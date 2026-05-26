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पीएम आवास योजना का घोटाला, आगरा में एक मकान पर किराएदारों ने 6 बार लिया अनुदान

डूडा अधिकारियों, कर्मचारियों और जमीनी स्तर पर सर्वे करने वाली एजेंसियों की मिलीभगत से सरकारी धन की खुलेआम लूट हुई है.

PM AWAS YOJANA SCAM
पीएम आवास योजना का घोटाला. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 9:24 AM IST

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आगरा : केंद्र सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बड़ा घोटाला सामने आया है. आगरा में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के अधिकारियों, कर्मचारियों और जमीनी स्तर पर सर्वे करने वाली एजेंसियों की मिलीभगत से सरकारी धन की खुलेआम लूट हुई है.

इसमें आगरा शहर के भीतर चल रहे इस सुनियोजित गोरखधंधे के तहत शातिर लोग एक ही मकान को अलग-अलग पते और फर्जी दस्तावेजों के सहारे कागजों में दर्ज कराकर प्रति लाभार्थी 2.50-2.50 लाख रुपये की मोटी अनुदान राशि डकार रहे हैं.

एक मकान मालिक ने इसकी शिकायत नगर निगम और जिला प्रशासन से की तो जांच में घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है. जिसमें एक ही मकान पर छह बार किराएदारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ लिया.

मामला शहर के ईदगाह का है. जिसकी छह शिकायतें साक्ष्यों के आधार पर की गई थी. जिससे अब घोटालेबाजों में खलबली मच गई है.

बता दें कि बेलनगंज निवासी पदमचंद ने लोहामंडी के पार्षद विक्रांत सिंह के साथ नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य से मुलाकात करके प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में फर्जीवाड़े की जानकारी दी.

बताया कि धनीराम की बगीची में मेरा एक मकान है. जिसमें किराएदार रह रहे हैं. जो सभी एक ही परिवार के हैं. छह किराएदारों ने डूडा अधिकारियों से मिलीभगत करके मेरे मकान पर प्रधानमंत्री आवास योजना का अनुदान हासिल कर लिया. ऐसा एक बार नहीं, बल्कि छह बार ये खेल किया गया है. इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.50 लाख रुपये का अनुदान लिया है.

पीड़ित मकान मालिक पदमचंद ने नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य को बताया कि सोमवती पत्नी राजकुमार को अनुदान मिला है, उसका डीपीआर नंबर 4693 है.

संजना देवी पत्नी आजाद कुमार का डीपीआर नंबर 4693 और पूरन देवी पत्नी बहादुर सिंह का डीपीआर नंबर 4693, गुड्डी देवी पत्नी बच्चू सिंह और उनकी दोनों बहुओं के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना का अनुदान प्राप्त किया है.

नगरायुक्त ने जांच करके रिपोर्ट मांगी

पीड़ित मकान मालिक पदमचंद ने नगरायुक्त को बताया कि घोटाले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मकानों में रहने वाले किराएदारों ने ही खुद को मकान मालिक दिखाकर सभी को अंधेरे में रखकर बड़ा घोटाला किया है. इतना ही नहीं, सभी ने लोन और अनुदान का लाभ उठाया है.

नगर निगम में इसका पूरा एक संगठित खेल है. नगरायुक्त ने इसकी जांच अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार को सौंपी. अपर नगर आयुक्त ने अनुदान पाने वालों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और जांच शुरू कर दी है.

पात्र चक्कर काट रहे, फर्जी ले रहे लाभ

नगर निगम का यह गंभीर घोटाला ऐसे समय पर उजागर हुआ है, जब विभाग की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत नए सिरे से हजारों आवेदन स्वीकार किए गए हैं. जिनकी पात्रता की जांच की चल रही है.

नए चरण में जहां हजारों वास्तविक और जरूरतमंद गरीब परिवार एक अदद छत के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. जबकि, सर्वेक्षक काम करने वालों की वजह से पात्र लोग फिर से वंचित रह जाएंगे.

शिकायतकर्ता पदम चंद ने अब इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. अवैध रूप से ली गई 2.50-2.50 लाख रुपये की राशि की वसूली की जाए और इसमें लगे भ्रष्ट कर्मी व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो.

सर्वेक्षकों ने फर्जी पते का किया सत्यापन

शिकायतकर्ता मकान मालिक पदमचंद ने बताया कि ऐसा ही खेल नार्थ ईदगाह के मकान संख्या 55/215 के साथ किया गया. इस वास्तविक पते की जगह काल्पनिक और जाली पता मकान संख्या 108, धनीराम की बगीची तैयार किया गया.

आरोप है कि सर्वेक्षकों ने मिलीभगत कर फर्जी पते का भौतिक सत्यापन भी कराए गए. जिससे किराएदारों के खाते में लाखों की रकम ट्रांसफर हो गई. अपनी जेबें भरने के चक्कर में बिना किसी जांच-पड़ताल के ही दफ्तर में बैठकर फाइलों को आगे बढ़ा दिया है. जिन किराएदारों की खुद की कोई जमीन या स्थायी मकान नहीं था, उन्होंने जाली नोटरी, फर्जी बिजली बिल व कूट रचित दस्तावेजों के सहारे खुद को भूस्वामी साबित कर दिया.

आरोपियों को जारी किए नोटिस

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का घोटाला उजागर होने से डूडा विभाग में खलबली मची हुई है. इस बारे में अपर नगर आयुक्त व प्रभारी डूडा शिशिर कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. जिसकी प्रारंभिक जांच के बाद आरोपियों को नोटिस जारी किए गए हैं. सभी से संपत्ति के साक्ष्य मांगे गए हैं. जो भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराएगा. उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ-साथ जो धन लोन के रूप में लिया है. उसकी रिकवरी कराई जाएगी.

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