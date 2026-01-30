ETV Bharat / state

फार्मर रजिस्ट्री में देरी; इस जिले के 30199 किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि अधर में

ई-केवाईसी का काम पूरा हुआ: इनमें सभी किसानों का ई-केवाईसी पूरा करा लिया गया है, लेकिन फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य अब भी अधूरा है. भाग को 1,60,457 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य मिला था, जिसके सापेक्ष अब तक केवल 1,30,258 किसानों की ही रजिस्ट्री हो सकी है. यानी लक्ष्य से 30,199 किसान अभी बाहर हैं.

फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य अब भी अधूरा: विभागीय आंकड़ों के अनुसार यदि समय रहते रजिस्ट्री नहीं हुई, तो जिले के 30,199 किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 15 फरवरी के बाद रुक सकती है. कृषि विभाग की फार्मर रजिस्ट्री प्रगति रिपोर्ट 30 जनवरी 2026 के अनुसार जनपद में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2,01,720 पंजीकृत किसान हैं.

हमीरपुर: पीएम किसान सम्मान निधि समेत कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य किए जाने के बाद जनपद के हजारों किसान असमंजस में हैं. जनवरी माह में मिशन मोड पर अभियान चलाकर पंचायत भवनों में विशेष शिविर लगाए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अब तक पूरी नहीं हो सकी है.

हमीरपुर तहसील में 57,261 लाभार्थियों में से 36,763 की फार्मर रजिस्ट्री हो पाई है.

मौदहा में 64,134 में से 40,721 किसानों का पंजीकरण किया जा सका.

राठ तहसील में 41,586 में से 27,740 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हुई.

सरीला तहसील में 38,739 किसानों में से 25,034 ही पंजीकरण करा सके.

जिले में फार्मर रजिस्ट्री की औसत प्रगति करीब 71 प्रतिशत तक ही पहुंच पाई है.

संयुक्त जमाबंदी सबसे बड़ी बाधा: फार्मर रजिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या संयुक्त जमाबंदी को लेकर सामने आ रही है. बड़ी संख्या में किसानों की भूमि संयुक्त नाम से दर्ज होने के कारण उनका पंजीकरण अटक रहा है. किसानों का कहना है कि सुधार के लिए उन्हें लेखपाल और तहसील कार्यालय के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. इसके अलावा नाम, खतौनी और भूमि अभिलेखों में गड़बड़ी भी रजिस्ट्री में अड़चन बन रही है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2,01,720 पंजीकृत किसान हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

तकनीकी दिक्कतों से बढ़ी परेशानी: ई-केवाईसी के लिए ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी गई है, लेकिन तकनीकी समस्याएं किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं. कई किसानों के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं पहुंच रहा, वहीं सर्वर स्लो होने से प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.

पंचायत भवनों में लगे विशेष शिविर: कृषि विभाग की ओर से गांव-गांव पंचायत भवनों में विशेष शिविर लगाकर फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाईसी का कार्य कराया जा रहा है. शिविरों में लेखपाल, कृषि विभाग के कर्मचारी और किसान सलाहकार तैनात किए गए हैं, ताकि शेष किसानों की रजिस्ट्री जल्द पूरी कराई जा सके.

फार्मर रजिस्ट्री के लाभ: फार्मर रजिस्ट्री बनने के बाद किसान की सभी भूमि एक यूनिक किसान आईडी से जुड़ जाती है. इससे फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होती है। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी निरंतर मिलता रहता है. उपकृषि निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री को लेकर सभी तहसीलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य: जिलाधिकारी घनश्याम मीणा के निर्देश पर एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल और कृषि विभाग के कर्मचारियों को लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत रजिस्ट्री कराने को कहा गया है. गांवों में कैंप लगाकर किसानों से संपर्क किया जा रहा है. जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अभी लंबित है, वे नजदीकी पंचायत भवन में लग रहे शिविर, जनसेवा केंद्र या कृषि विभाग कार्यालय पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी लेकर फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करा लें, ताकि उनकी पीएम किसान सम्मान निधि न रुके.

यह भी पढ़ें- राम ने रावण की आंख में मारा तीर...रामलीला के मंच पर हुआ असली युद्ध