Nidhi Installment
रबी फसल की तैयारी में लगे किसान (ETV Bharat)

नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना

संभावना जताई जा रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में आ सकती है. इससे पहले इस सम्मान निधि की 20वीं किस्त अगस्त महीने में जारी की गई थी. हालांकि, ये किस्त भी समय से थोड़ी देरी से ही जारी की गई थी. इससे करोड़ों किसान लाभान्वित हुए थे, जिसमें 2.4 करोड़ महिला किसान शामिल हैं. पिछली किस्त में लगभग 9.8 करोड़ किसानों को लाभ मिला था.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी. इस योजना के तहत किसानों को साल में 2-2 हजार की 3 किस्त दी जाती है. यानी कि किसानों को सालभर में कुल 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह पैसा सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर किया जाता है. साल की पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच में दी जाती है. दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच में दी जाती है और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च महीने के बीच में जारी की जाती है. जिससे अलग-अलग किस्तों में किसानों की आर्थिक मदद हो सके.

TAGGED:

PM KISAN NIDHI MONEY COME
PM KISAN SAMMAN NIDHI INSTALLMENT
KISAN NIDHI 21 INSTALLMENT NOVEMBER
PM KISAN MONEY RELEASE
PM KISAN NIDHI 21 INSTALLMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

1 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का विंटर सेशन, 5 दिन चलेगा सत्र

जिला शिक्षा अधिकारी का गंदी गालियों वाला ऑडियो! बवाल मचा तो बताया AI जनरेटेड

चंद घंटों पहले जन्मी बच्ची चोरी, अस्पताल के CCTV में कैद घटना, आरोपी पर घोषित हुआ 30 हजार का इनाम

लौकी की सब्जी बनी जहर! खाना खाते ही परिवार को आए चक्कर-उल्टियां, 5 लोग अस्पताल में भर्ती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.