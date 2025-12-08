ETV Bharat / state

विश्व के 8 देश कर रहे भारत के UPI का इस्तेमाल, पर उत्तर प्रदेश में ही पीएम का डिजिटल इंडिया बेहाल

ऑनलाइन पेमेंट न होने पर टॉर्चर: राजाजीपुरम से केजीएमयू के न्यूरोलाजी विभाग में अपने पिता का इलाज कराने आए अनुभव श्रीवास्तव का कहना है कि यहां पर पर्चा बनवाने में भी काफी दिक्कत हुई. यहां बहुत बड़ी यह प्रॉब्लम है कि चाहे जहां जाओ हर जगह कैश ले रहे हैं. अब इतना बड़ा अमाउंट कहां से लाएं. जैसे एमआरआई के लिए 4000 रुपये कैश देना होता है. अब किसी के पास कैश खत्म हो गया तो फिर कैश कहां से लाएं? एटीएम आसपास हैं नहीं. अगर हैं तो बिल्कुल खाली पड़े हैं. डिजिटल इंडिया की मुहिम चल रही है.

मरीजों के परिजनों को मिलेगी राहत: ज्यादातर एटीएम कैशलेस रहते हैं ऐसे में कैश की सबसे बड़ी समस्या इन इलाज कराने आने वाले लोगों को झेलनी पड़ रही है. इलाज कराने आए लोगों से केजीएमयू में "ईटीवी भारत" संवाददाता ने बात की तो लोगों का साफ कहना है कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के कोई मायने ही नहीं हैं. पहले से ही परेशान जनता जब इलाज कराने पहुंचती है तब उसे यहां ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं मिलती, तो परेशानी और बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि यहां पर ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था जरूर कराए. इससे इलाज कराने आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्हें कैश के लिए इधर-उधर चक्कर नहीं लगाने होंगे.

सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में हो रही परेशानी: हालांकि कई जगहों पर अभी भी डिजिटल भुगतान एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जिससे जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सरकार को भी नुकसान हो रहा है. "ईटीवी भारत" ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का उत्तर प्रदेश के चिकित्सा विभाग में कितना इंप्लीमेंटेशन है, इसका रियलिटी चेक किया तो सामने आया कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जहां सिर्फ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से ही नहीं देश के विभिन्न राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग इलाज करने आते हैं लेकिन यहां पर ऑनलाइन पेमेंट की कोई व्यवस्था ही नहीं है. पर्चा बनवाने से लेकर छोटी सी सुई खरीदने, दवा से लेकर जांच तक के लिए लोगों को नकद भुगतान ही करना पड़ता है.

ऑनलाइन लेनदेन का चलन तेजी से बढ़ा: भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, फ्रांस, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस व त्रिनिदाद और टोबैगो से भारत के बेहतर संबंध हैं. इन देशों के अलावा भी भारत की कोशिश है कि अन्य देशों में भी लेनदेन के लिए भारत का यूपीआई इस्तेमाल हो. देश के तमाम राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया को अपना रहे हैं और ऑनलाइन लेनदेन का चलन भी तेजी से बढ़ा है. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात कहते हैं.

डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था न होने से विभागों को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन वे अपने पुराने ढर्रे पर ही कायम है. आधुनिकता से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का सपना उत्तर प्रदेश में दम तोड़ रहा है. आज हमारे देश का लोहा विश्व के तमाम देश मान रहे हैं. हर मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत का यूपीआई अब सिर्फ भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पर लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

लखनऊ: फ्रांस, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, मॉरीशस व त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देश भारत के यूपीआई से भुगतान एक्सेप्ट कर रहे हैं. भारत के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है, लेकिन भारत सरकार के डिजिटल इंडिया को उत्तर प्रदेश में ही चूना लग रहा है. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के चिकित्सा विभाग में डिजिटल पेमेंट का कोई विकल्प ही नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी डिजिटल पेमेंट पर पूरा फोकस होने का दावा कर रही है.

शोपीस बने UPI स्कैन बोर्ड (Photo Credit: ETV Bharat)

कैश के लिए मशक्कत कर रहे तीमारदार: हर जगह प्रधानमंत्री के बोर्ड लगे हुए हैं लेकिन यहां पर डिजिटल पेमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं रखा हुआ है. हर जगह दोनों ऑप्शन रखना चाहिए. कैश भी रखें और डिजिटल भी. यहां पर यूथ और बुजुर्ग कितने परेशान हैं. हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर दोनों मोड की व्यवस्था करें जिससे मरीजों को सहूलियत मिले. पहले यहां आना ही मुश्किल होता है फिर इतनी दौड़ धूप करनी होती है और फिर कैश के लिए मशक्कत करें. इंसान मेंटली टॉर्चर वैसे ही होता है फिर फिजिकली भी टॉर्चर होता रहता है, इसलिए मेरी मांग है कि यहां पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए.

