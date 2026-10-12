दंतेवाड़ा को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान, कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' मिला
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत दंतेवाड़ा ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, कृषि विकास और किसान कल्याण के प्रयासों को मिली राष्ट्रीय पहचान
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 8:54 PM IST
दंतेवाड़ा. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले ने कृषि के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' के तहत दंतेवाड़ा को बेहतरीन काम करने के लिए 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' (उत्कृष्टता सम्मान) से नवाजा गया है. यह खास सम्मान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले को कृषि विकास और किसानों की उन्नति के लिए दिया है.
यह उपलब्धि जनजातीय बहुल दंतेवाड़ा जिले के लिए विशेष महत्व रखती है. यहां कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति, ग्रामीण जीवन और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है. ऐसे में कृषि क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना जिले के किसानों के लिए उत्साहवर्धक है.
सामूहिक प्रयासों से मिली यह बड़ी कामयाबी
कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव की देखरेख में दंतेवाड़ा जिले में खेती-किसानी से जुड़ी सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि यह राष्ट्रीय सम्मान किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि कृषि विभाग के अधिकारियों, मैदानी कर्मचारियों, स्थानीय प्रशासन और खुद दंतेवाड़ा के मेहनती किसानों की सामूहिक मेहनत का नतीजा है. इन सभी के मिले-जुले प्रयासों से ही ग्रामीण इलाकों में लोगों की आजीविका बेहतर हो रही है और खेती को मजबूती मिल रही है.
राष्ट्रीय सम्मान से बढ़ेगा उत्साह
कभी केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना जाने वाला दंतेवाड़ा अब शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. कृषि क्षेत्र में मिला यह राष्ट्रीय सम्मान (Certificate of Excellence) जिले के किसानों, प्रशासन और कृषि विभाग के कर्मचारियों का उत्साह दोगुना करेगा.
यह उपलब्धि एक सकारात्मक संदेश देती है कि सही प्रयासों से तस्वीर बदली जा रही है, और अब चुनौती इसी रफ्तार को बनाए रखते हुए हर छोटे-बड़े किसान तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर खेती को और अधिक मुनाफेदार बनाने की होगी. अब महत्वपूर्ण होगा कि इस सम्मान को आगे की प्रगति का आधार बनाते हुए किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के प्रयास लगातार जारी रहें.
क्या है यह योजना और क्यों चुना गया दंतेवाड़ा?
'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' का मुख्य उद्देश्य देश के उन 100 जिलों की तस्वीर बदलना है, जहां फसलों की पैदावार, खेती के तौर-तरीकों और किसानों को मिलने वाले लोन (कृषि ऋण) जैसी सुविधाओं में सुधार की सख्त जरूरत है. दंतेवाड़ा जिले ने इस योजना के तहत फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की कमाई में सुधार करने की दिशा में बहुत शानदार काम किया है, जिसके कारण ही इसे देश के चुनिंदा उत्कृष्ट जिलों में जगह मिली है.
खेती को आधुनिक और मुनाफेदार बनाने पर है पूरा जोर
इस योजना के तहत जिले में किसानों को पारंपरिक खेती से आगे ले जाकर नई तकनीकों से जोड़ा जा रहा है. इसके तहत सिंचाई की बेहतर व्यवस्था करने, एक ही तरह की फसल के बजाय अलग-अलग तरह की फसलें उगाने, खेती के आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने और अनाज के सुरक्षित भंडारण की क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह हो रहा है कि किसानों को आसानी से कम ब्याज पर लोन मिल पा रहा है और खेती अब घाटे का सौदा न रहकर एक मुनाफेदार जरिया बनती जा रही है.
दंतेवाड़ा की यह उपलब्धि बताती है कि ग्रामीण विकास की मजबूत नींव किसानों की समृद्धि से जुड़ी है. कृषि क्षेत्र में बेहतर अवसर, संसाधनों की उपलब्धता और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जिले को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.