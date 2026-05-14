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प्रधानमंत्री के आह्वान पर बोर्ड चेयरमैन की अनोखी पहल, पैदल पहुंचे दफ्तर, कर्मचारियों ने भी निभाया साथ

हरियाणा शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन शर्मा ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए पैदल कार्यालय पहुंचकर खास मैसेज दिया.

HBSE Chairman Fuel Saving Campaign
बोर्ड चेयरमैन की अनोखी पहल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 14, 2026 at 1:12 PM IST

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भिवानी: प्रधानमंत्री के ईंधन बचत अभियान से प्रेरित होकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डा. पवन शर्मा ने गुरुवार को एक अनोखी पहल करते हुए पैदल बोर्ड परिसर पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश दिया. उनकी इस पहल में बोर्ड के कई अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए.

ईंधन बचत का दिया संदेश: बोर्ड चेयरमैन के साथ अधिकारी और कर्मचारी अपने निजी वाहनों को दूर खड़ा कर पैदल ही कार्यालय पहुंचे. इस दौरान कर्मचारियों में भी उत्साह देखने को मिला. बोर्ड परिसर में पूरे दिन इस पहल की चर्चा होती रही और इसे सकारात्मक कदम माना गया.

प्रधानमंत्री के आह्वान पर बोर्ड चेयरमैन की अनोखी पहल (ETV Bharat)

"हर नागरिक को आगे आना चाहिए": इस मौके पर डॉ पवन शर्मा ने कहा कि, "डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती किल्लत तथा इजराइल-ईरान युद्ध जैसे हालातों को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को ईंधन बचत के लिए आगे आना चाहिए. प्रधानमंत्री के आह्वान पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सप्ताह में दो दिन निजी वाहनों का प्रयोग न करने का निर्णय लिया है. यदि लोग कम दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल का प्रयोग करने लगें तो इससे ईंधन की बचत के साथ पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा." उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों से सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील भी की.

कर्मचारियों ने किया समर्थन: बोर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों ने चेयरमैन की इस पहल को सराहनीय बताते हुए समर्थन दिया. कर्मचारियों का कहना है कि ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हैं.

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