ETV Bharat / state

कानपुर में पांच हजार वर्गमीटर जमीन पर अवैध प्लाॅटिंग, केडीए अफसरों ने परिसर कराया सील

केडीए के ओएसडी डॉ रवि प्रताप सिंह ने बताया कि दोबारा निर्माण होगा तो एफआईआर होगी.

कानपुर में अवैध प्लाॅटिंग परिसर सील
कानपुर में अवैध प्लाॅटिंग परिसर सील (Photo credit: मीडिया सेल, केडीए)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत केडीए के ओएसडी जोन एक बी (प्रवर्तन) डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बैकुंठपुर व बगदौधी बांगर में मंगलवार को कार्रवाई की है. इस दौरान पांच हजार वर्गमीटर जमीन पर हुए अवैध निर्माण को परिसर सहित सील करने की कार्रवाई की गई है.

दोबारा निर्माण होने पर होगी कार्रवाई : केडीए के ओएसडी डॉ रवि प्रताप सिंह ने बताया कि लगातार जोन एक में अवैध निर्माण व प्लॉटिंग को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, इसलिए कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि जिन परिसरों को सील किया गया है, अगर उनमें अब निर्माण होगा तो भू स्वामियों के खिलाफ एफआईआर होगी.

32 बीघा जमीन पर मिली अवैध प्लॉटिंग होगी : केडीए के ओएसडी ने बताया की जब उनकी टीम के सदस्यों द्वारा बैकुंठपुर व अन्य स्थलों पर अवैध परिसरों को सील किया गया तो पाया गया कि वैदानी गांव में 25 बीघा ज़मीन व दूसरी जगह सात बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई है. उन्होंने कहा कि जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई इस अवैध प्लाॅटिंग पर होगी.

जोन एक में करीब 100 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त : केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि आमजन अगर प्लॉट्स लें तो ये जरूर देख लें कि उस प्लॉट का नक्शा केडीए से स्वीकृत है या नहीं. वहीं अभी तक जोन एक में केडीए अफसरों द्वारा करीब 100 बीघा जमीन पर बनी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया जा चुका है.

यह भी पढ़ें : कानपुर में 16 बीघा जमीन पर मिली अवैध प्लॉटिंग, केडीए अफसरों ने चलवाया बुलडोजर

TAGGED:

KDA KANPUR
ACTION ILLEGAL PLOTTING
ILLEGAL PLOTTING IN KANPUR
ILLEGAL PLOTTING SEAL
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.