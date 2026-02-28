प्रधानमंत्री आवास के पैसे खर्च लेकिन घर नहीं बना, एसडीएम कोर्ट में पेशी, हो सकती है वसूली
शासन प्रशासन ऐसे लोगों का पता लगा रहा है जिन्होंने पीएम आवास के पैसे तो लिए हैं लेकिन उन पैसों से घर नहीं बनाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 28, 2026 at 1:07 PM IST
सूरजपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट पूरा करने प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है. गांव गांव जाकर पीएम आवास की जानकारी ली जा रही है. जहां जहां पीएम आवास योजना के घर अधूरे हैं उन्हें जल्द से जल्द घर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. वहीं लापरवाही बरतने वालों को समझाइश दी जा रही है.
पीएम आवास को लेकर एसडीएम कोर्ट में पेशी
सूरजपुर एसडीएम कोर्ट में पिछले दो दिनों से सैकड़ों लोगों की पेशी लग रही है. ये वो लोग है जिन्होंने पीएम आवस योजना के अंतर्गत राशि तो ली है लेकिन अब तक इनके आवास अधूरे हैं. ऐसे लोगों की पेशी लेकर उन्हें जल्द से जल्द घर पूरा करने को कहा जा रहा है. ऐसी नहीं करने पर वसूली कार्रवाई के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है.
प्रधानमंत्री आवास पूरा करने लोगों को कर रहे प्रोत्साहित
सूरजपूर एसडीएम शिवानी जायसवाल ने बताया कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना कार्य में तेजी लाने को लेकर ग्रामीणों मे जागरूकता लाई जा रही है. गांव गांव में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. लोगों को पीएम आवास को लेकर मोटीवेट किया जा रहा है. एसडीएम ने बताया कि शासन से पीएम आवास का पैसा लेने के बाद ग्रामीण कई बार उन पैसों को दूसरे घरेलू कामों में खर्च कर देते हैं. उनको मोटिवेट करने के लिए गांव गांव जाकर संपर्क किया जा रहा है.
कई ऐसे भी लोग है जो पैसे लेकर कई दिनों से प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरा नहीं कर रहे हैं. ऐसे लोगों की पेशी ली जा रही है. उन्हें पॉजिटिवली प्रोत्साहित किया जा रहा है- शिवानी जायसवाल, एसडीएम, सूरजपूर
पीएम आवास पूरा नहीं करने पर हो सकती है वसूली
वहीं एसडीएम जायसवाल ने आगे कहा कि यदि कोई पीएम आवास के पैसे लेने के बाद बार बार निर्देश देने पर भी घर नहीं बनाता है तो गाइडलाइंस के अनुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी.