कानपुर में पांच हजार वर्गमीटर जमीन पर अवैध प्लाॅटिंग, केडीए अफसरों ने परिसर कराया सील

कानपुर : शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत केडीए के ओएसडी जोन एक बी (प्रवर्तन) डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बैकुंठपुर व बगदौधी बांगर में मंगलवार को कार्रवाई की है. इस दौरान पांच हजार वर्गमीटर जमीन पर हुए अवैध निर्माण को परिसर सहित सील करने की कार्रवाई की गई है.

दोबारा निर्माण होने पर होगी कार्रवाई : केडीए के ओएसडी डॉ रवि प्रताप सिंह ने बताया कि लगातार जोन एक में अवैध निर्माण व प्लॉटिंग को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, इसलिए कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि जिन परिसरों को सील किया गया है, अगर उनमें अब निर्माण होगा तो भू स्वामियों के खिलाफ एफआईआर होगी.

32 बीघा जमीन पर मिली अवैध प्लॉटिंग होगी : केडीए के ओएसडी ने बताया की जब उनकी टीम के सदस्यों द्वारा बैकुंठपुर व अन्य स्थलों पर अवैध परिसरों को सील किया गया तो पाया गया कि वैदानी गांव में 25 बीघा ज़मीन व दूसरी जगह सात बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की गई है. उन्होंने कहा कि जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई इस अवैध प्लाॅटिंग पर होगी.