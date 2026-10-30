हिमाचल के इतने किसानों के खाते में आए 2 हजार रुपये, ऐसे करें चेक
पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी कर दी है. जानें खाते में पैसा आने का स्टेटस कैसे चेक करें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 4:46 PM IST
शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के बनासकांठा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है. पीएम मोदी ने डिजिटल माध्यम से बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है. इस बार सरकार की ओर से रिकॉर्ड ₹19,000 करोड़ की राशि सीधे देश के पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है.
इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "आज पीएम-किसान की एक और किस्त देश के किसानों के खातों में पहुंच गई है। हमारे किसान, हमारे 'अन्नदाता', हमारे देश के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं। हमारी सरकार ने हमेशा अपने किसानों को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है।"
हिमाचल के 8.17 लाख से अधिक किसानों को मिली सौगात
ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस 24वीं किस्त के तहत हिमाचल प्रदेश में कुल 8,21,121 लाभार्थी किसान योजना की शर्तों के तहत पूरी तरह योग्य पाए गए हैं. इनमें से कुल 8,17,790 (फंड ट्रांसफर यूनिक बेनीफिशियरी) किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है. ये वे किसान हैं जिनका डेटाबेस, ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन पूरी तरह स्पष्ट था.
पिछली बार के मुकाबले बढ़े लाभार्थी
अगर आंकड़ों की तुलना करें, तो हिमाचल प्रदेश में पिछली किस्त (23वीं किस्त) के दौरान कुल 8,17,537 किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई थी. इस बार यह संख्या बढ़कर 8,17,790 हो गई है. यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार हिमाचल के 253 नए किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि पहुंची है. यह वो किसान हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय में अपना रुका हुआ eKYC या लैंड सीडिंग का वेरिफिकेशन पूरा करवाया था.
इन शर्तों को पूरा करना है अनिवार्य
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिन किसानों का आधार बैंक खाता लिंक होने के साथ-साथ लैंड सीडिंग (भूमि सत्यापन) जरूरी है और ईकेवाईसी पूरी होनी चाहिए, उन्हीं के खाते में पैसा आएगा. यदि इनमें से कोई भी एक शर्त अधूरी रहती है, तो किस्त की राशि अटक सकती है. किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस लाइव चेक कर सकते हैं.
खाते में पैसा आया या नहीं कैसे चेक करें
सबसे पहले https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं. यहां नीचे दिए बेनिफिशरी टैब पर क्लिक करें. इसके बाद अपना राज्य, जिला, सब डिस्ट्रिक्ट और गांव दर्ज करें. इसके बाद पूरी सूची आपके सामने आ जाएगी. दूसरे माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं.
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर 'Farmers Corner' सेक्शन में दिए गए 'Know Your Status' विकल्प पर क्लिक करें.
- यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करें.
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, उसे भरकर सबमिट करें.
- सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपकी किस्त का पूरा विवरण आ जाएगा कि पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं.
क्या है ये योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना. इसके जरिए देश के पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की राशि यानि ₹2,000-₹2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में भुगतान DBT के जरिए होता है, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को खेती की जरूरतों और बीज-खाद के खर्चों के लिए वित्तीय सहायता मिल सके.
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