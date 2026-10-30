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PM फसल बीमा योजना के लिए किसानों को 72 घंटे के भीतर देनी होगी सूचना, जानिए क्या है एडवाइजरी

PM फसल बीमा योजना के लिए किसानों को 72 घंटे के भीतर देनी होगी सूचना ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: अर्नब तूफान के असर से हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका के बीच कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर किसानों को घटना के 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचानी होगी. इसके लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. निर्धारित समय में सूचना नहीं देने पर बीमा क्लेम मिलने में परेशानी हो सकती है.

अर्नब तूफान के बाद एडवाइजरी जारी, फसल बीमा कराने वाले किसान 14447 पर दर्ज कराएं शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH) खड़ी फसल से लेकर खलिहान तक के नुकसान पर नजर बारिश और जलभराव से खेतों में खड़ी फसल को नुकसान होने पर बीमा दावे का आकलन योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा. इसके लिए फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा. वहीं, कटाई के बाद खेत या खलिहान में रखी धान की फसल यानी करपा को नुकसान होने पर अधिकतम 14 दिनों तक बीमा सुरक्षा का प्रावधान है.