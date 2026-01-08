ETV Bharat / state

क्या आपने भी PM आवास के लिए दिया है आवेदन, मंत्री श्रवण कुमार ने दिया बड़ा अपडेट, जानें

पटना: बिहार में प्रधानमंत्री आवास को लेकर इन दिनों सत्यापन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. विधानसभा चुनाव से पहले 2025 में एक करोड़ चार लाख 90000 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन दिया था. सरकार ने इसका सर्वे भी करवाया है और अब कड़ाई के साथ सत्यापन का काम चल रहा है.

पीएम आवास को लेकर वेरिफिकेशन का काम जारी: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार इन दिनों दिल्ली में हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि अभी जांच का काम चल रहा है. 5 साल के लिए सूची तैयार की जाएगी. एक करोड़ 4 लाख 90000 लोगों ने आवेदन दिया था. जांच के बाद उन लोगों को सूची से बाहर भी किया जाएगा, जो पूरी प्रक्रिया में फिट नहीं बैठेंगे. बिहार सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है.

PM आवास पर मंत्री श्रवण कुमार का बयान (ETV Bharat)

इन जगहों की होगी जांच: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने फोन पर हुई बातचीत में महत्वपूर्ण जानकारी दी है. इस सवाल पर कि सर्वे में कितने लोग प्रधानमंत्री आवास के लिए दावेदारी कर रहे हैं? श्रवण कुमार ने कहा कि एक करोड़ चार लाख 90000 लोग हैं. उनका सत्यापन हो रहा है. कई कसौटियों पर आवेदनकर्ताओं को कसा जा रहा है, जहां लोग रहते थे, पहले उसका फोटो लोड होगा और फिर जहां बनाना चाहते हैं वहां का फोटो लोड होगा. पुरानी और नयी दोनों जगह की जांच होगी.

"मुझे लगता है 60 लाख के करीब लोग इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे. एक करोड़ 4 लाख 90000 दावेदार हैं, लेकिन एक बार में इतना कहां से सरकार देगी. 60 लाख की सूची के बारे में जो बोल रहे हैं वह तो 5 साल के लिए होगा. केंद्र सरकार 5 साल में इस लक्ष्य को पूरा करेगी."- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार (ETV Bharat)

5 लाख आवेदन फर्जी, 25 लाख में त्रुटियां: मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पुरानी जो सूची थी, वह तो समाप्त हो गयी है. 2018 में हमलोग उन्हें 30 लाख प्रधानमंत्री आवास की सूची भेजी थी, जिसमें से 5 लाख फर्जी निकले और 25 लाख में भी कुछ खामियां थीं, लेकिन उस सूची में सभी को प्रधानमंत्री आवास के लिए स्वीकृति दे दी गई है.

कब मिलेगी राशि?: नई सूची तैयार करने को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हां अब नई सूची तैयार होगी. आवास ऐप पर एक करोड़ चार लाख 90000 की नई सूची भेजी गई है और अब उसपर एक्सरसाइज हो रहा है. उसकी जांच पड़ताल हो रही है. भारत सरकार जो लक्ष्य देगी, उससे पहले हम लोग त्रिस्तरीय जांच पड़ताल कर रहे हैं. जांच पड़ताल के बाद जैसे ही लक्ष्य मिलेगा, आवेदक के खाते में राशि चली जाएगी.

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार (ETV Bharat)

बजट से बिहार को काफी उम्मीदें: केंद्र सरकार के बजट में बिहार को इस बार काफी कुछ मिलने की उम्मीद है? इसपर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा बजट में तो मिलना ही मिलना है. सभी राज्य को मिलेगा तो बिहार को भी मिलेगा और वित्तीय वर्ष 2025-26 में तो बिहार को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य मिला है. केंद्र से 12 लाख 10 हजार मिला. इतना लक्ष्य किसी राज्य को नहीं मिला है.

लक्ष्य हो चुका है पूरा: उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बिहार को 11 लाख से अधिक का लक्ष्य केंद्र सरकार की तरफ से मिल चुका है. चुनाव से पहले हमलोगों का जो भी लक्ष्य था, वह पूरा मिल चुका है. बैकलॉग अब समाप्त हो चुका है.

PM आवास से जनता का बढ़ेगा भरोसा: बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोगों को जबरदस्त जीत मिली है, उसका भी असर बजट में दिखेगा? इसपर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि निश्चित रूप से दिखेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों को घर मुहैया कराने से लोगों में हम लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ेगा.