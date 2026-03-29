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झांसी में PM आवास लाभार्थी महिला की मौत; दबंगों से त्रस्त होकर उठाया था खौफनाक कदम

झांसी में PM आवास लाभार्थी महिला की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

झांसी: PM आवास योजना की लाभार्थी महिला ने खुद को आग लगा ली थी. लखनऊ में इलाज के दौरान 12वें दिन महिला की मौत हो गई. आरोप है कि महिला ने दबंगों से त्रस्त होकर खुद को आग लगाई थी. घटना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सिमरधा की है. सीओ लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि परिजन रात में हीं एम्बुलेंस द्वारा मृतका राजकुमारी का शव लेकर सिपरी थाना क्षेत्र के सिमरधा पहुंचे. शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कराया गया है. इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है. 13 लोगों पर केस दर्ज: इस मामले में पुलिस ने सिमरधा गांव निवासी राजकुमार यादव, बब्बू यादव, सियाराम, दिनेश, वनमाली, जगन्नाथ, दीपक, अनिल, पूजा, जया, भगवती, सोमवती और राज के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. नामजद आरोपियों में सीपरी बाजार पुलिस अभी तक सियाराम अहिरवार, जगन्नाथ अहिरवार, अनिल कुमार, दीपक अहिरवार, दिनेश अहिरवार, राजकुमार व बब्बू को गिरफ्तार भी कर चुकी है. झांसी पुलिस और स्थानीय प्रशासन को शव के गांव पहुंचने की जानकारी दी गई. हंगामा होने के आसार देखकर शव आने से पहले सिमरधा में पुलिस का पहरा बैठा दिया गया था. मौके पर उपजिलाधिकारी गोपेश तिवारी तथा सीओ लक्ष्मीकांत गौतम खुद मौजूद रहे.