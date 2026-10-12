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दंतेवाड़ा को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान, कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' मिला

दंतेवाड़ा को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' मिला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले ने कृषि के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' के तहत दंतेवाड़ा को बेहतरीन काम करने के लिए 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' (उत्कृष्टता सम्मान) से नवाजा गया है. यह खास सम्मान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले को कृषि विकास और किसानों की उन्नति के लिए दिया है.

यह उपलब्धि जनजातीय बहुल दंतेवाड़ा जिले के लिए विशेष महत्व रखती है. यहां कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति, ग्रामीण जीवन और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है. ऐसे में कृषि क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना जिले के किसानों के लिए उत्साहवर्धक है.