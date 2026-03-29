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झांसी में PM आवास लाभार्थी महिला की मौत; दबंगों से त्रस्त होकर उठाया था खौफनाक कदम

सीओ लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि परिजन रात में हीं एम्बुलेंस द्वारा मृतका राजकुमारी का शव लेकर सिपरी थाना क्षेत्र के सिमरधा पहुंचे.

झांसी में PM आवास लाभार्थी महिला की मौत.
झांसी में PM आवास लाभार्थी महिला की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 11:20 AM IST

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Updated : March 29, 2026 at 12:54 PM IST

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झांसी: PM आवास योजना की लाभार्थी महिला ने खुद को आग लगा ली थी. लखनऊ में इलाज के दौरान 12वें दिन महिला की मौत हो गई. आरोप है कि महिला ने दबंगों से त्रस्त होकर खुद को आग लगाई थी. घटना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सिमरधा की है.

सीओ लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि परिजन रात में हीं एम्बुलेंस द्वारा मृतका राजकुमारी का शव लेकर सिपरी थाना क्षेत्र के सिमरधा पहुंचे. शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कराया गया है. इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

13 लोगों पर केस दर्ज: इस मामले में पुलिस ने सिमरधा गांव निवासी राजकुमार यादव, बब्बू यादव, सियाराम, दिनेश, वनमाली, जगन्नाथ, दीपक, अनिल, पूजा, जया, भगवती, सोमवती और राज के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

नामजद आरोपियों में सीपरी बाजार पुलिस अभी तक सियाराम अहिरवार, जगन्नाथ अहिरवार, अनिल कुमार, दीपक अहिरवार, दिनेश अहिरवार, राजकुमार व बब्बू को गिरफ्तार भी कर चुकी है.

झांसी पुलिस और स्थानीय प्रशासन को शव के गांव पहुंचने की जानकारी दी गई. हंगामा होने के आसार देखकर शव आने से पहले सिमरधा में पुलिस का पहरा बैठा दिया गया था. मौके पर उपजिलाधिकारी गोपेश तिवारी तथा सीओ लक्ष्मीकांत गौतम खुद मौजूद रहे.

झांसी में PM आवास लाभार्थी महिला की मौत. (Video Credit: ETV Bharat)

लखनऊ में चल रहा था उपचार: 19 मार्च को महिला ने खुद को आग लगा लिया था. परिजनों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था. 21 मार्च को उसकी हालत बिगड़ी, तब डॉक्टर्स ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया. लखनऊ में इलाज के दौरान 27-28 मार्च की रात उसकी तबीयत बिगड़ गई और 28 मार्च की रात को राजकुमारी की मौत हो गई. देर रात शव को झांसी लाया गया और अंतिम संस्कार हुआ.

क्यों उठाना पड़ा यह कदम: पुलिस के मुताबिक, सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सिमरधा गांव की निवासी राजकुमारी पत्नी छोटेलाल के नाम से PM आवास आवंटित हुआ था. मकान जहां बनाने की स्वीकृति मिली थी, उससे हटकर राजकुमारी और उसका पति छोटेलाला नगर निगम की सरकारी जमीन पर बनाना चाहते थे.

गांव के कुछ दबंग लोग इसी बात का विरोध कर रहे थे. इसे लेकर दोनों पक्षों में कई बार विवाद भी हुआ. राजस्व विभागा और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौका मुआयना भी किया. राजकुमारी और छोटेलाल को बताया गया कि जहां वह मकान बनाना चाहती है, वह सरकारी जमीन है.

इसके बावजूद राजकुमारी वहीं मकान बनाने की जिद पर अड़ी थी. 19 मार्च को भी मकान बनाने को लेकर छोटेलाल से विपक्षियों का विवाद हुआ. मारपीट से क्षुब्ध होकर राजकुमारी ने खुद को आग लगा लिया था और करीब 60 फीसदी तक झुलस गई. बाद में घटना के 10 दिन बाद राजकुमारी की मौत हो गई.

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Last Updated : March 29, 2026 at 12:54 PM IST

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