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बाजार में फलों का नया 'किंग' कौन? मुंबई सूरत तक छाया हिमाचल का ये फल, नाशपाती की कीमत ने भी सबको चौंकाया

ETV भारत ने शिमला की प्रमुख ढली फल मंडी पहुंचकर जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लिया. शनिवार (11 जुलाई) को हुई बोली में अच्छी क्वालिटी वाले 2 किलो प्लम के बॉक्स की कीमत 300 रुपए तक पहुंच गई, जबकि यही प्लम मुंबई और सूरत जैसे बड़े बाजारों में सीधे भेजा जा रहा है. दूसरी ओर, नाशपाती के दामों ने भी सभी को चौंका दिया. हाफ बॉक्स 1800 से 2200 रुपये तक बिका, जबकि फुल बॉक्स 3500 रुपये तक की बोली में बिकता नजर आया.

इस बार हिमाचल की मंडियों में सेब से ज्यादा प्लम और नाशपाती चर्चा में हैं. कम पैदावार के कारण बाजार में इन फलों की मांग तेजी से बढ़ी और कीमतों ने भी नया रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया. आलम यह है कि जिस प्लम को कभी सेब के मुकाबले कम महत्व दिया जाता था, वही अब बड़े महानगरों की पहली पसंद बनकर मंडियों का नया 'किंग' बनता दिखाई दे रहा है.

शिमला: देश भर में 'फल राज्य' के नाम से पहचान रखने वाले हिमाचल के बागवानों के लिए इस साल का सीजन किसी परीक्षा से कम नहीं रहा. सर्दियों में बर्फबारी और बारिश की कमी, फ्लावरिंग के दौरान लगातार बदलता तापमान और फिर गर्मियों में कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि ने सेब से लेकर स्टोन फ्रूट सहित अन्य फसलों को गहरा नुकसान पहुंचाया. महीनों की मेहनत पर मौसम की मार पड़ने से हजारों बागवानों को इस बार अच्छे उत्पादन की उम्मीद लगभग टूटती नजर आई. लेकिन जैसे-जैसे फलों की आमद मंडियों में शुरू हुई, वैसे-वैसे एक ऐसी तस्वीर सामने आने लगी जिसने मायूस चेहरों पर फिर से उम्मीद की मुस्कान लौटा दी.

मंडी में प्लान की भारी डिमांड (ETV Bharat)

कारोबारियों का कहना है कि, देश के बड़े शहरों में हिमाचली नाशपाती की मांग इस समय काफी अधिक है, जिसके चलते मंडियों में ऊंचे दाम मिल रहे हैं. ऐसे में कम उत्पादन के बावजूद बेहतर भाव मिलने से बागवानों को आर्थिक राहत की उम्मीद जगी है. जिन किसानों को लग रहा था कि मौसम की मार इस बार उनकी पूरी कमाई खत्म कर देगी, उन्हें अब बाजार ने कुछ हद तक संभाल लिया है. ईटीवी भारत ने मंडी में पहुंचे बागवानों और कारोबारियों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश की कि आखिर प्लम और नाशपाती की इतनी जबरदस्त मांग क्यों है, कौन-कौन से राज्यों में इनकी सबसे ज्यादा सप्लाई हो रही है और कम उत्पादन के बावजूद ऊंचे दामों का फायदा बागवानों को कितना मिल रहा है.

नाशपाती की फसल 20 से 30 फीसदी (ETV Bharat)

रेट अच्छे, मौसम बना परेशानी

जिला शिमला के नावर वैली टिक्कर के बागवान रिपुल ने कहा,"इस बार फसल कम है तो नाशपाती के 200 से 250 बॉक्स ही होंगे. जब फसल अच्छी होती है तो 300 से 400 नाशपाती के बॉक्स निकल जाते हैं. मंडी में हॉफ रेड और मोटी डंडी वैरायटी की नाशपाती बेचने को लाई थी, जिसमें मोटी डंडी का हाफ बॉक्स 1200 रुपए तक बिका, वहीं हॉफ रेड नाशपाती 1800 रुपए तक बिकी."

इसके साथ ही बागवान रिपुल कहते हैं, "पिछले छह सालों से मौसम साथ नहीं दे रहा है, जो बागवानों के लिए चिंता की बात है. सर्दियों में अच्छी बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है. वहीं, ओलावृष्टि से भी फसलों को नुकसान हो रहा है. बागवानी का काम अच्छा है, लेकिन अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो मैं नहीं समझता कि बागवानी बच पाएगी?"

