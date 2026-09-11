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सक्ती में पीएम आवास गृह प्रवेश एवं लखपति दीदी सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह पहुंचे, 122 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन ओर लोकार्पण

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री साय ने एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाया पौधा, प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन

Awas Yojana Griha Pravesh sakti
सक्ती में पीएम आवास गृह प्रवेश एवं लखपति दीदी सम्मेलन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2026 at 2:21 PM IST

2 Min Read
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सक्ती: जिले के ग्राम जेठा में प्रधानमंत्री आवास गृह प्रवेश एवं लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में इसका भव्य आयोजन हुआ. छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन को नई रफ्तार देने के लिए 2 लाख परिवारों का नए घरों में गृह प्रवेश कराया गया.

इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 270 नए इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर समेत कई सरकारी अभियानों की शुरुआत हो रही है. इस वृहद आयोजन में क्षेत्र के विकास के लिए 122 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 39 अलग-अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया.

प्रदर्शनियों का लिया जायजा

सक्ती के कॉलेज ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह पहुंचे, यहां बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया. इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव सहित शासन के कई मंत्री और विधायक शामिल हुए. कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया और वहां लगाई गई विकास प्रदर्शनियों का बारीकी से निरीक्षण भी किया.

2 लाख परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत राज्य में नवनिर्मित 2 लाख आवासों के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया. कार्यक्रम में हितग्राहियों को ‘खुशियों की चाबी’ दी गई. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में एआई आधारित जियो-टैग सत्यापन एवं सेल्फ जियो-टैग रिपोर्ट प्रणाली का शुभारंभ भी हुआ.सत्यापन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में ये अहम कदम है.

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