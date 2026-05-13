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PM की अपील से सराफा बाजार में सन्नाटा, ज्वेलर्स बोले- "कारीगरों पर मंडरा रहा संकट"

प्रधानमंत्री की सोना न खरीदने की अपील के बाद गुरुग्राम सराफा बाजार में कारोबार घटा है. साथ ही कारीगरों को नौकरी का डर सता रहा.

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PM की अपील से सराफा बाजार में सन्नाटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 13, 2026 at 4:01 PM IST

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गुरुग्राम: प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से अगले एक साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद गुरुग्राम के सराफा बाजार में चिंता का माहौल बन गया है. ज्वेलर्स का कहना है कि इस अपील का सीधा असर उनके कारोबार पर दिखाई देने लगा है. शादियों के सीजन के बावजूद बाजारों में ग्राहकों की संख्या कम हो रही है, जिससे व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है.

ज्वेलर्स एसोसिएशन ने जताया विरोध: गुरुग्राम ज्वेलर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री की अपील पर नाराजगी जाहिर की है. एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित जिंदल ने कहा कि, "देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिर्फ ज्वेलर्स उद्योग पर बोझ डालना उचित नहीं है. इस फैसले का असर लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर पड़ेगा. यदि यही स्थिति बनी रही तो छोटे व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा."

ज्वेलर्स बोले- "कारीगरों पर मंडरा रहा संकट" (ETV Bharat)

कारोबार में गिरावट से व्यापारी परेशान: सराफा कारोबारियों का कहना है कि अपील के बाद बाजार में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है. गुरुग्राम के ज्वेलर रजत ने कहा कि, "शादियों का सीजन होने के बावजूद लोग सोना खरीदने से बच रहे हैं. बिक्री घटने से व्यापार प्रभावित हो रहा है और आगे स्थिति और गंभीर हो सकती है. यदि मांग लगातार कम रही तो बाजार में आर्थिक दबाव बढ़ जाएगा."

कारीगरों और कर्मचारियों पर संकट: इस अपील का असर सिर्फ शोरूम मालिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों कारीगरों और कर्मचारियों की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है. गुरुग्राम और दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में सुनार, सेल्समैन और कारीगर ज्वेलरी उद्योग पर निर्भर हैं. एसोसिएशन का कहना है कि बिक्री कम होने पर कर्मचारियों की छंटनी की नौबत आ सकती है.

सरकार से समाधान की मांग: ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सरकार से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की मांग की है. व्यापारियों का कहना है कि देशहित में सहयोग जरूरी है, लेकिन इसके साथ उद्योग और रोजगार की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. कारोबारियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार ऐसा संतुलित समाधान निकालेगी जिससे अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों सुरक्षित रहेगा.

ये भी पढ़ें: PM मोदी की अपील के बाद चंडीगढ़ सर्राफा बाजार में हलचल, ग्राहकों ने सोना खरीदने पर लगाया ब्रेक

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