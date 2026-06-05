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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कब आएगी?, कौन सी 2 चूक पड़ेंगी भारी, जानिए

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कब आएगी? आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त इस माह के अंत या फिर जुलाई में आने की संभावना है. हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. आपको बता दें कि सरकार हर चार महीने में यह किस्त किसानों को जारी करती है. जून में पिछली जारी किस्त के चार माह पूरे हो जाएंगे. अभी तक सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22 किस्तें जारी कर चुकी है. इस बार 23वीं किस्त का इंताजर किया जा रहा है.

आगरा: किसान भाइयों! आप यह जानना चाह रहे होंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कब आएगी? चलिए इस खबर के जरिए न केवल हम आपको इस बारे में जानकारी देंगे बल्कि यह भी बताएंगे कि आखिर कौन सी वो दो गलतियां हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि पाने में बाधक बन सकती है. इन गलतियों को अभी सुधारा जा सकता है. चलिए आपको इस बारे में बताते हैं.

आगरा के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार बताते हैं कि केंद्र सरकार ने हर किसान के लिए फॉर्मर रजिस्ट्री बनवाना अनिवार्य कर दिया है. जिससे खाद, बीज, फसल बीमा, पीएम किसान सम्माननिधि समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. इसको केंद्र और प्रदेश सरकार भी बड़े स्तर पर अभियान चलाकर किसान भाइयों की फॉर्मर रजिस्ट्री बनवा रही है. ऐसे ही किसान सम्मान निधि के लिए किसान भाईयों का फॉर्मर रजिस्ट्री के साथ ही सालाना ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. 30 जून तक जो किसान भाई, अपनी फॉर्मर रजिस्ट्री के साथ ही ई-केवाईसी करा लेंगे उनके बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त पहुंच जाएगी. जो किसान भाई, ये दोनों काम नहीं कराएंगे. उनकी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रुक जाएगी.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कब आएगी? (etv bharat gfx)

केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार की ओर से हर किसान की फॉर्मर रजिस्ट्री को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. जिससे हर किसान की फॉर्मर रजिस्ट्री बनवाई जा सके. आगरा में मार्च से ही अभियान चलाकर फॉर्मर रजिस्ट्री बनाए जाने का काम अभियान चल रहा है. जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जिले में अब तक तीन लाख से अधिक किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री करा चुके हैं. गांव और पंचायत स्तर पर कर्मचारी जाकर किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री बना रहे हैं. जिससे किसानों को केंद्र और प्रदेश सरकार की हर कल्याणकारी योजना का लाभ मिल सके.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कब आएगी? (etv bharat)

जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि सरकार की मंशा फॉर्मर रजिस्ट्री वाले किसानों को ही हर सरकारी योजना का लाभ देना है. जिसमें चाहे खाद, बीज, कृषि यंत्र के साथ ही हर विभाग की योजना का लाभ किसानों को फॉर्मर रजिस्ट्री से ही मिलेगा. जिसमें चाहे कृषि विभाग की योजना हो, पंचायतती राज विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, पीएम किसान सम्मान निधि या अन्य विभाग की योजना के लाभान्वित होने के लिए फॉर्मर रजिस्ट्री का होना अनिवार्य है. 30 जून तक हर किसान की फॉर्मर रजिस्ट्री बनाई जानी है. आगरा में अब तक 3 लाख से अधिक किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री बन गई है.

आगरा के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने दी यह जानकारी. (etv bharat)





फॉर्मर रजिस्ट्री कैसे करा सकते हैं?: फॉर्मर रजिस्ट्री को अपने मोबाइल या किसी जन सुविधा केंद्र पर जाकर कराया जा सकता है. इसके साथ ही कृषि विभाग के फील्ड कर्मचारी की मदद फॉर्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं. किसान इस बारे में अपने विकास खंड के राजकीय कृषि बीज भंडार, उपकृषि निदेशक अथवा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं.









ई-केवाईसी के बिना नहीं मिलेगी किस्त: जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि ऐसे ही किसानों की सुविधा के लिए ई-केवाईसी कराने के भी विकल्प है. जिसमें पहला विकल्प बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराने का है. जिसमें लाभार्थी किसान अपने किसी नजदीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए ई-केवाईसी करा सकते हैं. दूसरे विक्ल्प की बात करें तो फेशियल ई-केवाईसी में पीएम-किसान मोबाइल एप के जरिये स्वयं या ग्राम नोडल अधिकारी (वीएनओ) के साथ ही कृषि विभाग के फील्ड कर्मचाररी की मदद से भी यह काम कर सकते हैं. वार्षिक ई-केवाईसी 30 जून-2026 से पूर्व करा लें. जो अनिवार्य है. पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी जिन किसान भाईयों की ई-केवाईसी अपडेट नहीं होगी. उनकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त रुक सकती है. इससे वास्तविक एवं जीवित लाभार्थी ही पीएम किसान सम्मान निधि प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए ही पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का वार्षिक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है.





फिरोजाबाद में भी किसानों से अपील: फिरोजाबाद के उप निदेशक कृषि सत्येंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि नई गाइडलाइन के तहत 30 जून तक ई केवाईसी जरूरी है. इसके बाद ई केवाईसी नहीं होगी. किसानों से अपील की जाती है कि वह ई केवाईसी करा लें ताकि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़ा.



कितनी किस्त मिलती है: बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के तहत हर पात्र लाभार्थी को दो-दो हजार की तीन किस्ते वर्ष भर में दी जाती है.



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