डिजिटल पेमेंट न होने से बड़ी परेशानी: अमौसी से मेडिकल कॉलेज में इलाज करने पहुंचे प्रेम प्रकाश दुबे भी मेडिकल कॉलेज में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था न होने से खासे परेशान हैं. उनका कहना है कि यहां पर सब कहीं नकद ही भुगतान होता है. तभी काम होता है. कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा ही नहीं है, जबकि होनी चाहिए. आजकल डिजिटल इंडिया चल रहा है. दोनों सुविधा होनी चाहिए. उसमें भी ऑनलाइन बहुत जरूरी है.

इतना कैश कहां से लाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

जब ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं तो क्या ही डिजिटल इंडिया: प्रतापगढ़ से मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आए योगेंद्र का कहना है कि पर्चा बनवाने में पेमेंट का बड़ा इशू आता है. डिजिटल इंडिया होने की वजह से सभी कैशलेस रहते हैं. अगर प्रॉब्लम हो जाए कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो पर्चा बनवाने में आपको बड़ी दिक्कत है. अगर आप लाइन में लगे हैं और वहां पर नंबर आए तो मना कर दिया जाता है. फिर जाकर पहले कैश की व्यवस्था करो फिर से लाइन में लगो तब जाकर कहीं पर्चा बना पाए. यहां पर डिजिटल इंडिया के कोई मायने ही नहीं हैं. यहां पर जब ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था ही नहीं है तो फिर क्या ही डिजिटल इंडिया.

जल्द दें डिजिटल पेमेंट की सुविधा: जानकीपुरम से अपनी मां का इलाज कराने आए देवांश कुमार का कहना है कि माता जी का तो इलाज हो रहा है. तबियत कुछ ठीक भी है, लेकिन यहां पर पर्चा बनवाने से लेकर दवाएं खरीदने तक में कैश ही देना पड़ता है, जो सही नहीं है. यहां पर ऑनलाइन की कोई व्यवस्था ही नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन यहां पर ऑनलाइन की कोई व्यवस्था ही नहीं है.

ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था जरूरी: एमआरआई और सीटी स्कैन का शुल्क 3000 से लेकर 4000 रुपये तक है तो कोई भी व्यक्ति अपनी जेब में इतने पैसे लेकर आजकल नहीं चलता है. ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए. मैं केजीएमयू के कुलपति से मांग करता हूं कि अगर यहां पर ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत सारे मरीजों को बड़ी राहत मिल जाएगी. उन्हें इधर-उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

केजीएमयू में दिसंबर अंत में डिजिटल पेमेंट शुरू होगा: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉ. केके सिंह का कहना है कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कैंपस बहुत बिखरा हुआ है. हर रोज करीब 10 हजार मरीजों की ओपीडी होती है. केजीएमयू में अलग-अलग जगह पर अलग-अलग विभाग हैं. अब ऐसे में सभी विभागों का डाटा एक साथ कलेक्ट करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. यही कारण है कि अभी तक यहां पर जनता के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं शुरू की जा सकी है, लेकिन अब जल्द ही उन्हें यह सुविधा मिलने लगेगी.

नेक्स्ट जेन नाम का सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा: केजीएमयू के वाइस चांसलर ने इसके लिए निर्देशित किया था और प्रयास करने शुरू किए थे. इसके बाद नेक्स्ट जेन नाम का सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जो मेडिकल कॉलेज के हर डिपार्टमेंट का डाटा कंपाइल करेगा. इसका ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है. दिसंबर के आखिर तक इलाज के लिए आने वाले मरीजों को पर्चा बनवाने से लेकर दवाओं की खरीद तक में डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी. इसके लिए हमारी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं.

अब भी डिजिटल पेमेंट के प्रति जागरूकता जरूरी: हाल ही में लखनऊ में विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश 2047 को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. केवी राजू ने कहा था कि देश में 65,000 करोड़ रुपये से अधिक के डिजिटल ट्रांजेक्शन और 12,000 लाख करोड़ रुपये के कुल वित्तीय लेनदेन हो रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में देश में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है लेकिन वित्तीय साक्षरता अभी भी चुनौती है.

देश में 90 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन हैं पर वित्तीय लेनदेन करने वाले सिर्फ 35 प्रतिशत हैं. शेष 65 प्रतिशत आबादी तक अभी जागरूकता लाना है. उन्होंने आरबीआई और सेबी की पहल, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, फिनटेक उत्पादों और डिजिलॉकर की आसान उपलब्धता को डिजिटल समावेशन की उपलब्धि बताया था.

यह भी पढ़ें- सुलतानपुर अमन यादव हत्याकांड; मुठभेड़ में फरार आरोपी राका गिरफ्तार, चांदा SO समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड