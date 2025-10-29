ETV Bharat / state

पीएम आवास और जनमन योजना: 60184 से अधिक परिवारों को मिला कबीरधाम में पक्का मकान

डीबीटी के माध्यम से हितग्राही के खाते में आ रहा पैसा: कबीरधाम में दिसंबर 2023 से 59280 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए लक्ष्य रखा गया कम समय में 50559 ग्रामीण परिवारों को प्रति परिवार की दर से 1.20 रुपए की लागत से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर मकान की सौगात दी गई. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निरंतर कार्य करते हुए निर्माण कार्य को पूरी गति से आगे बढ़ाया गया. सिर्फ डेढ़ वर्ष के अंदर ही 24320 ग्रामीण परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूरा हो गया. इसके साथ ही 26239 ग्रामीण परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने का कार्य भी पूरी गति से चल रहा है. सभी आवासों का निर्माण हितग्राही स्वयं कर रहे हैं और पैसा उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे जारी हो रहा है.

18 महीने में 60184 मकान स्वीकृत: कबीरधाम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं जनमन आवास अंतर्गत 18 महीने के समय में 60184 से अधिक आवास स्वीकृत होकर निर्माण कार्य का अभियान लगातार चल रहा है. अब योजना के सकारात्मक नतीजे भी सबके सामने हैं जिसमें हजारों ग्रामीण आवासहीन परिवार अपने पक्के आवास में परिवार सहित रह रहे हैं.

गरीबों को मिले पक्का मकान: दरअसल, ग्रामीण अंचलों में लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण पक्का घर बनाने का सपना जल्द पूरा नहीं हो पता. मैदानी क्षेत्र से लेकर वनांचल और दुर्गम स्थानों में रहने वाले ग्रामीणोंं को अपने आशियाने के लिए परेशान ना होना पड़े इसको लेकर छत्तीसगढ़ शासन लगातार कोशिश कर रही है.

रायपुर: गरीबों को अपना पक्का आशियाना देने के लिए पीएम आवास और जनमन आवास योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने की. सरकार की कोशिश है कि गरीब परिवारों को पक्का मकान मिले. गर्मी, सर्दी और बरसात में उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो. गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उनकी मूलभूत जरुरतों को पूरा करने का काम केंद्र और राज्य सरकार की मदद से किया जा रहा है.

किन इलाकों में कितने मकान आवंटित हुए: ग्राम पंचायत खैरबनाकला में 222 परिवारों के लिए आवास स्वीकृत हुए जिनमें से 179 पूरे हो गए. राजानवागांव में 190 में से 151, खारा में 198 में से 107, मण्डलाटोला में 146 में से 109, केसली में 139 में से 123, भागुटोला 133 में से 9, पनेका 114 में से 102, डाबरी 209 में से 172, किसुनगढ़ 201 में से 170, कुआंमलगी 219 में से 161, पेंड्रीखुर्द 185 में से 128, सुकतरा 110 में से 105, कुमार दनिया 139 में से 114 धरमगढ़ 137 में से 122 हथलेवा 138 में से 124 परिवार अब अपने नए घरों में रह रहे हैं.

हमारे बैगा समुदाय के लोगों को उनका अपना पक्का घर मिले जो वनांचल, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रो में रहते हैं. विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं. यही कारण है कि पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना अंतर्गत सर्वाधिक आवास निर्माण की स्वीकृति कबीरधाम जिले में दी गई है. आज ज़िले के वनांचल क्षेत्रो में 9625 बैगा परिवारों के लिए 2 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से जनमन आवास स्वीकृत हुआ है: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

बैगा परिवार को मिली राहत: शासन की ओर से बताया गया कि जनमन आवास के निर्माण में 95 दिवस का रोजगार महात्मा गांधी नरेगा योजना द्वारा अलग से प्राप्त हो रहा है. इसके साथ ही शौचालय की सुविधा, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड, महतारी वंदन योजना जैसे प्रमुख योजनाओं से इन्हें जोड़ा गया. वनांचल क्षेत्र के ग्राम पंचायत के केसमर्दा में 272 स्वीकृत आवास में से 118 घर पूर्ण हो गए हैं, इसी तरह ढोलबज्जा के 248 में से 164, लूप 241 में से 109, तेलियापानी लेदार 384 में से 84 अमनिया 333 में से 85 भेलकी 239 में से 85 डालामहुआ 240 में से 90 जनमन आवास का निर्माण पूरा हो चुका है.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना में 90 दिवस एवं प्रधानमंत्री जनमन आवास में 95 दिवस का रोजगार मिल रहा है. जिसमें प्रतिदिन 261 रुपए की दर से मजदूरी प्राप्त हो रही है. अपने खुद का आवास बनाने के लिए हितग्राहियों को औसतन 24 हजार रुपए का मजदूरी भुगतान इनके खाते में प्राप्त होता है. इसी तरह आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड इन परिवारों को प्राप्त है. गरीबी रेखा का राशन कार्ड हितग्राहियों के लिए सस्ते खाद्यान्न का स्रोत है जिसका लाभ इन्हें मिल रहा है: गोपाल वर्मा, कलेक्टर, कवर्धा

प्रधानमंत्री आवास निर्माण में तेजी लाने के लिए बिहान योजना की महिला समूह डीलर दीदी के रूप में सामने आई है. महिला समूह द्वारा सेंट्रिंग् प्लेट एवं अन्य बिल्डिंग मटेरियल हितग्राहियों को कम दर पर प्रदाय किया जा रहा है जो इनके आजीविका का साधन भी है. डीलर दीदी के रूप में महिला समूह को नई आजीविका मिली है और ग्रामीण परिवारों को सस्ते दर पर बिल्डिंग मटेरियल मिल रहा है. महात्मा गांधी नरेगा से कुकुट पालन बकरी पालन एवं गोवंश को रखने के लिए पशु शेड भी बड़ी मात्रा में स्वीकृत किया गया है:अजय कुमार त्रिपाठी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत

हितग्राहियों को मिल रही सुविधाएं: कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर एवं चूल्हा मिला है. शौचालय की सुविधा, स्वच्छ पेयजल के लिए नल जल योजना से ये परिवार लाभान्वित हो रहे हैं. महतारी वंदन योजना से ग्रामीण परिवारों को 1000 रुपए प्रति महीने की दर से आर्थिक सहायता अलग से मिल रही है.

