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हिमाचल के इतने किसानों के खाते में आए 2 हजार रुपये, ऐसे करें चेक

पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी ( PIC CREDIT: PTI )

शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के बनासकांठा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है. पीएम मोदी ने डिजिटल माध्यम से बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है. इस बार सरकार की ओर से रिकॉर्ड ₹19,000 करोड़ की राशि सीधे देश के पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है.

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "आज पीएम-किसान की एक और किस्त देश के किसानों के खातों में पहुंच गई है। हमारे किसान, हमारे 'अन्नदाता', हमारे देश के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं। हमारी सरकार ने हमेशा अपने किसानों को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है।"