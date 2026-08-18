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कोटा में आज से चलेंगी पीएम ई-बस सेवा, अब तक मिल चुकी हैं 41 बसें, इन 20 रूटों पर दौड़ेंगी

कोटा: शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत मंगलवार 18 अगस्त से होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए बसों को हरी झंडी दिखाएंगे. कोटा को अब तक 41 बसे मिल गई है, इसके बाद इन बसों की संख्या बढ़कर 100 हो जाएगी. धीरे-धीरे इन बसों की सप्लाई कोटा को मिलने वाली है. शुरुआत में 10 बसों को संचालित किया जाएगा. यह शुरुआत भी शाम 4 बजे होगी.

नगर निगम कोटा के कमिश्नर और कोटा बस सर्विस लिमिटेड के सीईओ ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि इनमें 5 बसें 12 मीटर लंबी ब्लू कलर और 95 बसें 9 मीटर लंबी पिंक कलर की हैं. अब तक 41 बसें कोटा बस सर्विस लिमिटेड को मिल चुकी हैं, जिनमें से 10 बसों के साथ बस सेवा शुरू होगी.