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पीएम के सलाहकार ने मुनीडीह सीबीएम परियोजना का लिया जायजा, गैस उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं पर फोकस

पीएम के सलाहकार द्वारा कोल बेड मीथेन ब्लॉक-1 परियोजना का निरीक्षण (धनबाद) ( ETV Bharat )

मुनीडीह पहुंचने के बाद तरुण कपूर ने सबसे पहले सीबीएम परियोजना की तकनीकी व्यवस्था को समझा. अधिकारियों ने उन्हें गैस उत्पादन की वर्तमान स्थिति, परियोजना में इस्तेमाल हो रही तकनीक और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की संभावनाओं से अवगत कराया. परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने गैस के निष्कर्षण से लेकर उसके उपयोग तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी दी.

इस दौरान परियोजना में गैस उत्पादन की मौजूदा स्थिति, तकनीकी व्यवस्थाओं और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली. निरीक्षण के दौरान बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, वेस्ट झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक विजय कुमार समेत कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

धनबादः प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर अपने दो दिवसीय धनबाद दौरे के दूसरे दिन पुटकी के मुनीडीह पहुंचे. यहां उन्होंने कोल बेड मीथेन यानी CBM ब्लॉक-1 परियोजना का निरीक्षण किया.

इसके बाद प्रधानमंत्री के सलाहकार ने मुनीडीह खदान का भी निरीक्षण किया. बताया गया कि बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल के साथ वे डोली के जरिए भूमिगत खदान में पहुंचे और अंदर चल रहे कार्यों का जायजा लिया. भूमिगत क्षेत्र में उन्होंने उत्पादन व्यवस्था के साथ सुरक्षा इंतजामों की भी जानकारी ली. अधिकारियों ने खदान के भीतर की परिस्थितियों, तकनीकी चुनौतियों और सुरक्षा मानकों को लेकर भी उन्हें जानकारी दी.

कोल बेड मीथेन ब्लॉक-1 परियोजना का निरीक्षण (ETV Bharat)

निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में तरुण कपूर ने सीबीएम गैस को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बताया. उन्होंने कहा कि कोल बेड मीथेन का इस्तेमाल केवल औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सीएनजी (CNG) और घरेलू गैस के विकल्प के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाने की संभावना है. उन्होंने बताया कि पहले इस क्षेत्र से जुड़े कार्य पेट्रोलियम विभाग के अधीन आते थे लेकिन अब सीबीएम से संबंधित गतिविधियों की जिम्मेदारी कोल इंडिया द्वारा संभाली जाएगी. ऐसे में आने वाले समय में सीबीएम के उत्पादन और इसके उपयोग के क्षेत्र में विस्तार की संभावनाएं बढ़ सकती है.

इस दौरान मीडिया ने तरुण कपूर से MMDR संशोधन एक्ट से जुड़े मुद्दों को लेकर भी सवाल किया. हालांकि उन्होंने इस विषय पर किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

कोल बेड मीथेन ब्लॉक-1 परियोजना का निरीक्षण (ETV Bharat)

तरुण कपूर का मुनीडीह सीबीएम परियोजना का निरीक्षण ऐसे समय में हुआ है, जब कोयला क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है. कोयले के साथ निकलने वाली मीथेन गैस को उपयोगी ईंधन के तौर पर विकसित करने की दिशा में मुनीडीह परियोजना अहम मानी जा रही है.

परियोजना की जानकारी लेते पीएम सलाहकार (ETV Bharat)

इस दौरे के दौरान परियोजना की मौजूदा स्थिति को समझने के साथ ही भविष्य में गैस उत्पादन बढ़ाने और इसके व्यावसायिक इस्तेमाल की संभावनाओं पर भी फोकस रहा. ऐसे में तरुण कपूर के निरीक्षण को मुनीडीह सीबीएम परियोजना के आगे के विस्तार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है.

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