सेब से ज्यादा प्लम और नाशपाती चर्चा में (ETV Bharat)

300 रुपये तक बिका 2 किलो प्लम का बॉक्स

ढली मंडी आढ़ती एसोसिएशन के उप प्रधान अमन सूद ने कहा कि, "प्लम में ब्लैक अंबेर और फॉरच्यून आ रहा है, जो 100 रुपए से 300 रुपए तक 2 किलो का बॉक्स बिक रहा है. नाशपाती में मोटी डंडी 150 से 200 रुपए किलो बिक रही है. नाशपाती का हाफ बॉक्स 10 किलो से 15 किलो तक का होता है. लगातार बारिश होने की वजह से मंडी में आज माल काम आया है तो नाशपाती का हॉफ बॉक्स 1800 से 2200 रुपए तक बिका है. इसी तरह से नाशपाती के फूल बॉक्स का वजन 24 से 25 किलो रहता है, जो मंडी में 3500 रुपए तक बिका है. महाराष्ट्र और गुजरात में नाशपाती की अधिक डिमांड रहती है. यहां से पंजाब को भी नाशपाती भेजी जा रही है. वहीं, प्लम भी ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र की मंडियों में भेजा जा रहा है."

300 रुपये तक बिका 2 किलो प्लम का बॉक्स (ETV Bharat)

मंडियों में भेजे जा रहे 30 हजार बॉक्स

प्रदेश की ढली मंडी से अकेले रोजाना 1 से 5 किलो तक की पैकिंग में प्लम गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य मंडियों को भेजे जा रहे हैं. हालांकि अब प्लम का सीजन अतिंम चरण में है. वहीं, मई और जून महीने में प्लम का सीजन पीक पर रहता है. इसी तरह स फसल कम होने के कारण इन दिनों बाहरी राज्यों की मंडियों में 1000 से 1500 नाशपाती के हॉफ और फुल बॉक्स भेजे जा रहे है. वहीं, प्रदेश में नाशपाती की अच्छी फसल होने पर रोजाना 8000 से 10,000 बॉक्स देश की विभिन्न मंडियों में भेजे जाते थे. सेब कारोबारी अमन सूद का कहना है कि इस बार नाशपाती की फसल 20 से 30 फीसदी तक ही है, जिससे बाहरी राज्यों में डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है.

हिमाचल प्रदेश में बागवानी (ETV Bharat GFX)

ढली में ये रहा रेट

फल मंडी में ब्लैक अंबेर 2 किलो बॉक्स 80 से 200 रुपये है. फॉरच्यून प्लम 2 किलो बॉक्स 150 से 300 रुपये. नाशपाती हॉफ बॉक्स 1200 से 2000 रुपये

नाशपाती फुल बॉक्स 1800 से 3500 रुपये और टाइडमैन सेब 20 किलो बॉक्स 1100 से 2100 रुपये है.

गुजरात और महाराष्ट्र के लिए लोडिंग

सेब कारोबारी मोहम्मद आसिफ ने बताया, "इन दिनों स्टोन फ्रूट आना तो कम हो गया है. इस बार फसल कम होने की वजह से स्टोन फ्रूट का काफी अच्छा कारोबार रहा और रेट भी अच्छे मिले. मेरी पोजा प्लम की डिमांड काफी अच्छी है. ढली मंडी में आज भी मेरी गोजा 50 से 120 रुपए किलो तक बिका है, जिसकी लोडिंग गुजरात और महाराष्ट्र के लिए की जा रही है. दो से तीन दिन हुई बारिश से रेट में उछाल आया है. किसानों को यही कहना चाहूंगा कि मंदिरों में अच्छा माल भेजें समय से पहले तोड़ान न करें. फलों को पकाने के लिए स्प्रे का भी प्रयोग न करें."

हिमाचल के इतने हेक्टेयर में बागवानी

हिमाचल प्रदेश में बागवानी के तहत कुल 2,37,368 हेक्टेयर क्षेत्र आता है जो कुल कृषि क्षेत्र का 26 फीसदी है. जिसमें सेब प्रमुख फसल है, जो कुल फल उत्पादन का 77.58 फीसदी योगदान देती है. प्रदेश में बागवानी का लगातार विस्तार हो रहा है. हिमाचल में वर्ष 1950-51 में सेब के अंतर्गत 400 हेक्टेयर क्षेत्र था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,16,338 हेक्टेयर हो गया है, जबकि 27,386 हेक्टेयर क्षेत्र स्टोन फ्रूट के तहत है. ड्राई फ्रूट का उत्पादन 9,277 हेक्टेयर में किया जाता है. सिट्रस फ्रूट के तहत बागवानी का करीब 26,432 हेक्टेयर एरिया कवर होता है. मगर चिंता की बात ये है कि प्रदेश में बागवानी के तहत क्षेत्र तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन में इतनी अधिक बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है. जिसमें पिछले कई सालों से मौसम में हो रहा बदलाव एक मुख्य कारण है.