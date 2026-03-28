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जेवर एयरपोर्ट: आगरा से मथुरा तक अब सफर आसान, यूपी को कई फायदे

जेवर एयरपोर्ट से यूपी के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी.

जेवर एयरपोर्ट का पीएम ने किया उद्घाटन
जेवर एयरपोर्ट का पीएम ने किया उद्घाटन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 2:26 PM IST

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लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया. जेवर एयरपोर्ट न केवल यूपी, बल्कि पड़ोसी राज्यों हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के के लिए बड़ा लाभकारी साबित होगा.

जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन: इस नए एयरपोर्ट के शुरू होने से यात्रियों को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तुलना में ढाई से तीन घंटे समय की बचत होगी. यमुना एक्सप्रेसवे की वजह से जेवर से आगरा की दूरी आसानी से तय हो जाएगी.



मथुरा आने वाले पर्यटकों को बड़ी सौगात: जेवर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के पास स्थित है. आगरा लगभग 130-140 किलोमीटर दूर है, जो सड़क मार्ग से 1.5 से 2 घंटे में पूरा किया जा सकता है. वहीं मथुरा और वृंदावन करीब 85-90 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां पहुंचने में 1 घंटे से भी कम समय लगेगा. पहले दिल्ली एयरपोर्ट से आगरा पहुंचने में चार घंटे या उससे ज्यादा का समय लगता था. ट्रैफिक और लंबी दूरी की वजह से यात्रा थकान भरी हो जाती थी.


देशी-विदेशी पर्यटकों को सुविधा: यूपी के मुख्य सचिव डॉ एसपी गोयल ने बताया कि अब जेवर एयरपोर्ट से सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से आप कहीं भी जा सकते है. इससे यात्रियों को सुविधा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. ताजमहल देखने आने वाले विदेशी और देसी पर्यटक अब कम समय में आगरा पहुंच सकेंगे.

यात्रियों के लिए बेहतर विकल्प: मथुरा-वृंदावन के धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी. एयरपोर्ट के कारण होटल, टैक्सी, बस और अन्य सेवाओं में भी वृद्धि होगी. यात्रियों को सस्ता और बेहतर विकल्प मिलेगा. दिल्ली एयरपोर्ट की भीड़ से बचकर लोग अब जेवर को चुन सकेंगे.

एयरपोर्ट यूपी की विकास के लिए गेम चेंजर: उन्होंने बताया कि जेवर एयरपोर्ट यूपी के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगी. यह मथुरा, आगरा, वृंदावन जैसे शहरों को वैश्विक पर्यटन से जोड़ेगा. पहले चरण में ही लाखों यात्रियों के आने की उम्मीद है. बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से लॉजिस्टिक्स लागत भी कम होगी. जेवर एयरपोर्ट यात्रियों के लिए नया और बड़ा विकल्प है. मथुरा और आगरा आने वाले लोग समय और पैसे दोनों बचा सकेंगे. यह एयरपोर्ट यूपी की विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा.

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