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पीएम की अपील का लोगों पर असर: ईंधन बचत पर सहमति, सोना खरीद पर उठे सवाल

प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया जताई है, कुछ ने समर्थन किया है, जबकि कुछ ने आपत्ति जताई है.

PM Appeal Impact on Gold Traders
पीएम की अपील का सोना व्यापारियों पर असर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 5:06 PM IST

4 Min Read
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हमीरपुर: देश में संसाधनों के संतुलित उपयोग और आर्थिक मजबूती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से की गई अपीलों का असर अब हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है. पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने और एक साल तक सोना न खरीदने जैसे सुझावों को लेकर आम लोगों से लेकर व्यापारियों तक में चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय स्तर पर लोगों ने इन अपीलों को अलग-अलग नजरिए से देखा है.

'सरकार भी अपनी फिजूलखर्ची करे कम'

बात करें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की तो यहां कई कई नागरिकों ने जहां ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को समय की जरूरत बताया. वहीं, सोने के व्यापार से जुड़े लोगों ने इसके संभावित आर्थिक असर को लेकर चिंता जाहिर की है. वहीं, रिटायर प्रिंसिपल बीके शर्मा ने कहा कि अगर देश किसी आर्थिक या संसाधन संकट से गुजर रहा है, तो नागरिकों को सरकार का साथ देना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहले भी कई बार ऐसे आह्वान कर चुके हैं, जिन पर लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. हालांकि नागरिकों के साथ सरकार को भी अपने स्तर पर फिजूलखर्ची कम करके आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, तभी जनता पर इसका सही प्रभाव पड़ेगा.

PM Appeal Impact on Gold Traders
पीएम की अपील के बाद लोगों नहीं कर रहे खरीदारी (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी जसवंत ने प्रधानमंत्री मोदी को दूरदर्शी बताते हुए कहा, "आम लोगों के लिए पहले ही सोना खरीदना मुश्किल हो चुका है. अगर लोग कुछ समय के लिए सोना खरीदना बंद करते हैं, तो इससे सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिससे भविष्य में आम जनता को राहत मिलेगी."

'भ्रष्टाचार और संसाधनों की बर्बादी पर हो सख्ती'

वहीं, स्थानीय निवासी सुरेश ठाकुर ने भी पीएम मोदी की सोना न खरीदने की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि पेट्रोल-डीजल और सोने की खपत कम करने से महंगाई पर नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है. पीएम मोदी का ये कदम देशहित में है और लोगों को इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए. वहीं, जोगेंद्र ठाकुर ने इस पहल को आंशिक रूप से सही बताते हुए कहा कि सोना कोई आवश्यक वस्तु नहीं है, बल्कि यह दिखावे और सौंदर्य से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि लोगों को इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन साथ ही सरकार को बड़े स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार और संसाधनों की बर्बादी पर भी सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सिर्फ सोना खरीदने पर रोक से समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होगा.

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सोना व्यापारियों को सता रही कारोबार की चिंता (ETV Bharat)

'जनता पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं ये फैसले'

वहीं, दूसरी ओर कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की सोना न खरीदने की अपील की आलोचना भी की है. स्थानीय निवासी सुमन भारती ने इसे जनता पर थोपे गए फैसले के रूप में देखा और कहा कि इस तरह के फैसलों से आम लोगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भविष्य में इसके और भी व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं. वहीं, सोने के व्यापार से जुड़े लोगों ने भी इस अपील को लेकर चिंता जाहिर की है.

"सोने के दाम पहले से ही काफी ज्यादा है, जिससे लोग कम सोना खरीद रहे थे. ऐसे में अब अगर लोग सोना खरीदना ही बंद कर देते हैं तो इससे व्यापार पर गंभीर असर पड़ेगा. शादी-ब्याह जैसे पारंपरिक अवसरों पर सोना खरीदना सामाजिक और धार्मिक रूप से जरूरी माना जाता है, इसलिए इसे पूरी तरह रोकना संभव नहीं है." - सुरेश होंडा, मालिक, कश्मीरी सन ज्वेलर्स

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पीएम की अपील पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

छोटे कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति

सुरेश होंडा ने कहा कि इस कारोबार से हजारों कारीगर जुड़े हुए हैं, जिनमें से कई बाहर के राज्यों से आते हैं. अगर काम कम हो गया तो कारीगरों को रोजगार से हाथ धोना पड़ सकता है. छोटे व्यापारी पहले ही महंगे सोने और कम होती मांग के कारण संकट में हैं. ऐसे में ये अपील उनके लिए और चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकती है. पीएम की अपील पर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है. जहां एक ओर लोग देशहित में ईंधन बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग का समर्थन कर रहे हैं. वहीं, सोना खरीद पर रोक जैसे सुझावों को लेकर आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर बहस छिड़ गई है.

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