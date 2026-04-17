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पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2026: 21 से 24 वर्ष के युवाओं के लिए शानदार मौका, स्टाइपेंड के साथ बड़ी कंपनियों में काम करने का मिलेगा अनुभव

पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ के भी युवाओं के लिए बेहतरीन मौका ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य युवाओं को केवल पढ़ाई तक सीमित न रखकर उन्हें वास्तविक कार्यक्षेत्र का अनुभव देना है. इससे वे नौकरी के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे और अपने करियर की सही दिशा चुन पाएंगे.

महासमुंद: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2026 युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है. इस योजना का उद्देश्य देश के शिक्षित युवाओं को बड़े कॉर्पोरेट संस्थानों में काम करने का व्यावहारिक अनुभव देना है. इसके तहत युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं तय की गई हैं. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए. साथ ही उम्मीदवार हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, आईटीआई या स्नातक (BA, BSc, BCom, BCA, BBA आदि) पास होना चाहिए. परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदक फुल-टाइम नौकरी में नहीं होना चाहिए.

क्या मिलेंगे फायदे?

हर महीने 9,000 रुपये का स्टाइपेंड

6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि

जीवन और दुर्घटना बीमा कवरेज

बड़ी कंपनियों में काम करने का अनुभव

कितने समय की होगी इंटर्नशिप?

इंटर्नशिप की अवधि 1 महीने से लेकर 6 महीने या उससे अधिक हो सकती है. इस दौरान युवाओं को प्रोजेक्ट्स पर काम करने, टीम के साथ सहयोग करने और कॉर्पोरेट माहौल को समझने का मौका मिलेगा.

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. एक उम्मीदवार अधिकतम 3 कंपनियों में आवेदन कर सकता है. आवेदन लिंक: https://pminternship.mca.gov.in/login/. सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत करीब 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर देना है.

क्यों है यह योजना खास?

यह योजना उन युवाओं के लिए बेहद उपयोगी है जो अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं और कॉर्पोरेट दुनिया को करीब से समझना चाहते हैं. इससे उन्हें नौकरी पाने में भी काफी मदद मिल सकती है.