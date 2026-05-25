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गर्मी में फलों से लद जाएंगे बेर और अमरूद के पौधे, बस करना होगा ये छोटा सा काम

गर्मियों में बेर की अच्छी पैदावार ( ETV Bharat )

शहडोल: आदिवासी बहुल जिला शहडोल जंगली एरिया है, और यहां बेर और अमरूद की बहुत अच्छी क्वालिटी पाई जाती है. कई किसान इसकी खेती भी करते हैं. फिलहाल पूरे देश सहित मध्य प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है. अगर आप बेर और अमरूद की खेती करते हैं तो इन पेड़ों के प्रूनिंग का ये बेस्ट समय है. गर्मियों में इन फलों का उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा. प्रोडक्शन बढ़ाने वाला आइडिया कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह बताते हैं, बेर और अमरूद अपने यहां की बहुत प्रचलित फसलें हैं और यहां इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है. ये सबसे अच्छा समय है, बेर और अमरूद के प्रूनिंग का. सबसे पहले आप इसकी फिजियोलॉजी को समझिए. बेर और अमरूद में जब प्रूनिंग करते हैं, तो उसमें नई कोपलें निकलती हैं... उसमें फल आते हैं. और जब हम प्रूनिंग करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें नई कोपले आएंगी.. नई ब्रांचेस आएंगी, अधिक फ्लॉवरिंग और फ्रूटिंग होगी, इसकी साइंटिफिक वजह है.