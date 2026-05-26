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पीएम आवास योजना का घोटाला, आगरा में एक मकान पर किराएदारों ने 6 बार लिया अनुदान

पीएम आवास योजना का घोटाला. ( ETV Bharat )

आगरा : केंद्र सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बड़ा घोटाला सामने आया है. आगरा में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के अधिकारियों, कर्मचारियों और जमीनी स्तर पर सर्वे करने वाली एजेंसियों की मिलीभगत से सरकारी धन की खुलेआम लूट हुई है. इसमें आगरा शहर के भीतर चल रहे इस सुनियोजित गोरखधंधे के तहत शातिर लोग एक ही मकान को अलग-अलग पते और फर्जी दस्तावेजों के सहारे कागजों में दर्ज कराकर प्रति लाभार्थी 2.50-2.50 लाख रुपये की मोटी अनुदान राशि डकार रहे हैं. एक मकान मालिक ने इसकी शिकायत नगर निगम और जिला प्रशासन से की तो जांच में घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है. जिसमें एक ही मकान पर छह बार किराएदारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ लिया. मामला शहर के ईदगाह का है. जिसकी छह शिकायतें साक्ष्यों के आधार पर की गई थी. जिससे अब घोटालेबाजों में खलबली मच गई है. बता दें कि बेलनगंज निवासी पदमचंद ने लोहामंडी के पार्षद विक्रांत सिंह के साथ नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य से मुलाकात करके प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में फर्जीवाड़े की जानकारी दी. बताया कि धनीराम की बगीची में मेरा एक मकान है. जिसमें किराएदार रह रहे हैं. जो सभी एक ही परिवार के हैं. छह किराएदारों ने डूडा अधिकारियों से मिलीभगत करके मेरे मकान पर प्रधानमंत्री आवास योजना का अनुदान हासिल कर लिया. ऐसा एक बार नहीं, बल्कि छह बार ये खेल किया गया है. इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.50 लाख रुपये का अनुदान लिया है. पीड़ित मकान मालिक पदमचंद ने नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य को बताया कि सोमवती पत्नी राजकुमार को अनुदान मिला है, उसका डीपीआर नंबर 4693 है. संजना देवी पत्नी आजाद कुमार का डीपीआर नंबर 4693 और पूरन देवी पत्नी बहादुर सिंह का डीपीआर नंबर 4693, गुड्डी देवी पत्नी बच्चू सिंह और उनकी दोनों बहुओं के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना का अनुदान प्राप्त किया है. नगरायुक्त ने जांच करके रिपोर्ट मांगी पीड़ित मकान मालिक पदमचंद ने नगरायुक्त को बताया कि घोटाले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मकानों में रहने वाले किराएदारों ने ही खुद को मकान मालिक दिखाकर सभी को अंधेरे में रखकर बड़ा घोटाला किया है. इतना ही नहीं, सभी ने लोन और अनुदान का लाभ उठाया है.