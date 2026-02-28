ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री आवास के पैसे खर्च लेकिन घर नहीं बना, एसडीएम कोर्ट में पेशी, हो सकती है वसूली

शासन प्रशासन ऐसे लोगों का पता लगा रहा है जिन्होंने पीएम आवास के पैसे तो लिए हैं लेकिन उन पैसों से घर नहीं बनाया.

PM HOUSING SCHEME SURAJPUR
पीएम आवास योजना सूरजपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 28, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट पूरा करने प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है. गांव गांव जाकर पीएम आवास की जानकारी ली जा रही है. जहां जहां पीएम आवास योजना के घर अधूरे हैं उन्हें जल्द से जल्द घर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. वहीं लापरवाही बरतने वालों को समझाइश दी जा रही है.

पीएम आवास को लेकर एसडीएम कोर्ट में पेशी

सूरजपुर एसडीएम कोर्ट में पिछले दो दिनों से सैकड़ों लोगों की पेशी लग रही है. ये वो लोग है जिन्होंने पीएम आवस योजना के अंतर्गत राशि तो ली है लेकिन अब तक इनके आवास अधूरे हैं. ऐसे लोगों की पेशी लेकर उन्हें जल्द से जल्द घर पूरा करने को कहा जा रहा है. ऐसी नहीं करने पर वसूली कार्रवाई के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है.

सूरजपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रधानमंत्री आवास पूरा करने लोगों को कर रहे प्रोत्साहित

सूरजपूर एसडीएम शिवानी जायसवाल ने बताया कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना कार्य में तेजी लाने को लेकर ग्रामीणों मे जागरूकता लाई जा रही है. गांव गांव में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. लोगों को पीएम आवास को लेकर मोटीवेट किया जा रहा है. एसडीएम ने बताया कि शासन से पीएम आवास का पैसा लेने के बाद ग्रामीण कई बार उन पैसों को दूसरे घरेलू कामों में खर्च कर देते हैं. उनको मोटिवेट करने के लिए गांव गांव जाकर संपर्क किया जा रहा है.

PM HOUSING SCHEME SURAJPUR
पीएम आवास का काम जल्द पूरा करने ग्रामीणों को कर रहे प्रोत्साहित (ETV Bharat Chhattisgarh)

कई ऐसे भी लोग है जो पैसे लेकर कई दिनों से प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरा नहीं कर रहे हैं. ऐसे लोगों की पेशी ली जा रही है. उन्हें पॉजिटिवली प्रोत्साहित किया जा रहा है- शिवानी जायसवाल, एसडीएम, सूरजपूर

पीएम आवास पूरा नहीं करने पर हो सकती है वसूली

वहीं एसडीएम जायसवाल ने आगे कहा कि यदि कोई पीएम आवास के पैसे लेने के बाद बार बार निर्देश देने पर भी घर नहीं बनाता है तो गाइडलाइंस के अनुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी.

25 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 10 हजार 324 करोड़ रुपये, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार का होली गिफ्ट
सरकारी राशन का टेंशन, कवर्धा के इस गांव में गरीब परिवार को नहीं मिला राशन, कलेक्टर से शिकायत
अंबिकापुर नगर निगम का अजब कारनामा, सीसी रोड सफेद दिख रहा था तो काला करने दोबारा बनवा दी सड़क

TAGGED:

प्रधानमंत्री आवास योजना सूरजपुर
PM HOUSING SCHEME SURAJPUR
SURAJPUR SDM COURT
PM HOUSING MONEY
SURAJPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.