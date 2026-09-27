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फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर 50 हजार की वसूली की साजिश का खुलासा, चार गिरफ्तार

ट्रक मालिक को फोन कर मांगे थे रुपए, पुलिस ने विधिक कार्रवाई कर भेजा जेल.

चार गिरफ्तार
चार गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 9:51 AM IST

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हमीरपुर: पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत के किचन सामान से भरे ट्रक को फर्जी जीएसटी चेकिंग में पकड़े जाने का झांसा देकर 50 हजार रुपये वसूलने की साजिश का पुलिस ने खुलासा किया है. सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने ट्रक चालक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी भोला यादव ने ट्रक मालिक को फोन कर जीएसटी टीम द्वारा ट्रक पकड़े जाने और उसे छोड़ने के लिए 50 हजार रुपये मांगे थे.

मामले में दो आरोपी अभी वांछित हैं

एसपी मृगांक शेखर पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 22 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जीएसटी अधिकारी बनकर ट्रक की चेकिंग कर रहे हैं और चालक से रुपये मांग रहे हैं. सूचना पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई. सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मामले की पड़ताल की.

जांच में सामने आया कि ट्रक चालक ने अपने मालिक को फोन कर बताया था कि जीएसटी की टीम ने ट्रक पकड़ लिया है. ट्रक छोड़ने के लिए 50 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं. रकम एक नंबर या क्यूआर कोड के माध्यम से भेजने की बात कही गई. ट्रक में लदे सामान के कागजात सही होने के कारण मालिक को संदेह हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी.

पुलिस के अनुसार जांच आगे बढ़ने पर ट्रक चालक दिनेश सिंह की भूमिका भी सामने आई. चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी जीएसटी चेकिंग का पूरा घटनाक्रम तैयार किया था. एसपी ने बताया कि भोला यादव इस मामले का मुख्य आरोपी है और उसी ने रुपये मांगने के लिए फोन किया था.

पूछताछ में पुलिस को पता चला कि गिरोह इसी तरीके से ट्रक मालिकों को जीएसटी जांच में वाहन पकड़े जाने का झांसा देकर रुपये मंगाता था. रकम मिलने के बाद ट्रक छोड़ने की बात कही जाती थी और पैसा गिरोह के सदस्यों के बीच ट्रांसफर कर दिया जाता था. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इससे पहले गिरोह ने इस तरह की कितनी घटनाएं की हैं.


सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी ने कार्रवाई करते हुए भोला यादव, अमन यादव, महेश पांडेय और दिनेश सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी जीएसटी पहचान पत्र, मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए हैं. वहीं कृष्णा और सागर की तलाश की जा रही है.

एसपी ने बताया कि मामले की सूचना पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत की ओर से पुलिस को मिली थी. उनके द्वारा फर्जी जीएसटी चेकिंग की जानकारी दिए जाने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. एसपी ने कहा कि पूरे गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद खुलासा करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा.

फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर वसूली की साजिश का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार.
एसपी मृगांक शेखर पाठक ने प्रेसवार्ता में बताया पूरे मामले का घटनाक्रम.

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